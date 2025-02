Jubiläumsrabatt 20 % auf Traum-Objekte sichern!

Sonneninsel Rügen GmbH feiert 30 jähriges Bestehen. Feiern Sie mit. Satte Rabatte auf ausgesuchte Ferienobjekte. Deichhaus No 1 hier sitzen Sie in der ersten Reihe

Die Sonneninsel Rügen GmbH feiert ihr 30-jähriges Bestehen und bietet Kunden einen exklusiven 20% Rabatt auf ausgewählte Mietobjekte. Diese besondere Aktion umfasst unter anderem das Deichhaus, das eine atemberaubende Aussicht und absolute Ruhe in idyllischer Lage verspricht.

Exklusive Angebote zum Jubiläum

Mit dem Ziel, ihr 30-jähriges Bestehen gebührend zu feiern, kündigt die Sonneninsel Rügen GmbH eine befristete Rabattaktion an. Kunden können jetzt ausgewählte Ferienimmobilien wie das Deichhaus mit einem beeindruckenden Rabatt von 20% mieten. Diese Aktion wird Ferienwohnungen in Begehrtheit steigern, da sie die Möglichkeit bietet, hochwertigen Urlaub zu einem reduzierten Preis zu erleben.

Das Deichhaus: Ein Ort der Ruhe und Erholung

Das Deichhaus zeichnet sich durch eine einzigartige Lage am Deich mit einem malerischen Wasserblick aus. Diese Immobilie bietet drei Schlafzimmer, die Platz für bis zu sechs Personen bieten, und zwei Badezimmer, darunter ein separates Gäste-WC. Ein Balkon vom Schlafzimmer und eine Terrasse zum Wasser tragen zur Entspannung bei und bieten den perfekten Rückzugsort nach einem Tag am nahegelegenen Ostseebadestrand, der nur etwa 400 Meter entfernt liegt.

Perfekte Lage für Natur- und Strandliebhaber

Die zentrale Lage des Deichhauses ermöglicht es den Gästen, die natürliche Schönheit der Region voll auszuschöpfen. Der feinsandige, weiße Ostseebadestrand lädt zu ausgiebigen Spaziergängen ein und ist ein idealer Ort für Sonnenanbeter. Der nahegelegene Hafen, nur etwa 800 Meter entfernt, bietet tägliche Schiffsausflüge nach Hiddensee, was sich bei Besuchern großer Beliebtheit erfreut. Diese Nähe zu naturreichen Attraktionen macht das Deichhaus zu einem idealen Standort für Erholungssuchende.

Annehmlichkeiten für einen sorgenfreien Aufenthalt

Das Deichhaus ist so konzipiert, dass es den Gästen maximalen Komfort bietet. Mit einem Fahrradschuppen und einem PKW-Stellplatz direkt am Haus sind praktikable Annehmlichkeiten vorhanden, die einen stressfreien Aufenthalt gewährleisten. Bequeme Anfahrtsmöglichkeiten und die ruhige Lage in einer Sackgasse bieten sowohl Sicherheit als auch Privatsphäre, wodurch sich Feriengäste rundum wohlfühlen können.

Die Sonneninsel Rügen GmbH ist ein etabliertes Unternehmen in der Ferienhausvermietung mit nunmehr 30 Jahren Erfahrung. Mit einem breiten Portfolio an Immobilien in bester Lage hat sich das Unternehmen dem Ziel verschrieben, unvergessliche Urlaubserlebnisse zu bieten. Durch hochwertige Standards und kundenorientierte Angebote gewinnen sie stetig an Beliebtheit.

