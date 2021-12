IPH erhält erneut Mandat für die “Galerie Rostocker Hof”

München, 16. Dezember 2021 – Die IPH Centermanagement GmbH, der größte unabhängige Center Manager Deutschlands, setzt zum 01. Januar 2022 das Center- und Vermietungsmanagement-Mandat für die “Galerie Rostocker Hof” in Rostock weiter fort. Die kaufmännische Verwaltung wird von STRABAG Property and Facility Services durchgeführt. Eigentümer der Immobilie mit ca. 19.300 m² Gesamtmietfläche ist die BBV Immobilien-Fonds Nr. 14 GmbH & Co. KG.

“Wir freuen uns, auch weiterhin für das Management der Galerie Rostocker Hof verantwortlich sein zu dürfen. Auch zukünftig wollen wir mit unserem charakteristischen interdisziplinären Ansatz das volle Potenzial des Standorts erhalten”, erklärt Marcus Eggers, Geschäftsführer von IPH Centermanagement.

Die “Galerie Rostocker Hof” ist ein gemischt genutztes Objekt. Mitten in der Rostocker Fußgängerzone gelegen, verfügt es über Einkaufsmöglichkeiten, ein Hotel mit 152 Zimmern sowie Büros und Arztpraxen.

Besonderes Augenmerk liegt auf der historischen Fassade des Ende des 19. Jahrhunderts gebauten ehemaligen Hotels “Rostocker Hof”. Hinter ihr verbirgt sich die Einkaufspassage mit einem hochwertigen Branchenmix. Markenfilialisten wie Tommy Hilfiger, Marc O”Polo, Gerry Weber, Hunkemöller und Juwelier Christ werden ergänzt durch viele inhabergeführte Geschäfte, die für Lokalkolorit sorgen.

Die IPH Centermanagement ist ein Joint Venture zwischen IPH Handelsimmobilien und IC Immobilien Gruppe. Sie ist auf das ganzheitliche Center Management, die strategiekonforme Vermietung und ein effizientes Property Management spezialisiert. Als Deutschlands größter unabhängiger Shopping-Center-Dienstleister vertritt das Unternehmen ausschließlich die Interessen seiner Auftraggeber. Mehr als 170 Experten der IPH Gruppe verfügen dabei über ein tiefes Wissen rund um die Themen “Immobilie”, “Handel” und “Kunde”. Derzeit betreut die IPH Centermanagement rund 20 Handelsimmobilien in ganz Deutschland – von großen Shopping Centern bis hin zu komplexen Fachmarktzentren. Die Leistungserbringung erfolgt dabei bausteinartig und ist an die individuellen Bedürfnisse der Kunden angepasst. Die IPH Centermanagement gehört zum Netzwerk der BBE Handelsberatung.

