Investieren in RAPT (Rent A Personal Trainer) – eine der innovativsten Online-Buchungsplattformen im Fitness-Bereich

Für Personal Trainer, Fitness-Coaches, Ernährungsberater und andere Fitness Professionals

Kunden können sich unverbindlich informieren und auf Profile der Fitness-Professionals zugreifen

Transparente Preisstruktur und volle Kostenkontrolle

Offenbach/Frankfurt, Mai 2022

RAPT ist eine der innovativsten Online-Plattformen im Fitness-Bereich.

Auf der einen Seite unterstützt RAPT Fitness Professionals wie Personal Trainer, Fitness Coaches, Physiotherapeuten und Ernährungsberater dabei, ihre Qualifikationen und Leistungen übersichtlich darzustellen und ihre Dienstleistungen anzubieten. Sie können sich auf der Buchungsplattform registrieren, von den zahlreichen Vorteilen profitieren und potentielle Kunden können kostenfrei mit den Fitness Professionals in Kontakt treten.

Auf der anderen Seite erleichtert RAPT für Kunden die Suche nach einem individuellen und spezialisierten Sport-, Fitness-, oder Gesundheitsangebot, um sich zielgerichtet zu eigenen Höchstleistungen zu motivieren. Der Coach ist, im Idealfall, Motivator und langfristiger Begleiter auf dem Weg in ein gesünderes Leben. Hochleistungssportler beispielsweise profitieren von Athletik-Trainern und erreichen durch persönliche und maßgeschneiderte Betreuung auf dem neuesten Stand der Wissenschaft Weltklasseniveau.

Das Motto von RAPT ist: FIND THE BEST TO BECOME BETTER.

Die Fitness Professionals auf der Online-Plattform profitieren von …

– einem professionellen und für lokale Suchergebnisse optimierten Webauftritt

– effizienter Werbung im eigenen Einzugsgebiet

– freier Angebots- und Preisgestaltung

– direktem Kundenkontakt

Sowie von folgenden zusätzlichen wertvollen Benefits:

– Unterstützung bei der Vermarktung durch individuelle Marketing- und Social Media-Beratung.

– Veröffentlichung regelmäßiger und themenspezifischer Fachartikel durch die Trainer direkt auf der Plattform im RAPT Blog.

– Umfangreicher und kostenloser Downloadbereich mit hilfreichen Unterlagen zur Selbstvermarktung (Social-Media-/ Rechnungs-/ Anamnese-Vorlagen uvm.) in der Business-Lounge.

– Individuelle Trainer-Rubriken, unter denen die Trainer, als Experten zu ihren jeweiligen Schwerpunkten, Inhalte veröffentlichen können.

Wer auf dem Portal einen Fitness Professional sucht, profitiert von …

– einem sehr breiten Sport-/ Fitness- und Gesundheitsangebot durch kompetente und gut ausgebildete sowie von RAPT verifizierte Trainer und Coaches

– der Qualitäts-Vorauswahl: nur gut ausgebildete Fitness Professionals werden auf der Plattform akzeptiert

– der kostenlosen und transparenten Suche nach dem richtigen Fitness Professional

– einer größtmöglichen Buchungsflexibilität (Zeit und Ort)

– einem individuellen Coaching durch einen Fitness Professional

Das macht RAPT für Investoren interessant

Das moderne und nachhaltige Konzept

RAPT hat das Gründerstipendium NRW 2019 erhalten. Es handelt sich um ein innovatives skalierbares Geschäftskonzept in einem der nachweislich interessantesten und wachstumsstärksten Märkte. Notwendige und große Anfangsinvestitionen wie beispielsweise die Entwicklung und Programmierung der Plattform wurden bereits erfolgreich umgesetzt. Der Umsatz wird mit jeder Trainer-Registrierung gesteigert, ohne dass große zusätzliche Ressourcen oder Investitionen benötigt werden.

Das enorme Marktpotenzial

Der Fitnessmarkt ist gigantisch – weltweit werden jährlich Milliarden an Umsatz generiert. Dabei ist Deutschland aktuell der drittgrößte Fitnessmarkt der Welt. Der Markt verzeichnet zudem ein kontinuierliches Wachstum über die letzten Jahre und zählt damit zu einem der interessantesten Märkte. Fitness und Gesundheit erreichen – nicht zuletzt auch aufgrund der Pandemie und der dadurch gesteigerten Wahrnehmung in diesem Bereich – folglich einen immer höheren Stellenwert in der heutigen Gesellschaft. Menschen sind daher zunehmend bereit, ein persönliches und professionelles Coaching in Anspruch zu nehmen, das sie einfach, transparent und flexibel über RAPT finden können.

Das Ziel

Mit der digitalen Ausrichtung der RAPT Buchungsplattform, dem unbegrenzt skalierbaren Modell und dem hochambitionierten Team will RAPT, gemeinsam mit den Investoren, diese “PS auf die Straße bringen” und RAPT zu der erfolgreichsten Kommunikationsplattform für Fitness Professionals und an Fitness und Gesundheit interessierte Besucher entwickeln. National, sowie mittel- und langfristig auch international, sollen alle sport-/ fitness- und gesundheitsaffinen Menschen von der Nutzung der RAPT Online-Plattform profitieren.

Lisa Kleinhenz, die Geschäftsführerin von RAPT, spricht hier auch noch mal die Investoren direkt dazu an:

“Es ist soweit – endlich können wir es sagen! Ab sofort startet unsere Crowd-Investing-Kampagne. Lasst uns gemeinsam Erfolgsgeschichte schreiben – sei auch du ein Teil von RAPT.

Wir – RAPT – wachsen und dabei möchten wir schnell und agil bleiben. Tolle und innovative Features sind in der Programmierung und wir sorgen dafür, dass jetzt die PS auf die Straße kommen. Für unsere Trainer, für unsere Kunden und seit gestern auch für unsere Investoren!!!

Konkret gesagt: Du kannst bereits ab 250EUR in ein Unternehmen investieren, welches, …

– ein skalierbares Geschäftsmodell hat!

– modern und digital ist!

– und ein enormes Marktpotenzial besitzt!

Und dafür bekommst du auch noch 7% Zinsen. Mach mit und investiere jetzt!”

DER WEG von RAPT

Seit dem Launch im November 2020 arbeitet RAPT gezielt an dem Aufbau und der nationalen Bekanntheit. Ein wachsender Trainer-Stamm sowie kontinuierlich steigende Seiten- und Profilaufrufe sind das erfreuliche Ergebnis des unermüdlichen Einsatzes des RAPT-Teams und bestätigt jeden Tag die Richtigkeit des eingeschlagenen Weges. Relevante Kooperationsanfragen zeigen, dass RAPT bereits innerhalb der ersten Monate enorm an Bekanntheit und Relevanz gewonnen hat.

Hier möchte RAPT nun anknüpfen und mit den Investitionen die Bekanntheit und das Wachstum von RAPT weiter ausbauen. Dazu plant RAPT insbesondere die Werbeaktivitäten und das Online-Marketing zu steigern und die Plattform um weitere technische Features für die Trainer auszubauen. RAPT möchte die Fitness Professionals, das “Herzstück” von RAPT, weiter in den Fokus stellen. Hierzu gibt es konkrete Ideen für weitere Projekte, in deren Umsetzung RAPT gerne mit der finanziellen Unterstützung der Investoren schnellstmöglich einsteigen möchte.

DIE MOTIVATION von RAPT

Der Schritt in die Selbständigkeit ist für viele Fitness Professionals ein großes Wagnis. Es gilt zunächst größere Hürden zu überwinden, wie z.B. eine eigene Homepage erstellen, Werbung schalten, Sichtbarkeit generieren, Geschäftsunterlagen erstellen, Akquise betreiben, etc.

RAPT bietet den Trainern mit der Online-Buchungsplattform eine Lösung, ihre Eigenvermarktung erfolgreich voranzutreiben. Es bereitet RAPT große Freude, die Fitness Professionals durch die Möglichkeiten der Plattform und des darauf zielenden Online-Marketings auf dem Weg in die Selbständigkeit und beim weiteren Ausbau der Tätigkeit als selbständiger Fitness Professional erfolgreich unterstützen zu können. Der Austausch, den RAPT zu den Trainern pflegt, zeigt die Wertschätzung und das Bewusstsein, dass sie das “Herzstück” von RAPT sind.

Wir freuen uns sehr, wenn nun auch weitere Investoren von RAPT- Rent A Personal Trainer überzeugt sind und gemeinsam mit RAPT Erfolgsgeschichte schreiben.

Wer sich jetzt noch einen Festzinssatz in Höhe von 7,00% p.a. auf seine Investition in einen weiterhin steigenden Wachstumsmarkt gemeinsam mit RAPT sichern möchte, kann dies unter https://www.biz-tv.net/RAPT-invest-0522 machen.

Ihre Ansprechpartner im Unternehmen:

RAPT UG (haftungsbeschränkt)

Geschäftsführerin Lisa Kleinhenz

Bert-Brecht-Str. 2

63069 Offenbach

Tel: +49 (0)69 870012560

E-Mail: invest@rent-a-pt.com

Internet: www.rent-a-pt.com

Hinweis gemäß § 12 Abs. 2 Vermögensanlagegesetz: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.