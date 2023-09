Jackery Home Backup Sale: Rabatt von bis zu 30 %

Notstrom stets parat dank Jackery Powerstations und Solargeneratoren

Ob kompletter Blackout, temporärer Stromausfall im Viertel oder baubedingte Defekte, mit einer Powerstation ist Energie zu jeder Zeit an jedem Ort garantiert. Praktisch ist dies im Fall der Fälle für Arbeitsgeräte im Homeoffice, den Kühlschrank oder die Kaffeemaschine, notwendig aber vor allem im Ernstfall, wenn elektrische medizinische Geräte im Haushalt Anwendung finden. Vom 18. bis zum 21. September 2023 gewährt Jackery daher im Rahmen seiner „Home Backup“-Aktion bis zu 30 % Rabatt auf ausgewählte Powerstations und Solargeneratoren. Im Onlineshop und über Amazon bietet der weltweit führende Experte für mobile Stromversorgungslösungen reduzierte Powerstations in verschiedenen Größen für jedes Szenario, auf Wunsch auch in Kombination mit tragbaren Solarmodulen für unabhängigen, emissionsfreien Strom.

Während es den Explorer 1000 mit und ohne Module sowie die kleinen Modelle Solargenerator 500 mit 80 Watt Panel und Explorer 240 mit sattem Rabatt von 30 % gibt, empfehlen sich aus der Pro Serie der Explorer 1000 Pro oder Explorer 2000 Pro mit einem jeweiligen Rabatt von 22 % für nur 1.013,22 Euro bzw. 1.793,22 Euro. So stehen mit letzteren Geräten je nach den Bedürfnissen des Haushalts im Notfall 1002 Wh Kapazität und 1000 W Leistung, beziehungsweise 2160 Wh Kapazität sowie 2200 W Leistung zur Verfügung. Auch im Bundle mit einem 200 Watt Solarpanel als Solargenerator 2000 Pro 200W ist die Powerstation mit einer Ersparnis von 724,75 Euro für 2.174,25 Euro im Jackery Onlineshop zu haben.

Doch auch die Geräte der besonders langlebigen Plus-Serie sind im Aktionszeitraum zu günstigeren Preisen erhältlich, inklusive der erst kürzlich auf der IFA vorgestellten Modelle. So ist der Mini-Solargenerator 300 Plus mit einem Gewicht von nur 3,75 kg und seiner kleinen Größe als kompaktes Kraftpaket im Notfall besonders schnell zur Hand und kann auch unterwegs aushelfen. Diesen gibt es sogar etwas länger bis zum 24. September mit einem faltbaren 40 Watt Solarpanel mit 60 Euro Rabatt für 389 statt der ursprünglichen 449 Euro. Bei der Bestellung der neuen Powerstation Explorer 1000 Plus mit 1,26 kWh und optionalen Erweiterungspacks hingegen erhält der Käufer oder die Käuferin im angegebenen Zeitraum ein tragbares 80 Watt Solarpanel gratis dazu. Getreu dem Motto „Buy one, get one free“ finden sich vom 18. bis 30. September weitere Geschenkaktionen im Jackery Amazon Shop.

Das im Jahr 2012 in Kalifornien gegründete Unternehmen Jackery ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, tragbaren und umweltfreundlichen Energielösungen für den Outdoor-Bereich und eine der weltweit meistverkauften Marken im Bereich der Solargeneratoren.

Das Unternehmen entstand aus der Vision, umweltfreundliche Energie überall verfügbar zu machen. Bereits 2016 brachte Jackery die weltweit ersten tragbaren Powerstations für den Außenbereich auf den Markt. 2018 entwickelte das Unternehmen die weltweit ersten tragbaren Solarmodule. Mit der Einführung von Solargeneratoren für den Outdoor-Bereich reagiert Jackery auf die Energiebedürfnisse von Naturliebhabern auf der ganzen Welt und inspiriert sie zu neuen Erkundungen und Abenteuern.

Die Produkte zählen regelmäßig zu den Amazon Bestsellern. Obendrein wurde die Marke mit 40 renommierten internationalen Designpreisen ausgezeichnet, darunter der Red Dot Design Award, der iF Design Award, der A“ Design Award and Competition, der Best of IFA Award und der CES Innovation Award.

