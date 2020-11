Ivalua als bester P2P-Spezialanbieter bei den World Procurement Awards 2020 ausgezeichnet

– Auszeichnung zum zweiten Mal an Ivalua verliehen

– Anerkennung der Ivalua-Technologie durch Branchenführer und Analysten

– Experten bestätigen hohen Innovationsgrad und 98 Prozent Kundenbindungsrate

Ivalua, ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen, wurde bei den World Procurement Awards 2020 von einem unabhängigen Gremium aus Branchenexperten zum zweiten Mal in Folge als bester P2P-Spezialanbieter ausgezeichnet. Die World Procurement Awards wurden bereits 14 Mal verliehen und gehören zu den begehrtesten Auszeichnungen im internationalen Beschaffungswesen. Die Branchenplattform Procurement Leaders prämiert damit die weltweit innovativsten Personen, Projekte und Organisationen in diesem Bereich. Die Gewinner der Awards wurden am 5. November im Rahmen einer virtuellen Zeremonie offiziell bekannt gegeben.

Um vollständige Transparenz zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die Gewinner wirklich die Besten der Besten sind, durchlaufen alle Bewerbungen des World Procurement Award einen dreistufigen Bewertungsprozess. Dieser beinhaltet eine ausführliche Bewertung, einen Peer-Review sowie abschließende Beurteilungssitzungen. Die Jury besteht aus Beschaffungsexperten, wobei jede bewertete Kategorie mindestens 5 Juroren erfordert.

Die “Procure-to-Pay”-Technologie war während der Covid-19-Pandemie besonders wichtig, da sie Organisationen dabei hilft, ausgehandelte Einsparungen zu erzielen und die Rentabilität zu schützen. Sie hilft den Organisationen sicherzustellen, dass Mitarbeiter auch aus der Ferne produktiv arbeiten und ihre Cash-Flows besser verwalten können.

In ihrer Begründung für die Auszeichnung betonten die Juroren, dass “Ivaluas flexibler Ansatz es ermöglicht, dass die Lösungen mit den Bedürfnissen des Kundenstamms wachsen und sich weiterentwickeln. Mit einer Kundenbindungsrate von 98 Prozent über die letzten zehn Jahre macht das Unternehmen offenkundig Einiges richtig. Ivalua bietet zudem die Art von Innovation, die Unternehmen brauchen, um in der modernen Geschäftswelt erfolgreich zu sein.”

Die Auszeichnungen sind ein weiterer Beweis für die Innovationskraft von Ivalua und die Leistungsfähigkeit seiner Procure-to-Pay-Suite. Ivalua ist darüber hinaus vor kurzem zum zweiten Mal in Folge Leader in “Magic Quadrant for Procure-to-Pay Suites 2020” und wurde von Forrester Research Inc. in “The Forrester Wave™: eProcurement Platforms, Q4 2019” als Leader anerkannt.

“Wir fühlen uns geehrt, dass internationale Beschaffungsexperten erneut die P2P-Exzellenz unserer Lösung bestätigen und uns mit dem weltweit angesehensten Award der Procurement-Branche ausgezeichnet haben”, sagt David Khuat-Duy, CEO und Gründer von Ivalua. “Diese Anerkennung belegt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass Unternehmen mit Ivalua keinerlei Kompromisse zwischen Best-of-Breed-Fähigkeiten und einer vollständigen, einheitlichen Source-to-Pay-Suite eingehen müssen.”

Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen. Die umfassende und durchgängige Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, Risiken zu minimieren und die Produktivität der Mitarbeiter zu verbessern. Ivalua ist von Gartner und anderen Analysten als führend anerkannt und genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken. Dies spiegelt sich auch in der branchenweit höchsten Kundenbindungsrate von über 98 Prozent wider. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com

