JUMEIRAH BEACH HOTEL: EINFACH ALLES, WAS DIE FAMILIE BRAUCHT

Mit spannenden Aktivitäten und exklusiven Angeboten für die ganze Familie ist das 5-Sterne Jumeirah Beach Hotel ins Jahr 2024 gestartet.

Dubai/München – Das Jumeirah Beach Hotel in Dubai zählt seit Jahren zu den besten Familienresorts der Welt. Mit seiner ikonischen, wellenförmigen Silhouette prägt es die prestigeträchtige Küstenlinie Dubais. In 599 Zimmern und Premium-Suiten mit Meerblick sowie 19 Villen, alle mit freiem Blick auf den BurjAl Arab Jumeirah, bietet das 26-stöckige Lifestyle-Hotel vor allem auch für Familien einen ultimativen, unaufdringlichen Luxus. Das Hotel beherbergt 13 Restaurants und Bars, einen beliebten KiDS Club, Weltklasse-Wellness im J Club, Talise Spa und direkten Zugang zum Wild Wadi Waterpark™, der seit dem 3. Februar wieder geöffnet hat.

Voller Elan und mit einem attraktiven Programm an Aktivitäten und Angeboten ist das Jumeirah Beach Hotel ins neue Jahr 2024 gestartet.

Outdoor Aktivitäten

Mit purem Badevergnügen, sportlichen Aktivitäten in und auf dem Wasser wie Stand-up-Paddle-Board und Kajakfahren sowie spannenden Fußball- und Volleyball-Matches im Team begeistern die Outdoor Aktivitäten die kleinen und großen Gäste des Jumeirah Beach Hotels.

Im KiDS Club geht es los mit dem Vergnügen. Jeden Tag gibt es neue Abenteuer zu erleben wie eine Schatzsuche, die Jagd auf Mr. Octopus oder kunstvolle Meerestiere aus Sand zu bauen. Heute doch lieber eine Runde Hula-Roop und Badminton? Jeder Tag bringt neue Aktivitäten und Ideen, die einfach Spaß machen.

Im J Club lädt Club General Manager Jamie Moore jeden Morgen um 7.30 Uhr zu einem erfrischenden Lauf rund um das Jumeirah Beach Hotel ein. Bei Sonnenuntergang am Strand und umgeben von den üppigen Gärten des Hotels tauchen die Yogis allabendlich ein in eine Session voller Energie und Ruhe.

Auch die Profis aus dem Talise Spa kommen nach draußen und verwöhnen die Gäste mit einer entspannenden und vitalisierenden 30-minütigen Massage direkt in der Sonne am Strand – vor der Kulisse des berühmten Burj Al Arab Jumeirah.

Das Leben findet im Jumeirah Beach Hotel draußen statt – das gilt auch für das Essen. Ein elegantes und leichtes Rose Lunch am Nuska Beach, The Great British BBQ auf der atemberaubenden Terrasse des Dhow & Anchor oder Salute the Sunset mit herrlichem Ausblick auf der Terrasse des Floor 24. So vielfältig die Möglichkeiten, so individuell und eindrucksvoll ist jeder einzelne Moment im Jumeirah Beach Hotel.

Valentinstag

Am Valentinstag, dem 14. Februar, verlieben sich wahrscheinlich vor allem romantische Paare in die luxuriösen Angebote des Jumeirah Beach Hotels für diesen besonderen Tag. Paare feiern ihre Liebe am Strand des bezaubernden Nuska Beach und freuen sich hier auf einen Valentins-Willkommenscocktail, gefolgt von einem exquisiten Vier-Gänge-Menü inklusive non-stop Champagner. Ein Duo aus DJ und Saxophon taucht den Abend in eine lebhafte und unvergessliche Atmosphäre.

Im 25. Stock des Jumeirah Beach Hotels ist das Bastion mit seiner faszinierenden Aussicht auf die arabische Skyline und seinem glamourösen Innenraum der ideale Ort für ein romantisches Abendessen. Ein 6-Gänge-Menü mit Champagner und Themencocktails wird hier in bezauberndem Ambiente durch Live-Musik begleitet.

Im Talise Spa gönnen sich verliebte Paare am Valentinstag eine exquisite Verwöhnsession in absoluter Privatsphäre. 30 Minuten lang stehen ihnen alle Spa-Einrichtungen mit Jacuzzi, Dampfbad und Sauna exklusiv zur Verfügung, bevor sie sich bei einer wohltuenden 60-minütigen Ultimate Bespoke Aromatherapy Massage entspannen.

Mind2Mind Show

Wer kann hier noch seinen Sinnen trauen? Die neue Mind2Mind Show nimmt die Gäste des Jumeirah Beach Hotels mit auf eine erstaunliche Reise in die Geheimnisse des Geistes. Das gefeierte Duo James Harrington und Marina Liani zieht sein Publikum mit einer unvergleichlichen Show aus Mentalismus und Gedankenlesen in seinen Bann. Das Duo ist für seine Auftritte in internationalen Talentshows wie America’s Got Talent bekannt und bringt seine beeindruckende Darbietung in diesem Winter erstmals nach Dubai, nachdem es den begehrten Goldenen Buzzer gewonnen hat. Vor oder nach der Show können die Gäste im Bastion oder im Dhow & Anchor, den preisgekrönten Restaurants des Hotels, speisen. „Mind2Mind: Connected“ findet jeden Samstag von 19:30 Uhr bis 21:00 Uhr im Meyana Auditorium statt.

Dining im Jumeirah Beach Hotel

Mit Blick auf das azurblaue Wasser des Arabischen Golfs und das ikonische Burj Al Arab Jumeirah lädt das familienfreundliche Jumeirah Beach Hotel seine Gäste ein, seine preisgekrönten Restaurants wie Nuska Beach, Dhow & Anchor, Bastion, Floor 24 und Fika zu entdecken. Das neue Jahr beginnt mit einer kulinarischen Reise durch diese unglaubliche Vielfalt an Aromen und internationalen Köstlichkeiten, die jedem Gaumen und Geschmack gerecht werden. Ob bei einem entspannten Dinner mit Sand an den Füßen direkt am Strand, dem brandneuen Mittagsmenü voll eleganter klassisch-französischer Aromen von Chefkoch Sebastien Torres, dem italienischen Dolce Vita im Fika oder mitten in einer lebhaften Live-Sport-Atmosphäre.

Neues „Under the Sea“ Familien Brunch

Im Erdgeschoss des Jumeirah Beach Hotel lädt die Kitchen Connection ihre Gäste seit diesem Monat zum neuen „Under the Sea“ Familien Brunch ein. Ins Leben gerufen wurde dieses außergewöhnliche Erlebnis vom Family Brunch Dubai Team, das auch hinter dem erfolgreichen Agrabah Brunch im Jumeirah Mina A’Salam steht. „Under The Sea“ verspricht, ein echter Favorit für die ganze Familie zu werden. Hier werden Meerjungfrauen und andere Meeresbewohner zum Leben erweckt – ein ultimativ märchenhafte Erlebnis vor allem für die kleinen Gäste. Das „Under The Sea“ Familien Brunch findet jeden Sonntag von 12:30 bis 16:30 Uhr statt.

Im Februar steht wieder das beliebte Football Escapes Fußball Camp für kleine und große Kicker auf dem Programm des Jumeirah Beach Hotels. Anpfiff ist am 11. Februar um 15 Uhr im Kids Club, wo jedes Kind zunächst einmal sein persönliches Rascal-Kit erhält und seine Ausrüstung bewundern kann. Unter der Leitung des ehemaligen Champions-League-Sieger und legendären Kapitäna des FC Chelsea, Gary Cahill, stehen dann vom 12. bis 16. Februar tägliche Trainingseinheiten auf dem Programm, die zusätzlich von einem Team aus UEFA-lizenzierten Trainern unterstützt werden. Ein unvergessliches Erlebnis für die jungen Nachwuchstalente und eine Erinnerung, die wohl ein Leben lang halten dürfte. Am Mittwoch, dem 14. Februar, sind dann Mama und Papa an der Reihe. Gemeinsam mit Gary und den Trainern geht es für ein „Parents“ Match“ auf das Spielfeld! Natürlich erhalten alle Teilnehmer des Football Escapes am Ende der Woche eine Medaille, die von Gary Cahill persönlich überreicht wird.

Über das Jumeirah Beach Hotel:

Das Jumeirah Beach Hotel ist das Gründungsobjekt der Jumeirah Hotels & Resorts. Seit seiner Eröffnung im Jahr 1997 hat das Lifestyle-Hotel Dubais Position als führendes Reiseziel geprägt und definiert. Das 26-stöckige Hotel bietet 599 Zimmer und Suiten mit Meerblick sowie 19 Villen, die alle einen ungehinderten Blick auf das Burj Al Arab Jumeirah bieten, und ist nach wie vor das Nonplusultra des unaufdringlichen Luxus. Das Hotel beherbergt 13 Restaurants und Bars, umfangreiche Konferenz- und Banketteinrichtungen, den beliebten KiDS Club, Weltklasse-Wellness im J Club und Talise Spa sowie unbegrenzten direkten Zugang zum Wild Wadi Waterpark™, der für alle Gäste kostenlos ist.

Über die Jumeirah Group:

Die Jumeirah Group, ein Mitglied der Dubai Holding und ein globales Luxushotelunternehmen, betreibt ein Weltklasse-Portfolio von 26 Luxushotels im Nahen Osten, Europa und Asien mit über 6.500 Zimmern.

Die Gruppe unterhält einige der prestigeträchtigsten und faszinierendsten Häuser der Welt, vom ikonischen Flaggschiff-Hotel und zeitlosen Höhepunkt des Luxus, dem Burj Al Arab Jumeirah, über die üppigen arabischen Paläste in Dubais Madinat Jumeirah bis hin zum modernen maledivischen Inselparadies auf Olhahali Island und dem von der Kunst inspirierten Dolce Vita auf der Insel Capri.

Sei es eine moderne Variante eines britischen Klassikers im Herzen von Knightsbridge im The Carlton Tower Jumeirah oder ein futuristisches Ambiente im Jumeirah Nanjing – der Name Jumeirah ist ein Synonym für exzellenten Service und außergewöhnliche Erlebnisse.

Über ihre Hotels und Resorts hinaus widmet sich Jumeirah Group auch der Erlebnisgastronomie, indem sie die authentischsten und vielfältigsten Küchen mit spektakulären Kulissen kombiniert, um unvergessliche Momente zu schaffen, die es wert sind, mit anderen geteilt zu werden. Mit mehr als 85 Restaurants in ihrem Portfolio genießen die preisgekrönten eigenen Konzepte der Jumeirah Group, darunter Sal, KAYTO, Shimmers, Al Mare, Pierchic und French Riviera, einen ausgezeichneten Ruf für kulinarische Exzellenz, von denen zehn im Gault&Millau UAE 2023 Guide aufgeführt sind. Die Gruppe verfügt außerdem über drei mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurants – Shang High, L’Olivo und Al Muntaha.

www.jumeirah.com

