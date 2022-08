Jonsbo D30/D40 – Edles Design und Innovatives Layout

Jetzt neu bei Caseking!

Jonsbo bieten mit den Geschwister-Gehäusen D30 in mATX und D40 in ATX nicht nur ein markantes Äußeres, sondern auch clevere neue Ideen in Sachen Layout. Frischluft wird vorwiegend vom Boden des Gehäuses aus zugeführt, senkrecht an den Komponenten vorbeigeleitet und mithilfe des so entstehenden Kamin-Effektes aus dem Deckel ausgestoßen. Dies ermöglicht nicht nur effektive Kühlung, sondern auch die edel, minimalistische Front aus einer matten Aluminiumlegierung. Das macht sie zu einer ausgezeichneten Wahl für alle, die besonderen Wert auf Stil bei ihrem Gehäuse legen.

Die beiden Gehäuse zeichnen sich besonders mit ihrem fantastischen Design und durch die innovative Anordnung der Komponenten im Gehäuse aus, die ein neues Kühlkonzept ermöglicht.

Durch die Verschiebung des Netzteils von seinem traditionellen Platz am Boden des Gehäuses an die Front bietet sich ein ganz neuer Weg, die verbauten Komponenten zu kühlen. Die Hauptzufuhr der Frischluft findet nicht mehr an der Vorderseite, sondern am Boden des Cases statt. Das sorgt für einen ungehinderten vertikalen Airflow, der sich die Gesetze der Physik zunutze macht und so zusätzlich per Kamin-effekt die erwärmte Abluft aus dem Gehäuse befördert.

Das komfortabel zu öffnende Seitenteil aus Temperglas, ermöglich den Einblick in die Gehäuse. Durch das in die Front gewanderte Netzteil wirkt das innere dabei besonders aufgeräumt.

Die Features der Jonsbo D30/D40 Gehäuse im Überblick:

Edle Gehäuse aus Aluminium mit Seitenfenster aus Temperglas in mATX und ATX

Innovatives Kühlkonzept mit vertikalem Airflow

In Schwarz, Weiß und Silber verfügbar

Kompatibel mit Radiatoren bis 240 mm

Magnetischer Staubfilter an Boden und Rückseite

I/O: 1x USB-A 3.0, 1x USB-C 3.0, 3,5 mm Kombiklinke

Grafikkarten bis 355 mm Länge

168 mm maximale CPU-Kühler-Höhe

Zusätzlich zu ausreichend Platz für Luftkühler bis 168 mm bieten beide Cases die Möglichkeiten 240er Radiatoren sowohl im Boden als auch im Deckel des Gehäuses zu installieren. Insgesamt lassen sich bis zu sechs Lüfter verbauen.

Das D30 bietet vier Erweiterungsslots für zusätzliche Datenträger, der große Bruder D40 großzügige sieben.

Die Jonsbo Gehäuse D30 und D40 sind beiden in den Farben Schwarz, Weiß und Silber erhältlich. Das D30 M-ATX kostet 109,90 Euro und ist bereits verfügbar, das D40 ATX ist für 114,90 Euro voraussichtlich ab dem 09.09. zu haben.

Alle Informationen zu den Jonsbo Gehäusen D30 und D40 findet ihr auch noch einmal hier:

www.caseking.de/D30-D40

