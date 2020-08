Internationale Sendungsverfolgung leicht gemacht

Monatlich nutzen über 1 Million Onlinekunden Portal zur Sendungsverfolgung

Wo ist mein Paket und wann kommt es an? Danach forschen jeden Monat im Schnitt ungefähr 1 Million Nutzer beim kostenlosen Verbraucherportal Meine-Sendungsverfolgung.de.

Meine-Sendungsverfolgung.de liefert Daten über den Verbleib aller Pakete von allen dem Portalinhaber bekannten Lieferanten weltweit wie DHL und DPD bis zu Yun Express aus China.

Der wichtigste Vorteil

Bereits im Jahr 2018 kamen 70 Millionen Warensendungen aus China nach Deutschland – mit steigender Tendenz. Da die Sendungen aus China besonders lange dauern und auch mal verloren gehen, ist hier der Bedarf an einer Nachverfolgung der Pakete besonders groß.

“Wir erhalten monatlich allein ungefähr 100.000 Abfragen zum Versanddienstleister Yun Express, der mit Amazon und DHL kooperiert. In zum Beispiel chinesischer Sprache würden die Ergebnisse der Paketverfolgung unseren Kunden wenig nutzen”, berichtet Arne Stamer, Entwickler und Inhaber des Portals. “Darum stellt Meine-Sendungsverfolgung.de mit seinem Partner den Sendestatus in schon übersetzte Suchergebnisse in deutscher Sprache zur Verfügung.”

Paketverfolgung: So einfach geht”s

Die Sendungsverfolgung funktioniert einfach über die Eingabe der Sendungsnummer in ein Suchfeld. Das gilt auch, wenn der Nutzer noch gar nicht weiß, wer das Paket ausliefert. Dann startet man mit einem Klick die Suche und sieht im Regelfall, welcher Kurierdienst mit dem Paket beauftragt ist, wo sich das Paket gerade befindet und wann mit der Ankunft zu rechnen ist. Die Sendungsnummer erhalten die Nutzer von ihrem Onlinehändler. Das Verbraucherportal bietet auch Hilfestellungen, wenn ein Paket nicht gefunden wird.

Meine-Sendungsverfolgung.de ist ein kostenloses, einfaches und nützliches Online-Tool, das in Zeiten wachsender Umsätze im Onlinehandel weiter an Bedeutung gewinnt. Meine-Sendungsverfolgung gibt es auch als kostenlose App im App Store und im Playstore.

Als Informatikkaufmann und als Online-Kunde hat Arne Stamer mit dem Portal Meine-Sendungsverfolgung.de zwei seiner Interessen verbunden. Als er eines Tages einen hochwertigen 3D-Drucker aus China bestellt hatte, war es ihm nicht möglich, das wertvolle Paket zu verfolgen. Daraus entstand die Idee für sein Angebot der kostenlosen Sendungsverfolgung auch für internationale Kurierdienste.

