Ivalua: Partnerschaft mit Tealbook sorgt für valide Lieferantendaten

– Ivalua-Plattform integriert leistungsstarke Lieferantensuche

– Einkäufer erhalten valide Lieferantendaten und

– Kunden können fundiertere Beschaffungsentscheidungen treffen

Ivalua, ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen, hat eine Partnerschaft mit Tealbook geschlossen. Die Lieferantendaten der Supplier-Intelligence-Plattform von Tealbook sollen im Rahmen der Zusammenarbeit nahtlos in die Source-to-Pay-Plattform von Ivalua eingebunden werden. Durch die neue Partnerschaft können Ivalua-Kunden bei der Suche nach neuen Lieferanten auf genaue und umfassende Informationen zugreifen – darunter, Compliance, Diversity-Status, Zertifizierungen und Vieles mehr.

Der Zugang zu exakten Lieferantendaten ist für die meisten Unternehmen noch immer eine Herausforderung, die Widerstandsfähigkeit von Lieferketten senkt und den Einkauf an einer effektiven Entscheidungsfindung hindert. Ivalua sorgt mit der neuen Kooperation dafür, dass Kunden vertrauensvolle Lieferantendaten erhalten, sie kontrollieren und die Qualität eigener Informationen verbessern können. Außerdem erhalten sie eine umfassende Sicht auf ihre Lieferanten.

Dank der neuen Kooperation können Ivalua-Kunden nun auf eine vertrauensvolle Quelle für hochwertige Lieferantendaten zugreifen. Sie profitieren dabei von Tealbooks innovativem Ansatz zur autonomen Erfassung und Validierung von Informationen aus über 400 Millionen Websites und rund 600 verschiedenen Datenquellen. Mit nur wenigen Klicks können Einkäufer neue potenzielle Lieferanten entdecken, die exakt ihren Anforderungen entsprechen. Dies hilft ihnen in Krisenzeiten Lieferunterbrechungen zu vermeiden und strategische Ziele zu erreichen – wie beispielsweise Verteilung von Ausgaben auf unterschiedliche Lieferanten. Darüber hinaus hilft die Partnerschaft, die Beschaffungsstrategie zu verbessern und Einsparungen zu erzielen, insbesondere für neue Kategorien, in denen noch geringe Marktkenntnisse vorhanden sind.

“Da Unternehmen in zunehmendem Maße von ihren Zulieferern abhängig sind, ist ein einfacher Zugang zu exakten und sofort nutzbare Lieferanteninformationen entscheidend, um in Krisenzeiten die Resilienz des eigenen Unternehmens zu gewährleisten und künftiges Wachstum sicherzustellen”, sagt David Khuat-Duy, CEO von Ivalua. “Wir sind stolz darauf, mit Tealbook zusammenzuarbeiten, das umfassende und zuverlässige Daten über Millionen von Lieferanten bietet. Dank dieser Partnerschaft finden unsere Kunden nun innerhalb unserer Source-to-Pay-Plattform problemlos neue Lieferanten, können Informationen besser aufbereiten sowie ihre Programme zur Lieferantenvielfalt und Compliance voranzutreiben.”

“Ich freue mich auf den Start einer starken und produktiven Partnerschaft mit Ivalua, die Kunden mehr Flexibilität, Agilität und Transparenz bieten und sie dauerhaft Mehrwerte aus ihren Lieferantenbeziehungen generieren können”, sagte Stephany Lapierre, CEO von Tealbook. “Diese Kombination schafft eine einzigartige Verbindung aus Daten und Software, so dass Anwender unser reichhaltiges Lieferantennetzwerk nutzen können, um ihre Beschaffungsaktivitäten zu optimieren.”

Ivalua hat in den letzten Jahren ein beschleunigtes Wachstum und die Anerkennung seiner technologischen Führungsposition erlebt. Allein in den letzten 12 Monaten wurde das Unternehmen mehrfach als führend im gesamten Source-to-Pay-Spektrum anerkannt, unter anderem im Magic Quadrant for Procure-to-Pay Suites von Gartner, The Forrester Wave: Plattformen für Lieferantenrisiko- und Leistungsmanagement (SRPM), Q3 2020, The Forrester Wave: eProcurement-Plattformen, Q4 2019 und The Forrester Wave: Source-To-Contract Suites, Q4 2019. Tealbook hat ebenfalls ein starkes Wachstum und eine zunehmende Anerkennung in der Branche erfahren und wird unter anderem als Dreh- und Angelpunkt/Plattform von Kearneys “zukünftigem State Technology Architecture-Ökosystem aus verbundenen Mikrodiensten, die wertschöpfende Punktlösungen anbieten” zitiert.

Über Tealbook

Tealbook ist ein Big-Data-Unternehmen, das eine Plattform zur Verfügung stellt, um Daten von Unternehmenslieferanten auf Dauer zu erfassen. Tealbook tut dies durch eine proprietäre Autonomous Data Enrichment Technologie, die proaktiv sich ändernde Lieferantendaten erfasst und einpflegt. Darüber hinaus bietet Tealbook eine Datenbasis, die von anderen eProcurement-Lösungen genutzt werden kann, um sicherzustellen, dass diese größeren Investitionen erfolgreich sind. Tealbook wird von Fortune-100-Unternehmen aus verschiedenen Branchen eingesetzt und hat zahlreiche renommierte Auszeichnungen erhalten, darunter “Spend Matter 50 Vendors to Watch”, Gartners “Cool Vendor”, CIX “Most Innovative Company” und “Most Upside Potential” von C100. Die Mission von Tealbook ist die Bereitstellung einer ‘Vertrauenswürdigen Quelle für Lieferantendaten’ für einen ständig wachsenden Beschaffungsmarkt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.tealbook.com

Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen. Die umfassende und durchgängige Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, Risiken zu minimieren und die Produktivität der Mitarbeiter zu verbessern. Ivalua ist von Gartner und anderen Analysten als führend anerkannt und genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken. Dies spiegelt sich auch in der branchenweit höchsten Kundenbindungsrate von über 98 Prozent wider. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com

Firmenkontakt

Ivalua

Fanny Lucas

Dingolfinger Strasse 15

81673 München

+33 1 64 86 45 07

flu@ivalua.com

https://de.ivalua.com

Pressekontakt

textstore – Agentur für Text und PR

Alexander Trompke

Schillerplatz 6

01309 Dresden

+49 351 3127338

at@textstore.de

http://www.textstore.de

Bildquelle: Ivalua