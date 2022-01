CANNABIS-MARKTFÜHRER UNTERSTÜTZT FORSCHUNG GEGEN COVID-19

Nach jüngsten Studien über die Wirkung von Cannabis gegen COVID-19 bietet Nordic Oil, Europas größte CBD-Marke, seine Produkte jetzt kostenfrei an.

MÜNCHEN, DEUTSCHLAND (13. Januar 2022): Nordic Health Group BV (Nordic Oil), Europas meistverkaufter CBD-Hersteller, kündigt an, eine Auswahl einiger Produkte kostenfrei anzubieten, darunter die CBD Immunity-Drops. Dieses Angebot folgt auf eine Reihe neuerer Studien, die zeigen, dass Produkte auf Cannabisbasis gegen COVID-19 nützlich sein können.

Mit der heute gestarteten Initiative leistet Nordic Oil einen Beitrag zur laufenden Pandemie, indem es zusätzliche Daten über die möglichen Auswirkungen von Cannabisprodukten auf diese Virusinfektion bereitstellt. Das im Mittelpunkt der Kampagne stehende Produkt sind die Immunity Drops mit CBD von Nordic Oil. Dieses Produkt wurde in Zusammenarbeit mit führenden Branchenexperten entwickelt und enthält neben CBD auch eine Vielzahl an Terpenen. Terpene sind weiter wichtige Verbindungen, die in der Cannabispflanze vorkommen, und Nordic Oil wird erforschen, ob diese ähnliche Wirkungen haben können wie die, die in den jüngsten Studien gefunden wurden.

Im Rahmen dieser Initiative können die Kunden auch wählen, ob sie stattdessen das 5% CBD-Öl oder das 7% CBG-Öl von Nordic Oil kostenlos erhalten möchten. Das Angebot ist Teil des kontinuierlichen Engagements von Nordic Oil in der CBD-Forschung und -Entwicklung. Die Produkte können in ganz Europa kostenlos bestellt werden. Drei Monate nach der Bestellung erhalten die Kunden einen Fragebogen, in dem sie über ihre Erfahrungen befragt werden. Diese Daten werden dann an Forscher auf dem ganzen Kontinent weitergegeben, um die laufende Forschung zu Cannabis und COVID-19 zu unterstützen.

Nordic Oil ist ein Crowdfunding-Unternehmen, das 2018 von den Brüdern Dannie und Christian gegründet wurde, und heute mehr als 300.000 Kunden in 12 Ländern beliefert – und so zu einer der größten CBD-Marken in Europa geworden ist. Mit einem Sortiment von CBD-Ölen, über CBD-Kapseln bis hin zu Nahrungsergänzungsmittel besteht die Vision von Nordic Oil darin, CBD zugänglich und verständlich für all diejenigen zu machen, die davon profitieren können – und durch die Bereitstellung wissenschaftlich fundierter Cannabisprodukte will Nordic Oil einen positiven Unterschied machen.

Dannie Hansen, der Co-Founder von Nordic Oil sagte über diese Initiative: “Bei Nordic Oil stand der Kunde immer an erster Stelle. Indem wir unsere Produkte kostenlos bereitstellen, hoffen wir, einen Beitrag zur laufenden Forschung rund um Cannabisprodukte und COVID-19 zu leisten und – was noch wichtiger ist – unsere Kunden in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen.”

Nordic Oil ist Marktführer in der europäischen CBD-Industrie mit mehr als 300.000 Kunden und seiner Bandbreite an CBD-Produkten, darunter Öle, Cremes, Pasten, E-Liquids und sogar Tierprodukte. Als eine der innovativsten, bahnbrechendsten und erfahrensten CBD-Marken in Europa bietet Nordic ein umfangreiches Produktsortiment an und erweitert kontinuierlich die Grenzen um die Anwendungsbereiche von CBD. Mehr Informationen unter: www.nordicoil.de

