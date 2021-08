IsoAcoustics bietet effiziente Klangoptimierung für Heimkino-Systeme

Mit Aperta Sub hat IsoAcoustics die beliebte Aperta Serie kürzlich um eine clevere Lösung für Subwoofer erweitert. Aperta Sub lässt sich mit anderen Aperta Produkten für Regallautsprecher sowie mit den Produkten der GAIA Serie für Standlautsprecher kombinieren. Damit eignen sich die Entkoppler jetzt bestens zur Optimierung von kompletten Heimkino-Anlagen. Die patentierte Technologie des kanadischen Innovators löst die Lautsprecher akustisch von ihrem Untergrund und vermeidet so die Übertragung von Körperschall. Weiterhin werden Reflexionen zurück ins Lautsprechergehäuse wirksam unterdrückt. Das Ergebnis ist ein detailreiches, präzises Klangbild mit aufregender Räumlichkeit und Klarheit.

Gauting, 19. August 2021 – Kaum ein Hersteller hat sich so intensiv mit dem Thema Entkopplung auseinandergesetzt wie IsoAcoustics aus Kanada. Insbesondere anspruchsvolle Home-Theatre-Systeme haben sehr unterschiedliche Anforderungen an die Entkopplung der verschiedenen Komponenten – IsoAcoustics stellt die passenden Lösungen bereit.

Ideale Arbeitsbedingungen für alle Komponenten

Entwickelt in enger Zusammenarbeit mit dem National Research Council of Canada sind die Entkopplungs-Systeme von IsoAcoustics längst eine feste Größe in Ton- und Rundfunkstudios aus aller Welt. Doch auch im Heimkino ist eine wirkungsvolle Entkopplung von entscheidender Bedeutung. Nur unter optimalen Arbeitsbedingungen können moderne immersive Audiosysteme ihr volles Potential entfalten. Mit einer umfangreichen und sorgfältig auf verschiedenste Anwendungsgebiete zugeschnittenen Produktpalette bietet IsoAcoustics eine Vielzahl passender Lösungen. Von GAIA für große Standlautsprecher bis Aperta für den kleinere Regallautsprecher – jeder Schallwandler kann frei von störenden Umwelteinflüssen arbeiten. Aperta Sub sorgt einerseits für klare Impulse im tiefsten Frequenzkeller, andererseits unterdrückt das System die Schallübertragung auf die Gebäudestruktur. Auch wertvolle Elektronik profitiert von wirkungsvoller mechanischer Entkopplung: Orea Gerätefüße von IsoAcoustics bieten hochentwickelten Audioschaltungen ideale Voraussetzungen für beste Klangperformance.

Aperta: universell und effektiv

Immersive Audiosysteme benötigen eine Vielzahl von Lautsprechern unterschiedlicher Größen. Die flexible Aperta Serie von IsoAcoustics trägt dem in idealer Weise Rechnung: Der stabile Aluminiumrahmen mit integrierten Dämpferelementen entkoppelt Regallautsprecher und sorgt für klaren, offenen Klang ohne störende Vibrationen. Für maßgeblich erweiterte Flexibilität bei der Aufstellung lassen sich Aperta Entkoppler in der vertikalen Ebene bis zu 6,5 Grad anwinkeln. Mit edlem Finish in dezentem Schwarz oder stilvollem Silber integrieren sich die innovativen Lautsprecherbasen dabei nahtlos in jedes Wohnambiente. Das patentierte Design lässt die Lautsprecher gleichsam über ihrer Standfläche schweben und setzt damit auch optisch frische Akzente. Aperta und Aperta 200 sind für Regallautsprecher entwickelt worden und tragen bis zu 16 beziehungsweise 34 Kilogramm. Aperta300 bietet mit seinem besonders breiten und niedrigen Profil optimale Unterstützung speziell für Center-Speaker.

Aperta Sub für präzisen Bass

Als jüngste Erweiterung der Aperta Serie begegnet Aperta Sub den besonderen Herausforderungen, die Subwoofer mit sich bringen. Mit acht für tiefe Frequenzen optimierten Isolatoren gewährleistet Aperta Sub einen stabilen Stand und sorgt für maximale Präzision bis in den tiefsten Frequenzkeller. Die innovative Technologie verhindert auch eine Schwingungsübertragung auf die Gebäudestruktur und damit die Ausbreitung tiefer Frequenzen über Körperschall – der Sound bleibt in dem Raum, in dem er gewünscht ist. Die spezielle Anordnung der Isolationselemente wurde gezielt auf das Schwingungsverhalten gängiger Subwoofer-Systeme mit vorne, hinten oder seitlich abstrahlenden Lautsprecherchassis optimiert, um unerwünschte Gehäuseresonanzen zu minimieren. Auch Aperta Sub führt die elegante, luftige Formensprache der Aperta Komponenten von IsoAcoustics fort und integriert sich mit zeitloser Eleganz in jedes Wohnambiente.

GAIA: neue Klangdimensionen für Standlautsprecher

Immer häufiger finden auch in Heimkino-Systemen große Standlautsprecher Einsatz. Mit GAIA stellt IsoAcoustics eine Serie von Entkopplerfüßen bereit, die ein hohes Maß an Isolation gewährleisten und gleichzeitig für festen Stand sorgen. Mit der patentierten Dämpfungstechnologie von IsoAcoustics verhelfen sie jedem Lautsprecher zu klanglichen Höchstleistungen, gleichzeitig unterstreicht das edle, dunkelverchromte Metallgehäuse die Wertigkeit ihrer hochwertigen Spielpartner in ganz besonderer Weise. Um optimale Wirksamkeit unter allen Bedingungen zu gewährleisten, sind GAIA Füße in verschiedenen Ausführungen für Lautsprechergewichte von 32 bis 100 Kilogramm erhältlich – GAIA Titan lassen sich selbst von mächtigen Boliden mit bis zu 220 Kilogramm nicht aus der Ruhe bringen.

Preise und Verfügbarkeit

Die Entkopplungssysteme von IsoAcoustics sind im ausgesuchten Fachhandel und über den Online-Shop cma.audio verfügbar. Die unverbindlichen Preisempfehlungen inklusive Mehrwertsteuer betragen jeweils:

Aperta: 239,90 Euro

Aperta200: 299,99 Euro

Aperta300: 199,99 Euro

Aperta Sub: 169,99 Euro

GAIA I: 729,99 Euro

GAIA II: 339,99 Euro

GAIA III: 239,99 Euro

GAIA-TITAN Theis: 1.079,99 Euro

GAIA-TITAN Rhea: 1.439,99 Euro

GAIA-TITAN Cronos: 1.919,99 Euro

Die Unternehmensgruppe cma audio / Lake People electronic

Die Unternehmensgruppe aus cma audio GmbH und Lake People electronic GmbH ist der ideale Partner und Dienstleister für Produkte und Lösungen der Audiotechnik. Lake People fungiert als Entwickler und Hersteller hochwertiger Audio-Elektronik und cma audio übernimmt den Vertrieb für tontechnische Produkte, Systeme und Dienstleistungen.

Mit den Marken Lake People, Violectric und Niimbus bedient die Lake People electronic GmbH die professionellen und audiophilen Märkte mit herausragenden Kopfhörerverstärkern, Wandlern und Werkzeugen. Dabei ist “Made in Germany” der Leitgedanke des Unternehmens, das bereits auf eine 35-jährige Tradition zurückblickt. Die gesamte Entwicklung und Fertigung finden unter reger Beteiligung von Gründer und Mastermind Fried Reim in der Manufaktur in Konstanz statt, selbst die Zulieferer stammen weitestgehend aus Deutschland.

Um den Vertrieb kümmert sich die cma audio GmbH als erfahrener und global agierender Value Added Distributor. Für deutsche Marken erschließt die cma audio die Märkte weltweit. Gleichzeitig bietet das Unternehmen internationalen Marken einen umfassenden Zugang zu den Märkten Europas. Mit etablierten Brands wie Audeze, Chord Electronics, IsoAcoustics, MARIAN, Mogami, OEAudio, Prism Sound und SPEAR Labs vertrauen renommierte Hersteller auf die Dienste von cma audio. Die Mitarbeiter des Unternehmens mit Sitz in Gauting nahe München kümmern sich mit Leidenschaft, Kompetenz und Engagement um das exklusive Sortiment. Sie machen cma audio seit über 20 Jahren zu einem verlässlichen Partner für Wiederverkäufer, Online-Handel, Systemhäuser sowie professionelle und institutionelle Anwender.

www.cma.audio

www.lake-people.de

