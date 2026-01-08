Jährliche Revisionsarbeiten in den Saalfelder Feengrotten

Seit 05.01.2026 werden in den Saalfelder Schaugrotten die turnusmäßigen Wartungs- und

Reinigungsarbeiten durchgeführt. Hierfür ist das ehemalige Bergwerk bis Ende Januar

geschlossen.

Die jährliche Schließzeit wird genutzt, um notwendige Revisionsmaßnahmen und eine

umfassende gebirgsmechanische Kontrolle des gesamten Untertage-Bereiches

durchzuführen. Dazu gehören technische Prüfungen, Reparaturen und die Kontrolle der

elektrischen Anlagen. Für das technische Team der Feengrotten steht in diesem Jahr

insbesondere der sogenannten „Erbstollen“ im Fokus. Insgesamt werden hier rund 80 Tonnen

Ockerschlamm mithilfe eines Saugbaggers aus dem Grubenbau gepumpt. Dieser am tiefsten

liegende Stollen dient im Bergbau dazu, überschüssiges Wasser aus den drei höher liegenden

Sohlen abzuleiten. Damit wird verhindert, dass sich Grubenwasser zurückstaut. „Neben dieser

technisch sehr anspruchsvollen Wartungsarbeit stehen aber natürlich auch die jährlich

wiederkehrenden Arbeiten im Fokus. Dazu zählt auch das Ablassen des angestauten Wassers

in den Quellgrotten und dem Märchendom inklusive Reinigung der Wasserbecken. Dann

können wir auch die Tropfsteine besser erreichen, um die Lampenflora entfernen zu können.“,

so Arne Bullermann, Technischer Leiter der Feengrotten. Zusätzlich werden die Wege

zwischen der Mützelburg Grotte und dem sogenannten „Krummen Gang“ ausgebessert.

Nach Beendigung der Arbeiten erstrahlen die Grotten wieder in vollem Glanz und eröffnen am

31. Januar 2026 die neue Saison. Dann kann das Schaubergwerk und das Erlebnismuseum

Grottoneum wieder dienstags bis sonntags von 11.00 bis 15.00 Uhr besucht werden. Auch der

Heilstollen hat dann wieder geöffnet. Das Feenweltchen startet schließlich am 01. April 2026

in die neue Saison.

