Jetzt bestellen: “Die neuen Unternehmer wirken!”

Brandaktuell zeigt das neue Buch von Personal Branding Profi Ben Schulz wie Unternehmen, Inhaber und Top-Manager neue Wirkung erlangen

Unternehmer und deren Inhaber befinden sich aufgrund der Digitalisierung, Globalisierung, wegbrechender Märkte, neuer Ansprüche von Arbeitnehmern und nicht zuletzt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie im Transformationszwang.

“Es zeigt sich überdeutlich, dass die Probleme des 21. Jahrhunderts nicht mehr mit den Lösungsansätzen des 20. Jahrhunderts bewältigt werden. Neue Ideen, Innovationen und neues Denken sind jetzt erforderlich”, so Ben Schulz, CEO der Personal Branding Agentur werdewelt und mehrfacher Buchautor unter anderem von ” Das große Personal Branding Handbuch“.

In seinem gerade erschienenen Buch “Die neuen Unternehmer wirken!” hat Ben Schulz eine ausgewählte Sammlung seiner Fachartikel zusammengestellt, die Lösungsansätze für die gegenwärtigen Herausforderungen für Unternehmen, Inhaber und das Top-Management bietet. “Erfolgsfaktor Nr. 1 für die Zukunft ist ganz klar Personality. Der Mensch rückt über alle Hierarchieebenen hinweg immer stärker in den Mittelpunkt und Personal Branding wird zum entscheidenden Erfolgskriterium”, erläutert Schulz.

“Die neuen Unternehmer wirken!” ist in 4 übersichtliche Hauptkapitel unterteilt, die sich mit den Themen “Wieso Personal Branding: Märkte im Umbruch”, “Personal Branding für Führungskräfte”, “Was charakterisiert Personal Branding und Familienunternehmen – der Motor unserer Wirtschaft” und “Personal Brand – der Mensch steht im Mittelpunkt” auseinandersetzen.

Jetzt sei nicht die Zeit zu jammern, schließlich lassen sich die Uhren nicht zurückstellen. Neue Chancen und Möglichkeiten entstehen vielmehr nur dann, wenn die aktuellen Herausforderungen aktiv angegangen werden. Dies sieht auch Ben Schulz so: “Eine große Erkenntnis der Corona-Krise ist – trotz Social Distancing – die Menschen rücken enger zusammen. Im Gegensatz zu Produkten, lassen sich Menschen eben nicht austauschen. Deshalb gilt mehr denn je Personality First! Wer in Zukunft Herausforderungen meistern und wirken will, braucht also Personal Branding, ob als Unternehmen, Inhaber, Führungskraft oder Top-Manager.”

“Die neuen Unternehmer wirken!” von Ben Schulz kann ab sofort auf Amazon bestellt werden.

Nähere Informationen unter www.die-neuen-unternehmer.de

Bei der Personal-Branding-Agentur werdewelt treffen Know-how über Unternehmensstrategie und psychologisches Wissen auf professionelles Marketing-Handwerk. Vom strategischen Sparring über Positionierungskonzepte und Geschäftsmodelle bis hin zur operativen Umsetzung liefern die Experten der werdewelt Marketingkommunikation auf höchstem Niveau.

Als Pioniere im Bereich des Personal Branding haben Ben Schulz und sein Team der werdewelt schon vor vielen Jahren erkannt, dass Personenmarketing nach völlig anderen Richtlinien als das klassische Produktmarketing verläuft. Geht es darum Menschen zu Marken zu machen, ist werdewelt der “Resulter” an der Seite von Selbstständigen, Unternehmern, Inhabern, CEOs und Führungskräften. Bereits über 1.000 erfolgreich durchgeführte Strategiegespräche sprechen für die Berater und Marketing Spezialisten.

Die werdewelt begleitet Menschen vom Wer, der Personality, zum Warum und macht sie zu einer erfolgreichen Personal Brand, die begeistert. Sie sind das Team für Sichtbarkeit, Strategie, Positionierung und die operative Umsetzung in der Markenkommunikation und sorgen für Höchstleistung und maximalen Erfolg einer Personal Brand.

