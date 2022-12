Jetzt auch Hochzeitszelte im Mietprogramm

Das Wetter lässt sich nie genau vorhersagen. Selbst mitten im Sommer kann es in Strömen gießen oder stark winden. Eine besondere Unwägbarkeit bedeutet dies für Veranstalter von Open-Air-Events – oder auch Brautpaare. Dank der HARZ Hallen & Zelte GmbH muss der schönste Tag im Leben nicht ins Wasser fallen. Im Gegenteil: Ein romantisches, strahlend weißes Hochzeitszelten zu mieten, verleiht Hochzeitsfeiern bei allen Witterungsbedingungen ein ganz besonderes Flair.

Das passende Zelt für jeden Anlass

Ob internationale Firmenjubiläen oder private Geburtstage: Mit dem passenden Zelt wird das geplante Event garantiert ein voller Erfolg. Denn unabhängig von Zeit und Ort punktet das Partyzelt nicht nur mit optischer Schönheit. Es erfüllt zugleich zahlreiche praktische Funktionen. In ihm können Buffet oder Bühne aufgebaut oder Kindern ein Spielprogramm geboten werden. Wird es abends kühler, lässt sich die Gartenparty nach innen verlagern. Und vor Sonne und Regen schützt das beliebte Veranstaltungsequipment ebenfalls.

All dies allerdings erfordert neben hochwertiger Qualität eine Planung durch Profis. Welches Design soll es sein? Welche optionale Ausstattung ist empfehlenswert? Ein großes Festzelt oder mehrere Pagodenzelte im Verbund? Antworten auf diese und alle weiteren Fragen rund um einen Zeltverleih hat HARZ Hallen & Zelte. Gegründet 1990 steht schon bald sein 35-jähriges Firmenjubiläum an. Und Grund zum Feiern gibt es für Geschäftsführer Holger Becker und sein 35-köpfiges Team wahrlich genug. Die Entwicklung vom Produktionsunternehmen für LKW-Planen bis hin zum gefragten Anbieter für temporären Hallenbau und Zeltverleih ist eine Erfolgsgeschichte.

Umfangreiches Portfolio

Inzwischen umfasst das umfangreiche Portfolio des Quedlinburger Unternehmens alles, was das Kundenherz begehrt. Details lassen sich jederzeit auf der übersichtlich gestalteten Webseite harz-zelte.de nachlesen. Die Auswahl an Planen, Zelten und Zubehör ist dabei ebenso groß wie das Serviceangebot. Hochzeitspaare erhalten nicht nur elegante Festzelte, sondern auch Lösungsvorschläge für Tanzflächen oder Bühnen. Wer langfristig eine Halle benötigt, kann sich ebenfalls ein individuelles Angebot maßschneidern lassen.

Wunschgemäß stehen die Profis in allen Fällen auch noch vor Ort mit Rat und Tat zur Seite. Ein weiterer Pluspunkt: Die kompetenten, freundlichen Branchenexperten bieten sämtliche Dienste aus einer Hand. So können sie flexibel auf Änderungen reagieren und stets perfekten Service gewährleisten. Denn der Kunde hat Priorität bei HARZ Hallen & Zelte, das sich zudem regional engagiert.

Dank der guten Verkehrsanbindung der Welterbestadt haben Kunden eine unkomplizierte Anreise und können unkompliziert von den Angeboten von harz-zelte.de profitieren – das Liefergebiet erstreckt sich von Niedersachsen über Thüringen und Sachsen-Anhalt bis nach Sachsen.

