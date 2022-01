Internationaler Führerschein für Südafrika Leitfaden

Wenn Sie erwägen, international ein Auto zu mieten, ist es mit ziemlicher Sicherheit notwendig, auch eine internationalen Fahrerlaubnis zu erwerben (manchmal wird fälschlicherweise von einem Führerschein gesprochen).

Ein Internationaler Führerschein (IF) erlaubt es Ihnen, ein Fahrzeug in einem anderen Land zu fahren, sofern Sie auch einen gültigen Führerschein haben, der von Ihrem Staat ausgestellt und in mehr als 175 Ländern sowie von vielen großen Autovermietungen international als gültiger Ausweis anerkannt wird.

Hier sind eine Reihe von Vorteilen eines internationalen Führerscheins (IF):

1. Eine Adresse haben

Die meisten Länder der Welt geben in ihren nationalen und internationalen Führerscheinen nicht die Adresse des Inhabers dieser Rechte an. Es scheint, dass diese Information nicht direkt mit den Handlungen des Fahrers im Straßenverkehr zusammenhängt, aber in einigen Fällen ist es einfach unmöglich, darauf zu verzichten, zum Beispiel:

a) Bei einem Unfall und einem Bußgeld. Jeder Fahrer kann in einen Unfall verwickelt werden, unabhängig von seiner Fahrpraxis; niemand ist gegen solche Situationen versichert. In diesem Fall muss der Polizeibeamte einen Bußgeldbescheid oder einen Unfallbericht ausstellen, und dafür muss er Ihre Adresse kennen. Wenn Ihr Führerschein keine Angaben zu Ihrer Adresse enthält, müssen Sie zur Polizeistation gehen und versuchen, die Situation vor Ort zu klären. Wenn Sie unseren Ausweis zur Hand haben, können Sie dies vermeiden.

b) Bei der Anmietung eines Fahrzeugs ist eine Adresse erforderlich. Daran müssen Sie denken, wenn Sie im Ausland ein Auto mieten wollen. Sehr oft werden ausländische Unternehmen beim Abschluss eines Autovermietungsvertrags aufgefordert, die genaue Adresse anzugeben. Dies ist notwendig, falls eine unvorhergesehene Situation mit Ihnen oder dem gemieteten Auto eintritt. Wenn Sie kein Dokument dabei haben, das Ihre Adresse bestätigt, riskieren Sie eine Ablehnung. Mit unserem internationalen Führerschein droht Ihnen keine Ablehnung aufgrund einer fehlenden Adresse.

2. Angabe der gesamten Fahrpraxis

Nur unser internationaler Führerschein weist Ihre gesamte Fahrpraxis aus. Was auf den ersten Blick wie eine Kleinigkeit aussieht, kann Ihnen helfen, bei der Versicherung zu sparen.

Wie Sie wissen, wird beim Umtausch eines alten Führerscheins in einen neuen Ihre Fahrpraxis auf der Rückseite der Karte in kleiner Schrift und in der Landessprache angegeben. Natürlich haben nicht alle ausländischen Unternehmen Mitarbeiter, die viele Fremdsprachen fließend beherrschen, und nur wenige werden sich mit Ihrer Situation befassen. Bei der Anmeldung eines Mietwagens werden Sie als Person mit geringer Fahrpraxis einfach mit einem Vielfachen der Versicherungskosten belastet. Es wird fast unmöglich sein, ihnen zu beweisen, dass Sie im Recht sind. Unser Führerschein weist Ihre volle Fahrpraxis aus, was Ihnen bei der Berechnung des Versicherungsbetrags als gewichtiges Argument dienen wird.

Wir weisen Sie darauf hin:

Der Besitz eines internationalen Führerscheins ersetzt nicht die Notwendigkeit, immer einen gültigen nationalen Führerschein mit sich zu führen. Diese beiden Dokumente müssen zusammen vorgelegt werden.

Wenn Sie bei uns eine Übersetzung des internationalen Führerschein Südafrika bestellen, wird Ihr Antrag umgehend innerhalb von 24 Stunden bearbeitet und an die von Ihnen angegebene Adresse geschickt. Falls erforderlich, können Sie eine digitale Version innerhalb von 2 Stunden erhalten.