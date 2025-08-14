Investitionsbank Schleswig-Holstein setzt bei SAP Application Management erneut auf innobis

Zentrales Förderinstitut und innobis unterzeichnen vierjährigen IT-Rahmenvertrag

Hamburg, den 14. August 2025 – Die innobis AG und die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) schließen erneut einen IT-Rahmenvertrag, der bis 2029 gilt. Bereits seit 15 Jahren besteht die Zusammenarbeit, im Rahmen derer innobis die IB.SH bei SAP-Projekten und damit verbundenen Digitalisierungsvorhaben unterstützt. Gegenstand des aktuellen Rahmenvertrags sind die Betreuung und (Weiter-)Entwicklung diverser SAP-basierter Anwendungen sowie der förderbankspezifischen Lösung ABAKUS (Aktuelles Förderbanken Antrags- und Kundensystem). Darüber hinaus erfüllt innobis in der Ausschreibung gewünschten Anforderungen wie zum Beispiel Kenntnisse in Web-Services.

Andreas Block, Leiter der Anwendungsbetreuung der SAP-Systeme bei der IB.SH, erklärt: „Eine verlässliche, partnerschaftliche und kontinuierliche Zusammenarbeit ist für uns von zentraler Bedeutung. Die bisherigen Erfahrungen zeigen: Auf innobis können wir uns als Partner verlassen.“

Jörg Petersen, Vorstand der innobis AG, sagt: „Dass wir den Zuschlag bei der diesjährigen Ausschreibung bekommen haben, ist eine Bestätigung und Anerkennung unserer Leistung. Wir bedanken uns bei den Kolleginnen und Kollegen der IB.SH für die kontinuierliche partnerschaftliche Zusammenarbeit und freuen uns auf die zukünftigen Projekte.“

Die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH)

Die IB.SH berät, fördert und finanziert Unternehmen, Privatpersonen, Kommunen und öffentliche Einrichtungen in Schleswig-Holstein. Als zentrales Förderinstitut des Landes setzt sich die IB.SH für Wachstum, Fortschritt und dauerhaft gute Lebensbedingungen in Schleswig-Holstein ein. Weitere Informationen unter www.ib-sh.de.

Die innobis AG

Als IT- und SAP-Dienstleister begleitet innobis Organisationen aus den Bereichen Banken, Behörden und dem Public Sector in die digitale Zukunft. Dabei steht innobis seit fast 35 Jahren für innovative Lösungen. 1990 als klassisches SAP-Beratungshaus für Banken gestartet, ist innobis heute ein breit aufgestellter Digitalisierungspartner mit mehr als 70 Mitarbeitenden. Das Dienstleistungsportfolio reicht vom Application Management über die Softwareentwicklung und das Software Testing bis hin zur Transformation nach SAP S/4HANA. Seit 2020 bietet das Unternehmen zudem Software-Lösungen für das Formularmanagement. www.innobis.de

