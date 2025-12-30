Interaktiver Bürgermeister-Avatar geht online.

Büttelborn launcht deutschlandweit erste KI-basierte Bürgerkommunikation mit digitalem Rathauschef.

Büttelborn, 19. Dezember 2025 – Was bislang nach Zukunft klang, ist in Büttelborn Realität: Erstmals in Deutschland ist ein Bürgermeister als interaktiver Video-Avatar auf der Website einer Kommune im Einsatz. Rund um die Uhr und in 28 Sprachen beantwortet der digitale Rathauschef Fragen der Bürger:innen – von Meldebescheinigungen bis zur Mülltrennung.

Der Avatar basiert auf dem sogenannten „BürgerGuide“, einer KI-basierten Anwendung, die komplexe Verwaltungsinformationen verständlich, empathisch und sofort zugänglich macht – direkt auf www.buettelborn.de Technisch umgesetzt wurde das Projekt vom TÜV-zertifizierten AI Consultant Stefan Klink, in enger Zusammenarbeit mit dem Technologiepartner Botgenossen GmbH.

„Viele Kommunen stehen unter Druck: Personalnot, Sprachbarrieren und steigende Erwartungen der Bürger:innen treffen auf veraltete Prozesse“, sagt Klink. „Mit dem interaktiven Bürgermeister-Avatar zeigen wir, wie digitale Nähe, niedrigschwellige Informationen und echte Bürgerorientierung auch ohne Wartezeiten möglich sind.“

Der Avatar ist mehr als ein virtueller Ansprechpartner. Er spricht natürliche Sprache, erkennt Anliegen in Echtzeit und reagiert mit videobasierter Mimik. Besonders für neu Zugezogene oder Menschen mit geringen Deutschkenntnissen bietet die Technologie echte Teilhabe.

Bürgermeister Marcus Merkel zieht eine positive Bilanz: „Wir wollen Vorreiter in Sachen Bürgernähe und Digitalisierung sein – und dabei alle Menschen erreichen. Der Avatar hilft uns dabei enorm.“

Die Resonanz ist beachtlich: Schon in den ersten Tagen nach dem Start wurde der Avatar intensiv genutzt – insbesondere im Rahmen von Tests und Neugierzugriffen. Ob und wie stark sich das digitale Angebot der Gemeinde dadurch langfristig verändert, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Auch in der überregionalen Presse wird das Thema aufgegriffen: In einem Interview mit dem Heidelberger Politiker Dr. Karl A. Lamers über seinen eigenen KI-Avatar verweist der Mannheimer Morgen ausdrücklich auf Büttelborn als gelungenes Praxisbeispiel für bürgernahe, KI-gestützte Kommunikation.

Unternehmensprofil

Stefan Klink – AI Consulting

Stefan Klink ist TÜV-zertifizierter AI Consultant mit Fokus auf Video-Avatare und Prozessautomatisierung. Mit über 35 Jahren Erfahrung in Medienproduktion und Digitalisierung begleitet er Kommunen und Unternehmen beim Einsatz von KI – von der Idee bis zur Umsetzung.

Weitere Informationen und Kontakt:

Web: www.gen-ai.consulting

Demo: www.klink-ai.com/MeinStadtAvatar

E-Mail: stefan@gen-ai.consulting

Telefon: +49 6152 96 33 217

