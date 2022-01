IT-Security Experte macmon secure wird Teil der globalen Belden Gruppe

Produkte und Lösungen von macmon secure ideal für eine Expansion von Belden im Bereich Cybersecurity

Berlin: 18.01.2022: Der führende Anbieter für Netzwerkzugangskontrolle, die macmon secure GmbH, Berlin, gibt heute seine Akquisition durch Belden Inc. bekannt. Zukünftig wird macmon Teil von Beldens Industrial Network Solutions (INS) Business unter der Leitung von Brian Lieser, welche der Belden Plattform Industrial Automation zugeordnet ist. INS ist eine globale Organisation mit Hauptsitz in der Region Stuttgart und umfasst die führenden Netzwerk- und Konnektivitätsmarken Hirschmann, ProSoft, OTN Systems und Lumberg Automation. macmon CEO Christian Bücker wird die Geschäfte als Business Director für Belden leiten, und mit seinem 70-köpfigen Team die positive Entwicklung des Unternehmens weiter vorantreiben.

Dazu Bücker: “Wir sind in den letzten Jahren dynamisch-organisch gewachsen. Von unserer NAC-Lösung macmon profitieren Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen. In diesem Jahr konnten wir mit macmon SDP einen wichtigen strategischen Schritt gehen und sichern jetzt auch Unternehmensressourcen in der Cloud. Wir haben bereits über 1.500 Installationen durchgeführt und erreichen eine Kundenzufriedenheit von 95 %. Beim Thema Internationalisierung sind wir jedoch immer wieder an Kapazitäts-Grenzen gestoßen. Für uns ist es eine große Chance, als Mitglied in einem globalen Technologiekonzern, unsere Lösungen für ein sicheres Netzwerkmanagement auch weltweit vermarkten, und unsere Innovationen weiter vorantreiben zu können.”

Zu Belden Inc. gehört unter anderem auch Hirschmann, Technologie- und Marktführer bei industriellen Netzwerken. Hirschmann bietet eine komplette, integrierte Infrastruktur für die Datenkommunikation. Bereits im Vorfeld der Akquisition starteten macmon und Hirschmann ein großes gemeinsames Projekt für einen amerikanischen Konzern. Schnell stellte man fest, dass die Kombination beider Technologieexpertisen am Markt einzigartig ist, ausgezeichnete Synergien und hohe Profitabilität bietet.

Bücker ergänzt: “Cybersicherheitsvorfälle bei industriellen Steuerungssystemen gehen auf mehrere Vektoren zurück, wie etwa Systemschwachstellen, Lücken in der Netzwerkarchitektur, fehlende Netzwerksegmentierung und nicht sichere Hardware- und Softwarekonfigurationen. Hier können wir eine starke Kombination anbieten – unser Netzwerksicherheits-Portfolio inklusive Netzwerkmanagement gekoppelt mit Hirschmanns Industrial Internet of Things (IIOT)-Kompetenz. Und aus der täglichen Praxis sind uns die Hirschmann Switches natürlich seit Jahren bestens bekannt.”

Brian Lieser, VP and Managing Director Industrial Network Solutions, ergänzt das Portfolio mit macmon secure um eine solide und erprobte NAC- und SDP-Lösung: “Wir haben den Markt für Sicherheitslösungen ausgiebig evaluiert. macmon genießt einen ausgezeichneten Ruf als zuverlässiger und innovativer Partner. Wir können gemeinsam unseren globalen Kunden eine unterbrechungsfreie, sichere und skalierbare Netzwerk-Infrastruktur bieten. Dadurch sind unsere Industrie-Kunden in der Lage, die Betriebsabläufe zu revolutionieren und ihre Effizienz, Produktivität und Flexibilität zu steigern. Das Thema IT-Sicherheit ist auch in der Produktion von exponentiell wachsender Bedeutung.”

Über Belden

Belden Inc. bietet ein umfassendes Produktportfolio, das auf die Anforderungen unternehmenskritischer Netzwerkinfrastrukturen in den Branchen Industrieautomation und Smart Buildings sowie Broadband & 5G zugeschnitten ist. Mit innovativen Lösungen für die zuverlässige und sichere Übertragung stetig wachsender Datenmengen für Audio- und Videoinformationen, die für moderne Anwendungen benötigt werden, übernimmt Belden eine Schlüsselrolle bei der globalen Veränderung hin zu einer vernetzten Welt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in St. Louis, USA, wurde 1902 gegründet und betreibt Fertigungsstätten in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen: www.belden.com

Über macmon:

Die macmon secure GmbH beschäftigt sich seit 2003 mit der Entwicklung von Netzwerksicherheitssoftware und hat ihren Firmensitz im Herzen Berlins.

Die Produkte macmon NAC (Network Access Control Lösung) und macmon SDP (Secure Defined Perimeter) werden weltweit eingesetzt, um Netzwerke und Cloud-Ressourcen vor unberechtigten Zugriffen zu schützen.

Die Kunden von macmon secure kommen aus diversen Branchen und reichen von mittelständischen Firmen bis hin zu großen internationalen Konzernen.

macmon secure dehnte in 2021 mit seiner Zero-Trust-Network-Access-Strategie seinen bewährten Schutz auf sämtliche Unternehmensressourcen in der Cloud aus, und ist der einzige Anbieter von NAC plus SDP mit Identity and Access Management.

macmon secure bietet seit 2003 herstellerunabhängige Lösungen, die heterogene Netzwerke dank sofortiger Netzwerktransparenz vor unberechtigten Zugriffen schützen. macmon NAC wird schnell und einfach implementiert, mit erheblichem Mehrwert für die Netzwerksicherheit. macmon dehnt mit dem Produkt macmon SDP seine Zero-Trust-Network-Access-Strategie (ZTNA) auf sämtliche Unternehmensressourcen in der Cloud aus, und ist der einzige Anbieter von NAC plus SDP mit Identity Access Management, gehostet in Deutschland.

