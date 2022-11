Irena Markovic über den Hype bei Immobilienanlagen

Irena Markovic von Lifestyle Properties über den Hype bei Immobilienanlagen + exklusives Geschenk für Leserinnen und Leser

Wir erlebten in der Pandemie einen Hype am Immobiliensektor, der an die Zeiten von 2008/2009 erinnert, so Irena Markovic, Inhaberin und Geschäftsführerin der Immobilienkanzlei Lifestyle Properties in Wien. Markovic ist seit 14 Jahren erfolgreich im Geschäft. Zu ihren Kunden zählen Stiftungen ebenso wie Bauträger und Privatpersonen. In ihrem Büro am Stock-im-Eisen-Platz im Herzen der Wiener Innenstadt hatten wir sie zur aktuellen Marktentwicklung, ihrer Prognose sowie ihrer Expertenmeinung befragt.

EXPLODIERENDE IMMOBILIENPREISE

„Seit Ausbruch der Coronapandemie können wir eine enorme Nachfrage nach Luxusimmobilien sowie Anlageobjekten beobachten. Die Immobilienpreise sind regelrecht explodiert und die Preisentwicklung wurde zusätzlich durch die Ukrainekrise befeuert – dennoch reißt die Nachfrage nach Immobilien nicht ab. Im Gegenteil. Die aktuelle Lage lässt sich insofern sehr gut mit der Situation während der letzten Weltwirtschaftskrise vergleichen, als dass die Nachfrage am Immobiliensektor das Angebot bei Weitem überstieg und trotzdem mehr Kaufverträge abgeschlossen wurden als in allen anderen Jahren. Das Resultat in den darauffolgenden Jahren war eine Stagnation der Immobilienpreise auf hohem Niveau, die uns auch nach dieser Krise wieder bevorstehen könnte.“

VERKAUFEN ODER BEHALTEN? IRENA MARKOVIC VON LIFESTYLE PROPERTIES GIBT AUFSCHLUSS

Diese Prognose aus dem Frühjahr ist leider eingetroffen und es droht möglicherweise sogar eine Preiskorrektur, doch Irena Markovic beruhigt: „Das sollte Immobilienbesitzer nicht abschrecken. Wir wollen jedem die Chance bieten, den reellen Wert seiner Liegenschaft zu erfahren. Den Leserinnen und Lesern möchten wir ein exklusives Geschenk in Form einer unverbindlichen und kostenlosen Immobilienbewertung bereiten, die Aufschluss darüber gibt, ob man das Objekt behalten oder lieber verkaufen sollte, bevor die Preise möglicherweise nach unten korrigiert werden. Die kurz- bis mittelfristige Preisentwicklung hängt natürlich auch stark vom Objekt selbst ab, weswegen eine individuelle und umfangreiche Fachberatung unabdingbar ist. Bestimmte Immobilien werden von der aktuellen Marktsituation sogar profitieren, andere hingegen nicht. Unser Expertenteam stellt daher gerne wertvolles Fachwissen zur Verfügung und begleitet durch den gesamten Prozess, um die richtige Entscheidung zu treffen. Ebenso betreuen wir als Doppelmakler unsere rund 12.000 Kaufinteressenten, denen wir empfehlen, ihre Liegenschaft künftig mit einem Fixzinssatz zu finanzieren, um die langfristig steigenden Zinsen abzufedern.“

UNVERBINDLICHE UND KOSTENLOSE IMMOBILIENBEWERTUNG

Für eine unverbindliche und kostenlose Immobilienbewertung können Sie Irena Markovic und das Team von Lifestyle Properties kontaktieren:

Lifestyle Properties

Inhaberin: Irena Markovic

Stock-im-Eisen-Platz 3/26

1010 Wien

Tel.: +43 1 512 14 84

Fax: +43 1 512 14 84

Mobil: +43 699 111 654 68

LIFESTYLE PROPERTIES – ist die schönste Adresse für Immobilien in Wien. LIFESTYLE PROPERTIES nimmt Sie mit auf eine Reise durch die schönsten Objekte in Wien, privat und beruflich.

