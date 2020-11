Ivalua und Consus digitalisieren Einkaufsprozesse der Jollibee Foods Corporation (JFC)

– Mehr Effizienz, Transparenz und verbessertes Lieferantenmanagement

– Verbesserte Zusammenarbeit zwischen Einkauf, Lieferanten und Stakeholdern

– Unterstützung der globalen Expansionsstrategie von JFC

Ivalua, ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen und Consus, Anbieter von Lösungen für das Supply-Chain-Management, geben heute die erfolgreiche Implementierung der Ivalua-Plattform bei der Jollibee Foods Corporation (JFC) bekannt. Die Ivalua-Lösung wird das internationale Fast-Food-Unternehmen bei der umfassenden Digitalisierung seiner Einkaufsprozesse unterstützen. Die Implementierung der Lösung erfolgte unter Leitung von Consus.

Jollibee Foods Corporation (JFC) ist eine Kette von Fast-Food-Restaurants mit einem weltweiten Filialnetz von mehr als 5.000 Geschäften. Die bekanntesten Gerichte sind frittiertes Hühnchen und süße Spaghetti. JFC betreibt mit 3.316 Filialen das größte Food-Service-Netzwerk auf den Philippinen sowie 2.655 weitere Geschäfte im Ausland, darunter in Europa Italien und Großbritannien (Stand Dezember 2019). Es verfügte über ein Beschaffungssystem, das auf den Philippinen seit Jahren erfolgreich zur Unterstützung des rasch wachsenden Filialnetzes eingesetzt wurde. Die starke internationale Expansion erzeugte den Bedarf an einer integrierten globalen Beschaffungsplattform für vorgelagerte oder strategische Prozesse. Die präferierte Lösung sollte mit Risiken und Komplexitäten innerhalb des Unternehmens umgehen können sowie die funktionsübergreifende Zusammenarbeit zwischen internen Stakeholdern, Einkauf und Lieferanten verbessern. Dazu war JFC auf der Suche nach einem vertrauenswürdigen Partner, der die Unternehmensvision “Customer Experience First” teilt, bestehende Prozesse gemeinsam modernisiert und die Fast-Food-Kette bei der Einführung weltweit bewährter Verfahren unterstützt.

JFC entschied sich für die Ivalua, da die Lösung jede Phase der geplanten Transformation unterstützen konnte – angefangen von einer schnellen Bereitstellung, über die hohe Flexibilität gegenüber neuen Anforderungen bis hin zur Integration in einer einheitlichen Suite. Ausschlaggebend waren die auch von Analysten anerkannten Best-of-Breed-Technologien. Consus wurde aufgrund seines umfassenden Know-hows als Implementierungspartner ausgewählt. Das komplexe Projekt umfasste Module für das Management von Lieferanteninformationen, eSourcing, Katalog-, Kategorien und Vertragsmanagement, Risiko- und Leistungsmanagement sowie Spend-Analyse, Einsparungsverfolgung und Änderungsmanagement.

Um einen nahtlosen Informationsfluss und maximale Automatisierung zu gewährleisten, wurde die Ivalua-Plattform eng mit den Backend-SAP-ERP-Systemen von JFC integriert. Die Lösung wird der Fast-Food-Kette eine Reihe von Vorteilen bringen, darunter eine verbesserte Governance und Auditfähigkeit, effizientere Beschaffungsprozesse sowie fundiertere Analysen und eine verbesserte Entscheidungsfindung. Darüber hinaus ermöglicht sie JFC ein proaktives Risikomanagement, eine verbesserte Lieferantenqualifikation und -zusammenarbeit und unterstützt die Einhaltung von Verträgen und Richtlinien.

Zitate von Kunde und Implementierungsteam

“Die Einführung von Ivalua ist ein bedeutender Meilenstein bei der Umstrukturierung unseres Beschaffungswesens, mit dem wir sowohl unserer Organisation als auch unseren Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten Mehrwerte liefern können”, sagt Susan Tanmantiong, Chief Procurement Officer von JFC. “Das Projekt wurde von Consus und Ivalua durch das Engagement und die Unterstützung des Managements erfolgreich umgesetzt. Die Ivalua-Plattform von gibt uns die führende Technologie an die Hand, die wir benötigen, um unsere Vision zu verwirklichen.”

“Meine herzlichsten Glückwünsche an JFC und das gesamte Project Ruby Team”, sagt Shantanu Bhowmick, Chairman & CEO von Consus Global. “Ich glaube, dass das Projektteam von Ivalua, Consus und JFC eine langfristige und nachhaltige Lösung zur Digitalisierung des unternehmensweiten Source-to-Receipt-Prozesses bei JFC geliefert hat. Bei Transformationsprozessen dieser Art und Größenordnung gibt es sowohl kurz- als auch langfristige Vorteile. Die eingesetzte, voll integrierte Lösung von Ivalua wird nicht nur die gesamten Ausgaben von Jollibee verwalten, sondern dem Unternehmen auch die Möglichkeit geben, besser zusammenzuarbeiten und mehr Werte zu schaffen. Zudem kann JFC die Leistung seiner Lieferanten verbessern und die Risiken in der Lieferkette besser managen.”

Ivalua: “Umsetzung in Rekordzeit”

“Dieses Projekt ist ein großartiges Beispiel dafür, dass auch ehrgeizige Transformationsprojekte in Rekordzeit umsetzbar sind – wenn Beschaffungsteams führende Technologie einsetzen und mit dem richtigen Partner zusammenarbeiten”, erklärt Dan Amzallag, CEO von Ivalua Inc. “Consus ist ein langjähriger Partner von Ivalua, dessen Erfahrung für unsere Kunden sehr wertvoll ist. Der kundenorientierte Ansatz, die Vision und das hohe Engagement des JFC-Teams waren die Schlüssel für die schnelle und erfolgreiche Umsetzung des anspruchsvollen Projektes.”

Über Consus

Consus ist ein anerkannter und vertrauenswürdiger globaler Anbieter von Supply-Chain-Lösungen. Seine Mission ist es, die Lieferkette, Beschaffung und Beschaffung zu rationalisieren und gleichzeitig seinen Kunden echten Wert und Einfluss zu bieten. Mit Niederlassungen in den USA, Singapur, Malaysia, den Philippinen, Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Vietnam arbeitet Consus mit seinen Kunden zusammen, um sie bei der Transformation der Lieferkette, der Auswahl und Implementierung von S2P-Lösungen (Source to Pay), strategischen Beschaffungs- und Beschaffungsdiensten, Ausgabenanalysen und Datenverwaltungsdiensten zu beraten. Mit über 100 Kunden weltweit ist das Unternehmen angemessen positioniert, um mit seinen Kunden zusammenzuarbeiten, wobei es sein tiefgehendes Fachwissen und die globale Expertise nutzt, um die Akzeptanz zu maximieren und einen messbaren ROI im Lieferkettenmanagement zu erzielen. Consus wurde vom CIO Asia Forum als einer der Top 10 Anbieter von Beschaffungsdienstleistungen anerkannt. Weitere Informationen unter www.consus-global.com

Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen. Die umfassende und durchgängige Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, Risiken zu minimieren und die Produktivität der Mitarbeiter zu verbessern. Ivalua ist von Gartner und anderen Analysten als führend anerkannt und genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken. Dies spiegelt sich auch in der branchenweit höchsten Kundenbindungsrate von über 98 Prozent wider. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com

