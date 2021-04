ISG Provider Lens: Efecte ist Rising Star im Bereich Enterprise Service Management (ESM)

Efecte, Anbieter für Cloud-basierendes Service Management, wurde von ISG Research im “ISG Provider Lens Quadrant Report” als Rising Star in der Kategorie ESM Tool Anbieter eingestuft. Die Analysten hoben vor allem das offene Datenmodell, die einfache Handhabung der Lösung sowie die hohe Integrationsfähigkeit hervor. Zudem liefere Efecte fertige Lösungen für alle notwendigen IT-Prozesse und ermögliche dank “No-Code Workflow Engine” und einer Anwendung zur Prozessvisualisierung seinen Nutzern jeden Prozessablauf.

“Mit unserer Lösung können Organisationen Prozesse digitalisieren sowie Abläufe automatisieren und effizienter gestalten. Gleichzeitig legen wir großen Wert auf Benutzerfreundlichkeit, faire Lizenzmodelle und kurze Implementierungszeiten”, sagt Niilo Fredrikson, CEO von Efecte. “Die Positionierung als Rising Star für ESM Tools zeigt, dass Analysten dies als Vorteil bewerten und wir mit unserer Strategie auf dem richtigen Weg sind.”

Zu den Auswahlkriterien von ISG Research gehörten unter anderem vorhandene Funktionen für Automatisierung von Unternehmensdiensten – zum Beispiel Personalwesen, Finanz- und Rechnungswesen und Facility Management. Darüber hinaus müssen die bewerteten Anbieter über Möglichkeiten zur Zugriffskontrolle, Integrationsmöglichkeiten, ein breites und flexibles Bereitstellungsmodell sowie ein Ökosystem von Geschäfts- und Technologiepartnern verfügen.

Ein kostenloses Exemplar des Reports ist über folgenden Link erhältlich:

https://www2.efecte.com/de/de/idg-itsm-market-study-2021

Über den ISG Provider Lens Quadrant

Die ISG Provider Lens Quadrant-Studien bieten einen hervorragenden Überblick über die Top-Player in einem definierten Land, in einer Region oder weltweit. Sie liefern den Einkäufern von Unternehmen wertvolle Einblicke in die Stärken, Wettbewerbsvorteile und Alleinstellungsmerkmale der führenden Service Provider, die den jeweiligen Markt bedienen. Unternehmen finden eine Fülle von detaillierten Daten und Marktanalysen, die sie bei der Auswahl geeigneter Sourcing-Partner unterstützen, während ISG-Berater die Berichte nutzen, um ihre eigenen Marktkenntnisse zu validieren und Empfehlungen für die Unternehmenskunden von ISG auszusprechen.

Über Efecte

Efecte ist eine führende europäische Service-Management-Lösung, die Organisationen bei der Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen unterstützt. Kunden nutzen die Cloud-Software, um flexibler und effizienter zu arbeiten, ihren Anwendern bessere Nutzererfahrungen zu bieten und Kosten zu senken. Mit Efecte können sie eine Vielzahl unterschiedlicher Prozesse automatisieren – angefangen von der IT über die Bereiche Personal (HR), Finanzen und Kundenservice bis hin zur Verwaltung von Zugriffsrechten. Die Efecte-Plattform wird ausschließlich in Europa entwickelt, betrieben und gehostet. Sie erfüllt in puncto Sicherheit und Datenschutz die strengen EU- Anforderungen. Efecte wurde 1998 gegründet und ist an der Nasdaq First North notiert (ISIN: FI4000282868). Der Hauptsitz von Efecte befindet sich in Espoo, Finnland. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Niederlassungen in Deutschland und Schweden. Weitere Informationen zu Produkten und Services von Efecte sind unter https://www.efecte.com Finanzinformationen unter https://investors.efecte.com verfügbar.

