Jobs im Fundraising bereichern das Alltagsleben

Flexible Arbeitsmodelle bei der service94 GmbH

Die Krisen der vergangenen Jahre haben nach aktuellen Umfragen und Expertenmeinungen die Ansprüche an die Arbeitswelt verändert. Dabei stehen Wünsche nach konkreten Angeboten, die das Alltagsleben der Beschäftigten verbessern, im Vordergrund und nicht mehr wie früher nur die Bezahlung. Solche Jobs gibt es beispielsweise bei der auf Fundraising spezialisierten Unternehmensgruppe service94 GmbH, die flexible Modelle für die Angestellten anbietet. Schon in der Vergangenheit wurde das Unternehmen service94 GmbH auch deshalb unter “Deutschlands Beste” gewählt und zum “begehrtesten Arbeitgeber 2021” gekürt.

Die Beratungsfirma PWC, ehemals Price Waterhouse Coopers, hat 52.000 Arbeitnehmer in mehr als 40 Ländern nach ihren Wünschen und Hoffnungen und nach der Vorstellung von ihrer Zukunft im Beruf befragt. Knapp ein Fünftel der Beschäftigten sehen sich im Laufe der nächsten drei Jahre nicht mehr am jetzigen Arbeitsplatz, immerhin 15 Prozent sind aktiv auf Jobsuche. Jeder sechste Arbeitnehmer in Deutschland hat bereits innerlich gekündigt. Nur 16 Prozent der Beschäftigten fühlen sich mit ihrem Arbeitgeber verbunden. Experten sprechen von “The Big Quit”, dem großen Abschied nehmen. Die anderen nennen sie: “The Great Resignation”, die große Kündigungswelle. Dahinter steht der Wunsch der ArbeitnehmerInnen nach konkreten Angeboten, die das Alltagsleben verbessern. Kinderbetreuung steht da ganz vorne, ebenso die Möglichkeit, zeitweise weniger zu arbeiten. Die service94 GmbH verfügt beispielsweise auf dem Firmengelände in Burgwedel bei Hannover seit Jahrzehnten über einen betriebsnahen Kindergarten. Auch bietet die Unternehmensgruppe service94 GmbH im Fundraising und Promotion-Bereich flexible Arbeitsmodelle.

Einer Umfrage zufolge wünschen sich 46 Prozent der Deutschen Sicherheit im Job, dicht gefolgt von flexiblen Arbeitszeiten (44 Prozent). Auch eine andere Studie zeigt, dass die Frage nach dem Sinn der Arbeit in Zeiten der Krise ein typisches Phänomen ist. Viele möchten nach Feierabend mit dem Gefühl nach Hause gehen, etwas Sinnvolles getan zu haben.

Die auf Fundraising spezialisierte Agentur service94 GmbH bietet deutschlandweit krisensichere Jobs im Bereich Promotion und Fundraising. Dabei kommen die Interessenten vom ersten Tag an in den Genuss einer Festanstellung mit allen Sozialleistungen. Neben der theoretischen Ausbildung gibt es auch den Einsatz in der Praxis. Durch dieses duale System bei der service94 GmbH lässt sich eine hohe Qualifikation erreichen. Inzwischen sind etwa 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der service94 Unternehmensgruppe in einem festen Angestelltenverhältnis tätig und auch für die Zukunft werden auf der Plattform www.promotion-welt.de weiter Beschäftigte gesucht.

Die Erfolge der Unternehmensgruppe service94 GmbH beruhen auf einem klaren Konzept, das bereits in der Vergangenheit für Auszeichnungen gesorgt hat. So wurde die service94 GmbH in der Studie des renommierten F.A.Z.-Institutes und des Institutes für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) zum “begehrtesten Arbeitgeber 2021” gekürt. Außerdem wurde die service94 GmbH beim größten Markentest Deutschlands, den das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbH (IMWF) im Auftrag von Deutschlandtest und dem Wirtschaftsmagazin Focus Money durchführte, zuvor in der Kategorie Werbe- und PR-Agenturen unter die Top 30 gewählt. In einer Analyse von rund 34 Millionen Kundenstimmen aus sozialen Medien in Deutschland wurde damit die service94 GmbH als einzige auf Fundraising spezialisierte Agentur mit dem Prädikat “Deutschlands Beste” ausgezeichnet.

Die service94 GmbH ist ein auf Sozialmarketing spezialisiertes Unternehmen in Burgwedel bei Hannover. Das Unternehmen berät und vertritt nationale und internationale Organisationen, Vereine und Verbände. Die Auftraggeber sind Non Profit Organisationen (NPO) mit vorrangig humanitärer, karitativer und ökologischer Zielsetzung. Für sie entwickelt die service94 GmbH im Bereich Mitgliederwerbung und Mitgliederverwaltung für Vereine innovative Marketingstrategien zur langfristigen Finanzierung und Verwaltung ihrer Aufgaben.

