Jumeirah Village Circle – neuste Wohnprojekte

Binghatti Azure und Eleganz

Binghatti Azure

Binghatti Azure at JVC ist ein außergewöhnliches Wohnprojekt von Binghatti Developers mit Studios, 1- und 2-Schlafzimmer-Apartments und königlichen Suiten, die modernes Wohnen neu definieren. Mit seinen 20 Stockwerken bietet das Projekt nicht nur außergewöhnliche Wohnräume, sondern auch ein Erdgeschoss mit einer Reihe von Annehmlichkeiten, vier Ebenen mit großzügigen Parkplätzen und zwei exklusive Büroetagen.

Das Projekt in JVC ist eine Oase des Komforts und bietet den Bewohnern eine Fülle von Einrichtungen wie ein gut ausgestattetes Fitnessstudio, ein Schwimmbad für Erwachsene, ein eigenes Kinderbecken und eine Auswahl an Einzelhandels- und Gastronomiebetrieben auf dem Gelände. So wird sichergestellt, dass die Bewohner alle ihre Bedürfnisse direkt vor ihrer Haustür befriedigen können. Mit innovativem Design und modernsten Annehmlichkeiten geht es über herkömmliche Wohnprojekte hinaus und bietet einen Lebensstil mit unvergleichlichem Komfort und Annehmlichkeiten. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Ihr Zuhause in Dubai zu errichten.

Wichtigste Highlights:

– Studios, 1- und 2-Schlafzimmer-Wohnungen und opulente Royal Suite-Apartments

– Erdgeschoss mit Annehmlichkeiten und vier Ebenen mit großzügigen Parkplätzen

– Zwei exklusive Büroetagen für bequemes Wohnen und Arbeiten

– Schwimmbad für Erwachsene und Kinderbecken

– Einzelhandels- und Gastronomiebetriebe vor Ort

– Flexible Zahlungspläne für verschiedene Budgets

– Einfacher Zugang zu den wichtigsten Gebieten in Dubai vom zentralen JVC-Standort aus

Binghatti Azure in JVC ist eine Oase des Komforts und bietet eine Reihe von Annehmlichkeiten, die die Lebensqualität der Bewohner verbessern. Von einem gut ausgestatteten Fitnessstudio für Fitnessbegeisterte bis hin zu einem Schwimmbad für Erwachsene und einem eigenen Kinderbecken für Entspannung und Familienspaß wird auf dem Gelände für jeden Bedarf gesorgt. Darüber hinaus sorgt eine Vielzahl von Einzelhandels- und Gastronomiebetrieben in der Gemeinde dafür, dass die Bewohner alles, was sie brauchen, direkt vor ihrer Haustür haben.

Wichtigste Einrichtungen:

– Schwimmbad

– Sporthallen

– Kinderbecken

– Üppige Landschaften

– Spielbereich für Kinder

– Barbecue-Bereich

– Dampfbad und Sauna

– Valet-Parken

– Concierge-Dienste

Im pulsierenden Herzen von Jumeirah Village Circle (JVC) gelegen, bietet Binghatti Azure eine erstklassige Lage in einer der begehrtesten Gemeinden Dubais. JVC ist bekannt für seine familienfreundliche Umgebung mit einer Vielzahl von Parks, Schulen und Freizeiteinrichtungen in der Nähe. Durch die zentrale Lage sind die wichtigsten Gebiete in Dubai leicht zu erreichen, so dass die täglichen Fahrten und Wochenendausflüge ein Kinderspiel sind. Die Bewohner können die Ruhe von JVC genießen und sind dennoch gut an die pulsierende Stadt angebunden.

Nahegelegene Orte:

– 05 Minuten – Gems World Academy

– 03 Minuten – Al Khail Avenue Einkaufszentrum

– 07 Minuten – Mall of the Emirates

– 07 Minuten – Al Barsha Einkaufszentrum

– 05 Minuten – Stadtzentrum Al Barsha

– 05 Minuten – Mediclinic Park View Krankenhaus

Der Masterplan von Binghatti Azure ist ein Zeugnis für modernes Wohnen bei JVC by Binghatti Developers. Auf 20 Etagen mit durchdacht gestalteten Räumen gehen Luxus und Komfort nahtlos ineinander über. Das Erdgeschoss ist den Annehmlichkeiten gewidmet, die ein Gefühl von Gemeinschaft schaffen, während ausreichend Parkplätze den Bewohnern und Gästen zur Verfügung stehen. Die zwei exklusiven Büroetagen sind für diejenigen gedacht, die einen Lebens- und Arbeitsstil wünschen.

Die Grundrisse von Binghatti Azure wurden mit Blick auf Vielseitigkeit entworfen. Ob Sie ein gemütliches Studio, ein geräumiges 1-Schlafzimmer- oder ein komfortables 2-Schlafzimmer-Apartment suchen, es gibt für jeden eine Option. Die opulente Royal Suite mit 2-Schlafzimmer-Apartments bietet einen Vorgeschmack auf wahren Luxus. Jeder Grundriss maximiert den Raum und das natürliche Licht und schafft eine einladende und offene Atmosphäre, in der sich die Bewohner wohlfühlen.

Eleganz

Eleganz at JVC ist eine neue Wohnanlage, die von Danube Properties entwickelt wurde und Studios, Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern, Maisonette-Wohnungen und Stadthäuser mit 4 Schlafzimmern bietet. Dieses architektonische Meisterwerk hat sich in der florierenden Gemeinde zu einem Symbol für moderne Eleganz und Raffinesse entwickelt und setzt neue Maßstäbe für einen luxuriösen Lebensstil in der Region, der Hausbesitzer, die moderne Eleganz und Komfort suchen, willkommen heißt.

Die strategische Lage im Jumeirah Village Circle (JVC) gewährleistet einen einfachen Zugang zu den wichtigsten Straßennetzen und verbindet die Bewohner mit der Al Khail Road, der Sheikh Mohammed Bin Zayed Road und der Sheikh Zayed Road. So lassen sich die verschiedenen Stadtteile Dubais mühelos erkunden. Die Bewohner der Wohnanlage können das ikonische Gelände der Dubai Expo, das Stadtzentrum von Me’aisem, die Meydan-Rennbahn und viele andere Sehenswürdigkeiten in unmittelbarer Nähe erreichen.

Die Wohnanlage zeichnet sich durch ihre unverwechselbare Glasfassade aus, die nicht nur einen Hauch von Raffinesse verleiht, sondern auch für eine Fülle von natürlichem Licht sorgt und so eine helle und einladende Atmosphäre im gesamten Gebäude schafft. Das zeitgenössische Design fügt sich nahtlos in die umgebende Landschaft ein und steigert die Attraktivität der Anlage insgesamt. Die sorgfältig gestalteten Innenräume bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Komfort und Raffinesse. Das durchdachte Design legt den Schwerpunkt auf natürliches Licht und Belüftung und schafft eine ruhige Wohnumgebung.

Mit dem Schwerpunkt auf Komfort und Wohlbefinden bietet es eine Reihe von Freizeiteinrichtungen, darunter Einzelhandelsgeschäfte für den täglichen Bedarf, einen Swimmingpool zum Entspannen und Abkühlen, einen Grillbereich für geselliges Beisammensein und ein Wellness-Center sowie eine Kindertagesstätte, ein Planschbecken für Kleinkinder und Gärten und Parks, um die Natur zu genießen.

Wichtigste Highlights:

– Studios, Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern, Duplex-Wohnungen mit 2 Schlafzimmern und Stadthäuser mit 4 Schlafzimmern.

– Erstklassige Lage im Jumeirah Village Circle (JVC), einer ruhigen und familienfreundlichen Gemeinde in Dubai.

– Unverwechselbare Glasfassade und modernes Design, das sich als architektonisches Meisterwerk erweist.

– Leichter Zugang zu den wichtigsten Straßennetzen, einschließlich Al Khail Road und Sheikh Zayed Road.

– Reichlich natürliches Licht im gesamten Gebäude, das eine helle und einladende Atmosphäre schafft.

– Sorgfältig gestaltete Innenräume, die eine harmonische Mischung aus Komfort und Eleganz bieten.

– Wunderschön angelegte Gärten, in denen die Bewohner entspannen und die Natur genießen können.

– Ein außergewöhnliches Angebot an erstklassigen Annehmlichkeiten, die Ihren Lebensstandard erhöhen.

Der Eleganz Tower verfügt über eine beeindruckende Reihe von Annehmlichkeiten, die den Komfort und den Lebensstil der Bewohner verbessern. Dazu gehören Einzelhandelsgeschäfte, ein Schwimmbad, Grillplätze, eine Kindertagesstätte, ein Wellness-Center, ein Planschbecken für Kleinkinder, Cafés und Restaurants. Hier können die Bewohner in den wunderschön angelegten Gärten entspannen, ein erfrischendes Bad im Swimmingpool nehmen oder in einem hochmodernen Fitnesscenter trainieren.

Wichtigste Einrichtungen:

– Gepflegte Gärten

– Schwimmbad

– Hochmodernes Fitnesscenter

– Reichlich natürliches Licht und Belüftung

– Einzelhandelsverkaufsstellen

– Kindertagesstätte

– Wellness-Zentrum

– Cafés und Restaurants

Der Eleganz Tower genießt eine erstklassige Lage in der ruhigen Gemeinschaft von Jumeirah Village Circle (JVC), Dubai. Er befindet sich im Herzen der Stadt und bietet eine nahtlose Anbindung an wichtige Straßen wie die Al Khail Road, die Sheikh Mohammed Bin Zayed Road und die Sheikh Zayed Road. Dadurch können die Bewohner wichtige Ziele in ganz Dubai leicht erreichen. Die Verfügbarkeit öffentlicher Verkehrsmittel erhöht die Bequemlichkeit des Pendelns weiter.

Nahegelegene Orte:

– 12 Minuten – Dubai Expo 2020

– 15 Minuten – Stadtzentrum Me’aisem

– 15 Minuten – Meydan-Rennbahn

– 18 Minuten – Stadtzentrum Dubai

– 15 Minuten – Internationaler Flughafen Dubai

Informationen rund um Dubai

Der Masterplan von Danube Properties für den Eleganz Tower ist ein Beispiel für luxuriöses Wohnen am Jumeirah Village Circle in Dubai. Die exklusive Glasfassade des Turms sorgt für reichlich natürliches Licht und schafft ein helles und einladendes Ambiente. Das zeitgenössische Design fügt sich nahtlos in die umgebende Landschaft ein und macht ihn zu einem Wahrzeichen von JVC. Annehmlichkeiten wie angelegte Gärten, ein Fitnesscenter und ein Swimmingpool tragen zur Attraktivität dieser Anlage bei.

Eleganz by Danube bietet eine Vielzahl von Grundrissen, darunter Studios, Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern, Maisonette-Wohnungen mit 2 Schlafzimmern und Stadthäuser mit 4 Schlafzimmern, die unterschiedlichen Wohnbedürfnissen und Vorlieben gerecht werden.

