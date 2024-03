Augsburg, Anfang März 2024 – Halbzeit im IT-Jahrespraktikum für ukrainische Jugendliche bei der clever+zöger GmbH. Seit September 2023 lernen Kristina, Tetiana, Artur, Bohdan, Viacheslav und Yehor gemeinsam verschiedenen Bereiche der IT-Branche kennen. Immer nachmittags hocken die Jugendlichen für einige Stunden zusammen und lernen Webseiten zu programmieren, Apps zu erstellen und Spiele zu erfinden und zu programmieren.

Ursprünglich sollte das Projekt von der IHK gefördert werden im Rahmen einer Einstiegsqualifikation für ukrainische Jugendliche, die durch den Krieg nach Deutschland geflohen sind. Doch die IHK machte nach einer ersten Zusage einen Rückzieher und so wurde das Projekt kurzerhand umbenannt in „Jahrespraktikum zur Berufsqualifzierung“ und von der clever+zöger GmbH im Alleingang finanziert. Thomas Zöger, der Geschäftsführer der clever+zöger GmbH leitet das Projekt. „Das Niveau der Schüler ist sehr unterschiedlich. Viele der Schüler sind jedoch sehr affin und lernbereit oder haben sogar ein Studium für IT in der Ukraine abgeschlossen. Für die überwiegende Mehrheit sehen wir extrem gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt und das macht uns sehr stolz.“

Einige der Jugendlichen werden voraussichtlich eine Ausbildung zum Fachinformatiker bei der clever+zöger GmbH beginnen. Die Agentur, die in Augsburg ansässig ist, bietet IT-Dienstleistungen für E-Commerce und ist spezialisiert auf die Software Magento. Seit 2010 programmiert das Unternehmen auf Basis von Magento-Commerce und ist seit 2020 Partner von Adobe, die die Software Magento 2018 gekauft haben.

Die clever+zöger gmbh bietet professionelle Programmierdienstleistungen im Bereich Internet und Intranet.

*GDPR, DSGVO Datenschutz Services, Videokonferenz-Lösungen

* Online-Shops auf Basis von Magento (zertifiziert)

* Webseiten/ Portale auf Basis von TYPO3, WordPress, etc.

* Enterprise-Entwicklungen auf php/Zend Basis, J2EE, Websphere, etc.

* Managed-Hosting, Support

