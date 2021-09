J.C. Breen & Co Ltd. feiert 35-jähriges Bestehen mit Mercedes-Benz Actros 2535

2021 ist ein besonderes Jahr für das bekannte Wexford-Transportunternehmen J. C. Breen & Co. Ltd., das sein 35-jähriges Bestehen feiert. Aus diesem Anlass hat das Familienunternehmen einen brandneuen Mercedes-Benz Actros 2535 6×2 Pritsche in Empfang genommen.

Der neue 26-Tonnen-Tautliner wurde vom örtlichen Mercedes-Benz Händler Somers Commercials geliefert, bei dem die Breens seit drei Jahrzehnten Kunde sind. Mit dem neuen Fahrzeug erhöht sich die Zahl der Mercedes-Benz Lkw in der Flotte des in Ferns ansässigen Transportunternehmens auf 30.

Der Mercedes-Benz Actros 2535 6×2 verfügt über ein 2,3 m langes Midi-Fahrerhaus, ist mit einer Ladebordwand und einem Gabelstapler von Cargotec Moffett Engineering ausgestattet und wird von Fitzgeralds Vehicle Body Builders mit einem Schiebeplanenaufbau versehen. Er ist im gewohnten Rot des Unternehmens lackiert und wird bald auf den irischen Straßen zu sehen sein.

Zu den Sicherheits- und Komfortmerkmalen gehören ein automatisiertes 8-Gang-PowerShift-Getriebe, eine leistungsstarke Motorbremse und eine vorausschauende Antriebssteuerung (Predictive Powertrain Control, PPC) sowie ein Multimedia-Cockpit, Bluetooth-Verbindungen, ein bequemer Fahrersitz, usw.

Das Unternehmen J. C. Breen & Co. Ltd wurde 1986 von dem verstorbenen John Breen gegründet und wird heute von Johns Frau Theresa, seinen Söhnen Nick und Barry, seiner Tochter Ashleigh und einem sehr erfahrenen Team von Mitarbeitern geführt. Als angesehener Geschäftsmann und prominentes Mitglied der Irish Road Haulage Association (IRHA) hat John Breen der Organisation viele Jahre lang viel Zeit gewidmet und wird in der Branche schmerzlich vermisst.

Heute betreibt Breens eine Flotte von mehr als 55 Lastwagen und ist stolz auf seinen landesweiten Lieferservice innerhalb eines Tages. Das Unternehmen ist außerdem auf Import- und Exportsendungen nach Großbritannien, Lagerung und Einlagerung, Hauslieferungen und gekühlte Lieferungen spezialisiert.

Bildquelle: @www.mercedes-benz-trucks.com