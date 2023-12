Jubiläen, Kampagnen, Open-Air-Festivals und deren Folgen…

Die Veranstalter und Partner des DONAUINSELFESTES, Europas größtem Oper Air Festival bei freiem Eintritt, vertrauen auch 2024 wieder auf die Zusammenarbeit mit C I G

Das Donauinselfest 2024 wird vom 21. bis 23. Juni stattfinden.

18. Dezember 2023

25 Jahre C I G Gesamtwirkungsanalyse Werbewert für das Donauinselfest #dif24

Seit 25 Jahren analysieren und dokumentieren wir den Erfolgskurs des Donauinselfestes für die Veranstalter und das Engagement der Partner http://www.donauinselfest.at

Unsere diesbezüglichen Erhebungen und Dienstleistungen sind unter der Bezeichnung „Medienresonanz- und Gesamtwirkungsanalyse Werbewert“ bekannt. Nicht alle Beteiligten kennen uns persönlich, meist agieren wir im Hintergrund und Sponsoren erhalten ihre Analyse durch die Veranstalter bzw. Auftraggeber.

Eine eigens entwickelte Analysedatenbank ist das Herzstück der Agentur und liefert aussagekräftige Detailanalysen, Summary Reports, Best-/Worst-Case Szenarien und ist durch viele individuelle Kundenwünsche ständig gewachsen. Der Datenpool für Media, auch Socialmedia-Kampagnen sowie der unterschiedlichsten Kommunikationsmittel vor Ort oder begleitenden Out of Home Aktivitäten werden laufend aktualisiert.

Durch die Analyse, einer wissenschaftlichen und unabhängigen Interpretation des Zahlenmaterials sowie transparenter Dokumentation, ermöglicht C I G dem Veranstalter und dieser wiederum seinen Partnern ausführliche Informationen zur Bewertung des kommunikativen und wirtschaftlichen Erfolges. Ein Schwerpunkt unserer Tätigkeiten liegt in den Jahresvergleichen, der Interpretation von plus/minus Veränderungen, Vorab-Analysen

bei Verhandlungen für einen möglichen Werbenutzen.

C I G History

Die C I G Division Sponsoring PR Marketing (Österreich/Wien) wurde 1999 von der

C I G GmbH (1997) und dem Geschäftsführer Peter Holub gegründet.

Seit 2010 werden Kunden, Geschäftspartner und Medienkontakte von Spanien aus betreut.

C I G Medienanalysen & more … Elisabeth Kaiser. Ihre jahrelange Tätigkeit im Bereich Marketing und PR bei verschiedensten Agenturen in Deutschland und Österreich für internationale Firmen, ebneten ihr den Weg zur C I G in Wien und infolge nach Spanien.

C I G Dienstleistung

C I G ermöglicht Erfolgskontrolle mittels Werbewert- und Medienanalysen für Sponsoren, Veranstalter, Marketing- und Presseverantwortliche.

C I G pflegt Kontakte zu nationalen und internationalen Medien im Bereich Event-News, Veranstaltungskalender und Tourismus.

Ein herzliches Dankeschön an unsere DIF Heros!

Wir wünschen allen Freunden, Geschäfts- und Medienpartnern, Mitstreitern und Bekannten eine besinnliche Weihnachtszeit, sowie Gesundheit, Glück und Erfolg im Neuen Jahr!

Feliz Navidad y un feliz aoo nuevo!

Kontakt/Rückfragen:

Elisabeth KaiserAlex Moldovanu

Geschäftsleitung Total Advertising Value/Media Analysis Assistent

C I G Medienanalysen & more . . .Mail:a.moldovanu@cig.at

Tel.: +34 922 897 987

Mobil: +34 647 202 265

Mail: e.kaiser@cig.at

E-38360 El Sauzal

Santa Cruz de Tenerife, Espana

Kontakt

CIG Medienanalyse and more

Elisabeth Kaiser

Calle los Claveles 13

38360 El sauzal

647202265



https://www.facebook.com/cigmedienanalysen

Bildquelle: @Donauinselfest