Irena Markovic – Ihr Weg zum Erfolg

Wenn Irena Markovic strahlend auf Hochglanz-Covers zu sehen ist oder sich ganz natürlich inmitten von Prominenten bewegt, dann mag man kaum glauben, dass ihr Weg dorthin von harter Arbeit geprägt war und es zunächst gar nicht danach aussah, als könnte sie jemals eine solch traumhafte Karriere beginnen. Im Alter von 1,5 Jahren musste sie mit ihren Eltern aus ihrem ursprünglichen Heimatland Serbien flüchten, als Krieg, Gewalt und Armut das Leben so Vieler im ehemaligen Jugoslawien bedrohte. Für Irena Markovic waren diese Erlebnisse die Initialzündung, um nach einem besseren Leben zu streben – ein Ziel, das sie fortan fest im Blick behielt. Im Folgenden erklärt Irena Markovic, wie sie es als Model, Eventmanagerin und Immobilienunternehmerin ganz nach oben geschafft hat. Sie möchte damit anderen Menschen Mut machen, ihre eigenen Träume und Ziele zu verwirklichen.

WIE ALLES FÜR IRENA MARKOVIC BEGANN

In Irena Markovics Geburtsland brach Krieg aus. Angst, Gewalt, menschliche Tragödien und Armut beherrschten das Leben im ehemaligen Jugoslawien über Jahre hinweg, so dass Irena Markovics Eltern sich im Jahr 1991 gezwungen sahen, das Land zu verlassen und nach Österreich zu flüchten. Für Irena Markovic begann ein neues Leben in Frieden und Freiheit – und es war ihr erlaubt, Träume zu entwickeln. Sie entdeckte früh ihre Begeisterung für die Modewelt und war bereit, parallel zu ihrer Ausbildung an der Vienna Business School hart an sich zu arbeiten, um als Model Fuß zu fassen. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Irena Markovic wurde innerhalb kürzester Zeit zu einem gefragten Model für renommierte Modelabels und absolvierte zahlreiche Fernsehauftritte und Foto-Shootings.

IRENA MARKOVICS REZEPT ZUM ERFOLG

Als wichtigsten Grundstein für ein erfolgreiches Leben, privat wie beruflich, sieht Irena Markovic die innere Einstellung zu sich selbst, zu den Menschen und zum Leben im Allgemeinen. Was von Psychologen als Mindset bezeichnet wird, kann maßgeblich für den eigenen Erfolg oder Misserfolg sein. Die Bereitschaft, hart an sich selbst zu arbeiten, ist für Irena Markovic der erste Schritt in die richtige Richtung. Fehler macht jeder und Rückschläge sind normal im Leben, doch sollten diese als Herausforderungen betrachtet werden, als Chancen, aus denen man lernen kann. Eine positive innere Einstellung strahlt auch auf andere aus, so dass sich Türen öffnen, die bei einem negativen Mindset verschlossen bleiben würden, erklärt Irena Markovic.

IRENA MARKOVICS ERFÜLLTE TRÄUME

Durch ihre Arbeit als Model lernte Irena Markovic zahlreiche Manager, Prominente und Medienvertreter kennen, so dass ein großes Netzwerk entstand, welches sie schließlich dazu inspirierte, eine Agentur für High Society- und Lifestyle-Events in Wien zu gründen. Ihre zu diesem Zweck ins Leben gerufene Eventplattform gilt in Wiener Kreisen inzwischen als Treffpunkt für hochrangige Politiker, Diplomaten, Sportler, Prominente und Wissenschaftler. Im Zuge dessen entstand auch die Idee, Menschen bei der Suche nach besonders schönen Immobilien zu unterstützen: seit 2009 führt Irena Markovic das Immobilienunternehmen Lifestyle Properties, das luxuriöse Villen, Häuser und Wohnungen vermittelt.

WELCHE ZIELE IRENA MARKOVIC WEITER VERFOLGT

Das größte Ziel, das Irena Markovic weiter verfolgen möchte, ist es, andere Menschen auf ihrem Weg zur Erfüllung ihrer eigenen Träume zu unterstützen. Ihr Netzwerk und ihre Plattform führen Menschen zusammen und können so dazu beitragen, dass Karrieren erfolgreich begonnen oder ausgeweitet werden können. Ihre Beschäftigung im Ausschuss der Wirtschaftskammer in Österreich sieht Irena Markovic daher als weitere Chance, sich für die Interessen und Bedürfnisse Anderer einsetzen zu können.

LIFESTYLE PROPERTIES – ist die schönste Adresse für Immobilien in Wien. LIFESTYLE PROPERTIES nimmt Sie mit auf eine Reise durch die schönsten Objekte in Wien, privat und beruflich.

