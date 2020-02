JÄGER DIREKT ist ein vorbildlicher Wünsche-Erfüller

Studie bestätigt überdurchschnittlich hohe Kundenzufriedenheit

Kundenzufriedenheit ist der Schlüssel zu einem dauerhaften Unternehmenserfolg. Denn nur so werden aus Käufern echte Stammkunden. JÄGER DIREKT erzielt dabei Bestwerte: Nach einer Studie des Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) im Auftrag von DEUTSCHLAND TEST – einer Marke von FOCUS-Money – zählt JÄGER DIREKT bundesweit zu den besten Unternehmen im Bereich „Vorbildlich erfüllte Kundenwünsche“. In der Kategorie Smart Home belegt das Unternehmen im bundesweiten Vergleich sogar den hervorragenden zweiten Platz!

Nur Marken, die die Wünsche ihrer Kunden vorbildlich erfüllen, haben zufriedene Kunden. Diese Treue ist die größte Bestätigung für ein Unternehmen und zudem der entscheidende Garant für stabile Kundenbeziehungen. Um die besten Unternehmen zu finden, hat IMWF insgesamt 50,8 Millionen Social-Media-Beiträge zu 20.000 Unternehmen und Marken aus 260 Branchen untersucht. Bewertet wurden neben der Sichtbarkeit die konkreten Aussagen zu den Kategorien Qualität, Kundenzufriedenheit & Weiterempfehlung, Vertrauen, Service und Kundenberatung.

Von maximal möglichen 100 Punkten in den verschiedenen Einzelkategorien hat JÄGER DIREKT beachtliche 95,5 Punkte erzielt. Das sichert dem Unternehmen einen Spitzenplatz unter den „Kundenwünsche-Profis“ und sogar den bundesweit zweiten Rang in der Branchenwertung Smart Home. Gründer und Geschäftsführer Thomas Jäger weiß genau, wie wichtig treue Kundenbeziehungen für einen dauerhaften Erfolg sind: „Seit der Unternehmensgründung vor 30 Jahren setzen wir konsequent auf enge, vertrauensvolle Partnerschaften zu unseren Kunden. Dass wir diese Auszeichnung pünktlich zum runden Unternehmensjubiläum erhalten, macht mich stolz – und ist gleichzeitig eine Bestätigung für die unermüdliche, kundenorientierte Arbeit, die das gesamte Team von JÄGER DIREKT Tag für Tag leistet.“

Um die Wünsche der Kunden bestmöglich zu erfüllen, muss neben dem Service natürlich auch die Produktqualität überzeugen. In dieser Hinsicht setzt JÄGER DIREKT ebenfalls seit Jahren Maßstäbe, indem es immer wieder wegweisende Innovationen „Made in Germany“ entwickelt. Im Bereich Smart Home etwa geht JÄGER DIREKT mit kundenorientierten, bedienungsfreundlichen und ganzheitlichen Lösungen voran. Das OPUS greenNET Konzept ermöglicht mit seinem stufenlosen Bausteinkonzept ein renovierungsfreies Nachrüsten im Bestand – ebenso wie eine SmartHome-ready Installation ohne Mehrkosten in Neubauten.

Weitere Informationen zu den OPUS SmartHome-Lösungen von JÄGER DIREKT unter www.myOPUS.eu

JÄGER DIREKT ist ein deutscher Spezialist für elektrotechnische Lösungen. Das Unternehmen, das zur JF Group gehört, hat es sich zum Ziel gesetzt, ihre Kunden durch die Zusammenarbeit nachweislich erfolgreicher zu machen und darüber selbst stetig zu wachsen. Die Resultate sprechen für sich: Über 30 Jahre hat sich ein flächendeckendes Netz aktiver Elektroinstallateure gebildet und viele Kunden aus der Immobilienwirtschaft, dem Gewerbe und der Industrie setzen auf die Lösungen der Südhessen.

Mit der Marke OPUS setzt JÄGER DIREKT neue Maßstäbe in der intelligenten Gebäudesteuerung. Vom OPUS Schalterprogramm über das vernetzte Apple HomeKit bis zur kundenspezifischen IoT-Lösung für Smart Buildings. Mit OPUS greenNet bietet JÄGER DIREKT Komplettlösungen vom Neubau bis zur renovierungsfreien Nachrüstung in Bestandsgebäuden – alles aus einer Hand „Made in Germany“.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.jaeger-direkt.com/

Firmenkontakt

JÄGER DIREKT

Oliver Schönfeld

Hochstraße 6

64385 Reichelsheim

+49 (6164) 9300-313

info@schoenfeld-pr.de

http://www.jaeger-direkt.com

Pressekontakt

Schönfeld PR

Oliver Schönfeld

Annette-von-Droste-Hülshoff-Str. 11c

48161 Münster

02534-6458877

os@schoenfeld-pr.de

http://www.schoenfeld-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.