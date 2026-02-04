Ivalua schließt 2025 erfolgreich ab: Schnelles Wachstum, Anerkennung und Innovationen

– Erfolgreiches Geschäftsjahr mit Rekordzahl an Neukunden, schnell wachsendem Partner-Ökosystem und strategischen Investitionen in KI-Unterstützung

– Anteil am globalen Spend-Management-Markt vergrößert

Ivalua, ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen, vermeldet ein Rekordjahr 2025, das von einer starken wirtschaftlichen Dynamik, einer erheblichen Erweiterung seines Partnernetzwerks und der Einführung bedeutender KI-Innovationen geprägt wurde.

Kontext und Dynamik im Beschaffungsmarkt

Vor dem Hintergrund wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheiten haben Unternehmen massiv in Technologien investiert, um die Widerstandsfähigkeit und Leistungsfähigkeit ihrer Lieferketten zu stärken.

Im Jahr 2025 sahen sich Beschaffungsleiter mit anhaltend steigenden Kosten, zunehmender Volatilität der Handelspolitik, neuen Vorschriften und Schocks in der Lieferkette konfrontiert. Unternehmen beschleunigten ihre Digitalisierung, um die Widerstandsfähigkeit ihrer Lieferketten zu stärken, ihre Rentabilität zu steigern und ihre Nachhaltigkeitsbilanz zu verbessern. Während sich die meisten über die potenziell transformativen Auswirkungen der KI einig waren, haben nur wenige ihr Potenzial bisher voll ausgeschöpft.

Kennzahlen von Ivalua 2025

Wachstums- und Schlüsselindikatoren im Vergleich zum Vorjahr:

– Organisches Wachstum der Abonnement-Einnahmen: +24 Prozent

– Wachsende Rentabilität, starker Cashflow und weiterhin schuldenfrei

– Anzahl der Mitarbeiter: Ausbau auf über 1.000 Personen in 15 Niederlassungen weltweit, mit Erweiterungen in New York, Singapur und Sydney

– Rekordzahl (16) von Comparably Best Company Awards, darunter für beste Aussichten, Führung und Kultur

Beschleunigtes Kundenwachstum im Jahr 2025

Über 500 der weltweit angesehensten Marken arbeiten mittlerweile mit Ivalua zusammen, um ihre Rentabilität, Widerstandsfähigkeit, Produktivität und Nachhaltigkeit zu steigern. Im Jahr 2025 verzeichnete Ivalua eine Rekordzahl neuer Kunden in allen wichtigen Regionen und Branchen, darunter Branchenführer wie BAE Systems Inc. (Luft- und Raumfahrt & Verteidigung), Pernod Ricard (Lebensmittel & Getränke), Beneva und CNP Assicura (Finanzdienstleistungen), Deichmann (Einzelhandel), Oman Air (Luftfahrt), Pacific International Lines (Logistik), Konica Minolta (Unternehmensdienstleistungen), Harman (Elektronik), Convergint (Technologie) und viele mehr.

Partner

Im Jahr 2025 stärkte Ivalua sein Partner-Ökosystem weiter und verzeichnete einen Anstieg der zertifizierten Partner und Berater um 27 % auf insgesamt 3.100. Ivalua erweiterte außerdem seine globale Präsenz um 18 % durch neue Partnerschaften mit Systemintegratoren (SI) und führte gemeinsam mit SIs und Boutique-Partnern mehrere Projekte erfolgreich durch.

Darüber hinaus verzeichnete das Technologiepartner-Netzwerk von Ivalua weiterhin eine bedeutende Dynamik, wuchs um 39 % und gipfelte in der ersten I valua TechX-Veranstaltung, die im Oktober in Paris stattfand.

Anerkennung durch Analysten und die Branche

Ivalua erlangte 2025 umfassende Anerkennung durch Analysten und die Branche und sicherte sich in mehreren Bewertungen eine führende Position, darunter:

– Führend im Gartner Magic Quadrant für Source-to-Pay-Suites (2024, 2025 und 2026)

– Führend in allen IDC MarketScapes für weltweite, KI-fähige Suiten (S2P, P2P, CLM)

– Führend bei Spend Matters in den Bereichen Intake & Orchestration, AP & Invoice Application, Spend Analytics, SRPM und Sourcing/Direct Materials Sourcing

– Führend in Hacketts erster AP-Matrix

Zusätzlich zu diesen Auszeichnungen durch Analysten ernannte G2 Ivalua zum „Enterprise Leader“ in den Bereichen Vertragsmanagement, Procure-to-Pay, Einkauf und strategische Beschaffung und erstmals auch für die höchste Nutzerakzeptanz (Unternehmen) im Bereich strategische Beschaffung.

ESG- und CSR-Verpflichtungen

Im Jahr 2025 erreichte Ivalua bedeutende Meilensteine:

– Erlangung der EcoVadis-Goldmedaille

– Veröffentlichung des ersten jährlichen Nachhaltigkeitsberichts

– Start eines globalen, von Mitarbeitern geleiteten CSR-Programms

– Eingehen einer neuen Partnerschaft mit Climeworks zur CO2-Kompensation

– Stärkung des globalen E-Waste-Management-Prozesses

Ausblick auf 2026

Im Jahr 2026 wird Ivalua über 1.600 Führungskräfte aus den Bereichen Beschaffung und Lieferkette zu seiner führenden globalen Veranstaltung Ivalua NOW am 11. und 12. März in Paris im Carrousel du Louvre versammeln. Ivalua setzt seine Reihe “ Procurement Innovation on Tour“ in wichtigen globalen Märkten fort und bietet Kunden und Partnern weitere Möglichkeiten zum Austausch. Es ist eine solide Roadmap für Innovationen geplant, deren Schwerpunkt auf agentenbasierten Funktionen liegt, die Kunden und ihren Lieferanten einen greifbaren, messbaren Mehrwert bieten.

CEO Franck Lheureux: „Ivalua Grundlage, um das KI-Potenzial auszuschöpfen“

„Das Jahr 2025 hat gezeigt, dass in Zeiten des Umbruchs Innovation und Partnerschaft für jedes Unternehmen, das erfolgreich sein will, untrennbar miteinander verbunden sind. Wir bei Ivalua fühlen uns privilegiert, der bevorzugte Partner einiger der weltweit fortschrittlichsten und zukunftsorientiertesten Marken zu sein, und freuen uns darauf, auch weiterhin Lösungen anzubieten, die nicht nur ihre komplexesten Herausforderungen lösen, sondern sie auch in die Lage versetzen, nachhaltige Leistungen zu erbringen und innovativ zu sein“, sagte Franck Lheureux, CEO von Ivalua. „Die einheitliche Plattform von Ivalua bietet die solide Grundlage aus Daten, Workflows und Agenten, die erforderlich ist, um das Potenzial von KI in großen Unternehmen auszuschöpfen und einen transformativen Mehrwert zu erzielen.“

Diese Pressemitteilung enthält Informationen zu aktuellen Finanzergebnissen und Trends, die zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung als korrekt angesehen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren, und sie stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Über Ivalua

Ivalua ist die einzige vollständig integrierte KI-Plattform für Großunternehmen zur Verwaltung von Ausgaben und Lieferanten. Sie verbindet Menschen, KI-Agenten, Arbeitsabläufe und Daten nahtlos miteinander und macht Unternehmen so profitabler, resilienter und nachhaltiger. Über 500 der weltweit angesehensten Marken vertrauen uns, und wir werden von Gartner und anderen Analysten regelmäßig als führend anerkannt. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Firmenkontakt

Ivalua

Gabriele Severini

Georg-Baumgarten-Straße

60549 Frankfurt am Main

+44 20 3966 1942



https://de.ivalua.com

Pressekontakt

textstore – Agentur für Text und PR

Alexander Trompke

Frankenbergstraße 17

01159 Dresden

+49 351 3127338



https://textstore.de

Bildquelle: Ivalua