John Masters Organics endlich online erhältlich

Der beliebte Produzent von Naturkosmetika eröffnet in Deutschland einen Online Shop

19.08.2020, Hamburg. Schon lange heiß begehrt – aber erst jetzt in Deutschland auch online erhältlich. Der beliebte Hersteller von Naturkosmetika John Masters Organics hat einen Online Shop in Deutschland eröffnet. Nachdem die Produkte der Trendmarke bereits seit 2009 in Deutschland erhältlich sind, eröffnet in diesem Monat der deutsche Online Shop der Marke.

Gesunde und ökologische Kosmetik aus dem Big Apple

John Masters Organics ist spezialisiert darauf, Kosmetika zu produzieren, die gleichermaßen die Schönheit der Anwendenden unterstreichen und die Umwelt berücksichtigen. Obwohl die Produkte sich ebenso unkompliziert anwenden lassen wie konventionelle Kosmetika, basieren die Produkte auf rein pflanzlichen Wirkstoffen wie kaltgepressten Pflanzenextrakten und ätherischen Ölen aus biologischem Anbau. So kann John Masters Organics als Unternehmen sicherstellen, dass seine Produkte frei von giftigen Stoffen wie Silikonen, synthetischen Konservierungsmitteln oder Weichmachern sind. Auch auf Tierversuche verzichtet die Firma.

“Wir haben nur einen Körper und einen Planeten”

Der Top-Stylist aus New York, John Masters, gründete seine Firma in den 1990er Jahren, die sich ebenso der Schönheit wie dem Umweltschutz verschrieben hat. Durch sein Interesse an Natur und Tieren erkannte John Masters, wie schädlich die Chemikalien in konventionellen Kosmetika für ihn und die Mitarbeiter seines Salons sind.

“Kosmetische Produkte mit Respekt für unsere Erde und unsere Gesundheit schließt keineswegs hoch aktive Produkte aus,” stellte der Gründer des Unternehmens fest und begann seine eigenen Schönheits- und Pflegeprodukte aus rein natürlichen Zutaten zu produzieren – alles unter den beeindruckten Augen New Yorks. Mit diesen Produkten konnte John Masters einen neuen – weltweit ersten – Salon für saubere Luft im New Yorker Stadtteil SoHo. Der Salon verfolgte dabei ein revolutionär neues Konzept, das ohne schädliche Farbstoffe oder chemische Stoffe auskam – noch nicht einmal Haarspray.

Heute profitiert das Unternehmen von mehr als 25 Jahren Erfahrung im Bereich der Naturkosmetik und produziert international begehrte rein biologische, luxuriöse Haar- und Hautpflegeprodukte, die die natürliche Schönheit des Menschen unterstreichen, ohne der Umwelt zu schaden.

Basierend auf der 25-jährigen Erfahrung mit luxuriös organischer Haar- und Hautpflege begeistert John Masters Organics aus den USA seine Kunden weltweit mit hochwirksamen Pflegeprodukten, die Ihre Schönheit unterstreichen und gleichzeitig die Belange der Umwelt berücksichtigen.

