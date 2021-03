Jam Filled Entertainment verbessert Innovationsfähigkeit, Kollaboration und Kreativität mit Qumulo

Preisgekröntes Animationsstudio zentralisiert Dateiproduktions-Pipeline im Petabyte-Bereich mit Qumulo File Data Platform

Höhepunkte:

– Dramatisch verbesserte Operation Time und Produktivität. Die Ausfallzeiten der Altsysteme betrugen durchschnittlich einen halben Tag pro Woche (oder 208 Arbeitsstunden jährlich). Die hohe Performance und Zuverlässigkeit von Qumulo beseitigte die systembedingt verursachten Overtime-Kosten des Unternehmens und ermöglichte es in der Folge den Künstlern, kritische Deadlines problemlos einzuhalten.

– Die IT-Abteilung wurde für innovative neue Projekte freigestellt. In der Vergangenheit gingen bei der IT-Abteilung mehr als 780 Support-Tickets jährlich ein, die sich auf die Operation Time und die Performance bezogen, was mit Qumulo auf Null reduziert werden konnte. Die Produktivitätsgewinne ermöglichen mehr Zeit für IT-Projekte mit hoher Priorität sowie technologische Innovationen.

– Mehr Platz im Rechenzentrum. Jam Filled halbierte mit Qumulo die benötigte Rack Space von 12U auf 6U und gewann gleichzeitig an Kapazität.

München, Deutschland – 24. März 2021: Qumulo, ein wegweisender Marktführer bei der radikalen Vereinfachung des File Data Managements von Unternehmen in Hybrid-Cloud-Umgebungen, gab heute bekannt, dass Jam Filled Entertainment die Qumulo® File Data Platform einsetzt, um seine umfangreichen Animationsdateispeicher zu zentralisieren und zu beschleunigen.

Jam Filled Entertainment ist ein kanadisches Animationsstudio mit Sitz in Ottawa, Ontario. Mit Kunden wie Nickelodeon und Netflix ist Jam Filled an der Entwicklung von Erstausstrahlungen wie Bubble Guppies, Casagrandes, Dino Ranch sowie Final Space beteiligt. Das schnell wachsende Studio vergrößerte seine Mitarbeiterzahl und seine Standorte, aber das insesamt massive Wachstum der Dateidaten wirkte sich auf die bestehenden Storage Systeme aus. Jam Filled entschied sich vor diesem Hintergrund für Qumulo, um vermittels der Qumulo® File Data Platform vier Petabytes an Daten über drei Studio-Standorte hinweg zu zentralisieren und zu managen.

Durch die Zuverlässigkeit und hohe Leistung von Qumulo konnte Jam Filled sofort die Produktivität der User verbessern, die Deadlines der Kunden einhalten und insgesamt Stress minimieren. Die Qumulo® File Data Platform ermöglicht es auf einfache Weise, Animationsdateidaten innerhalb einer einzigen Lösung zu konsolidieren. Die Real-Time Datentransparenz, Automatisierung und Benutzerfreundlichkeit dieser Lösung ist enorm.

Außerdem ermöglicht die Einfachheit der Qumulo Data Services, enge Produktionsfristen und Deadlines mit erhöhtem Vertrauen und Zufriedenheit einzuhalten.

Das IT-Team von Jam Filled musste sich nicht mehr mit fehlerhaften Systemen und 15 leistungsbezogenen Support-Tickets wöchentlich herumschlagen, sondern konnte sich auf eine robuste Plattform sowie null leistungsbezogene Support-Tickets verlassen.

Der reduzierte Verwaltungsaufwand ermöglicht es der IT-Abteilung, sich auf Innovationen mit hoher Priorität zu konzentrieren, während die Künstler ohne Stress und Überstunden die Deadlines der Kunden einhalten können.

“Unsere Künstler und Produktionsteams halten ihre Deadlines mit weniger Hektik, geringerem zeitlichen Aufwand sowie der Gewährleistung extrem hochwertiger Animationsarbeit ein.

Sie sind insgesamt zufriedener und können sich dank der hohen Systemverfügbarkeit und der beschleunigten Performance der Qumulo-Plattform besser konzentrieren”, sagt Aaron Pierce, Director of Systems Engineering bei Jam Filled Entertainment.

“Qumulo ist einfach und intuitiv. Wir vergeuden keine zusätzliche Zeit mit einem übermäßig komplexen System und Add-Ons von Drittanbietern. Mit der gewonnenen Zeit können wir uns auf hochprioritäre technologische Innovationen konzentrieren. Das ist Gold wert”, fügt Pierce hinzu.

Mit den Echtzeit-Analysen von Qumulo Aware war Jam Filled in der Lage, Hotspots schnell zu identifizieren und zu beheben und das System proaktiv zum Nutzen des Unternehmens zu optimieren, einschließlich umsetzbarer Drill-Down-Reports, die über die intuitive Oberfläche erstellt werden. Durch die Verkleinerung der Dateispeichersysteme von 12 HE auf 6 HE konnte die IT-Abteilung außerdem Platz im Rechenzentrum gewinnen und sogar eine größere Kapazität innerhalb der kleineren Stellfläche erzielen.

Die Qumulo® File Data Platform bietet außerdem zukunftsweisende Flexibilität und versetzt Jam Filled in die Lage, seine geschäftskritischen Produktionsabläufe zu gegebener Zeit problemlos in die Cloud zu verlagern.

