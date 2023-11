Janina Berchtold holt sich den Rednerpreis

In Wiesbaden fand kürzlich der internationale Speaker Slam statt – nach Stationen in New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart und München. Mit 201 Teilnehmern wurde erneut ein Weltrekord aufgestellt. Janina Berchtold sicherte sich den Sieg im diesjährigen Speaker Slam mit ihrem überzeugenden Beitrag zum Thema „Color & Style“. Der Rednerwettbewerb lockte Finalisten aus 27 Ländern an und Berchtold konnte nicht nur das Publikum, sondern auch die fachkundige Jury, bestehend aus Autoren, Unternehmern und Speakern, begeistern. Nerven wie Drahtseile brauchen die Sprecher, denn sie haben nur vier Minuten Zeit ihr Publikum mitzureißen, direkt danach wird das Mikrofon ausgeschaltet. „Es war hart“, sagt Berchtold angesichts der langen Warteliste und der vorqualifizierten Teilnehmer. Weltweit verfolgten Zuschauer den Speaker Slam online. Vor Ort erhielt Berchtold Standing Ovations, und der Applaus wurde sogar gemessen. Als Expertin für Farb- und Stilberatung betont sie, dass Schwarz nicht immer schlank macht und teilt wertvolle Tipps für individuelles Styling. Berchtold kennt die Farben, die zu jedem passen, und gibt Ratschläge, wie man sich durch gekonntes Styling hervorheben kann. „Kleine Menschen sollten auf Lagenlook verzichten und sich auf maximal zwei Farben in ihrem Outfit beschränken.“ sagt sie. Mit einfachen Tricks, wie dem Einsatz von großen Mustern ab 1,70m Größe oder der Auswahl passender Accessoires entsprechend der Körpergröße, vermittelt sie, dass ein harmonisches Gesamtbild entscheidend ist: „Denn nur wer wichtig aussieht, muss nie verhandeln“, so Berchtold.

