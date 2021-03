Judith Williams wird mit dem werdewelt Personal Brand Award ausgezeichnet

Ben Schulz verleiht den Personal Brand Award 2021 in einem exklusiven Interview an Judith Williams

” Personal Branding bedeutet, mit der eigenen Persönlichkeit sichtbar zu werden. Das braucht Identität. Das braucht Mut”, erläutert Ben Schulz, CEO der Personal Branding Agentur werdewelt. Mit seinem Team unterstützt und begleitet er Menschen auf dem Weg zur Personal Brand sowohl strategisch als auch operativ. Dabei begegnen den Personal Branding Profis der werdewelt gelegentlich ganz besondere Menschen, die diesen Weg konsequent gegangen sind. Die trotz ihrer Bekanntheit immer sie selbst geblieben sind. Menschen, die mit ihrem authentischen, offenen und ehrlichen Auftreten scheinbar mühelos ihr Umfeld überzeugen.

“Judith Williams ist so eine besondere Frau und es ist uns eine große Ehre und Freude, ihr den Personal Brand Award zu überreichen. Einer Frau, die es aus eigener Leidenschaft und Kraft geschafft hat, eine beispiellose Karriere hinzulegen und dabei immer authentisch, echt und nahbar in all ihren Lebensrollen zu bleiben”, so Ben Schulz über die Award-Gewinnerin.

Der Personal Brand Award ist der erste seiner Art. Menschen werden zwar am laufenden Band für ihre Leistungen oder ihr Lebenswerk ausgezeichnet, nicht aber für ihre Persönlichkeit. Die werdewelt ist sehr stolz drauf, genau das mit dem Personal Brand Award zu tun.

Die eindrucksvolle Geschichte von Judith Williams zeigt, wie groß die Rolle von Persönlichkeit im Business ist. Auf dem Weg zum Opernstar wird Judith Williams durch eine Krankheit ausgebremst. Für viele wäre das Grund genug, alles hinzuwerfen, doch die gebürtige Amerikanerin besinnt sich auf ihren Wesenskern: “Gib niemals auf, an deine Träume zu glauben!” Die Powerfrau mit dem Optimismus-Gen startet daraufhin eine unglaubliche Karriere: Heute ist Williams TV-Star, Investorin, erfolgreiche Unternehmerin und Role-Model für Frauen jeden Alters. Ihre Erfahrung gibt sie als Motivatorin, Autorin und Coach weiter. Williams hat eine klare Mission: Sie will Frauen empowern. Sei es in ihrem Online Magazin oder in Key-Notes: Mit einem zeitgemäßen Feminismus will sie Mädchen und Frauen stärken und ihnen Mut machen, ihre Träume zu leben. Ihre eigene Geschichte gibt ihr dabei eine besondere Glaubwürdigkeit. Im Interview mit Ben Schulz gibt Judith Williams einige Tipps für Frauen, die selbst ein Business gründen möchten: “Es ist wichtig, die Situation in der Partnerschaft oder Familie anzusprechen und dann mutig nach vorne zu gehen.” Ihr selbst habe es immer geholfen, am Ball zu bleiben, sich mit der Zukunft zu befassen und sich von anderen challengen zu lassen. “Judith Williams überzeugt auf ganzer Linie mit ihrer Persönlichkeit und steht damit für Personal Branding in Reinform”, ergänzt Ben Schulz.

In all ihren Tätigkeiten ist Judith Williams ein hervorragendes Beispiel für Personal Branding und damit ein Vorbild für viele selbstständige Frauen und Unternehmerinnen. “Wir sind sehr stolz darauf, Judith Williams für ihre herausragende Personal Brand auszuzeichnen, die sie jeden Tag von ganzem Herzen lebt”, sagt Schulz.

Aufgrund des Lockdowns wurde der Award in einer Videokonferenz überreicht. Sehen Sie das exklusive Videointerview auf www.personalbrand-award.de

Erfahren Sie mehr darüber, wie es Judith Williams aus eigener Kraft gelang, zu einem großen Vorbild im Bereich Personal Branding, aber vor allem für Unternehmerinnen zu werden, die ebenfalls vor der Herausforderung stehen, Familie und Karriere harmonisch unter einen Hut zu bekommen.

Nähere Informationen zu werdewelt unter www.werdewelt.infowww.werdewelt.info

Werdewelt, die Agentur für Personal Branding, schafft Klar.heit. Entwickeln Sie mit den Pionieren des Personal Branding eine auf Sie zugeschnittene Positionierung und die passende Strategie. Die Klar.macher von werdewelt sorgen für die konsequente Umsetzung in der Marketingkommunikation. Aufbauend auf dem Positionierungstag füllen wir Ihre Personal Branding-Strategie mit Leben: Im Internet, in Printmedien, in der Presse, als Buch oder in Form von Online-Applikationen – crossmedial.

Was uns besonders macht? Wir vereinen die Kompetenz, Kreativität und Verlässlichkeit einer Marketingagentur mit Insiderkenntnissen und Erfahrung aus über 15 Jahren, 1.000 Positionierungs- und Strategiegesprächen sowie mehreren Buchveröffentlichungen. Wir arbeiten mit Trainern, Beratern und Coaches sowie mit Speakern, Anwälten, Ärzten oder Musikern. Geschäftsführer und Autor Ben Schulz weiß: Erfolg braucht ein Gesicht! Denn ohne Personal Branding geht heute nichts mehr.

Wir machen Menschen zu Marken.

