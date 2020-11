Käse-Gaumenschmauss im Online-Team-Event genießen

Die Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse aus Köln erweitert dank einer Kooperation mit dem Solinger Unternehmen Ausgereift ihr Angebot an Online-Team-Events. Das Angebot umfasst diverse hochwertige Käsepakete, die man kontaktlos als Gruppe genießen kann.

Kontaktlose Online-Stream Events als unterhaltsame Veranstaltung

Viele Menschen vermissen soziale Kontakte und schauen mit Bangen auf die Vorweihnachtszeit und dem Ausfall vieler Veranstaltungen. Online-Streaming-Events können einen menschlichen Kontakt nicht ersetzen, aber sie können dennoch für Unterhaltung, Abwechslung und Freude in Zeiten von Social Distancing sorgen. Die Überwindung von menschlicher Distanz und die Durchführung von unterhaltsamen Veranstaltungen mit vielen Emotionen hat sich die Kölner Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse auf die Fahne geschrieben. Nun erweitert das Team um die Eventmanagerin und Inhaberin Ellen Kamrad ihr Portfolio an kontaktlosen Online-Streaming-Events. In Kooperation mit dem Solinger Unternehmen Ausgereift bietet die Eventagentur ab sofort diverse

Käse-Tasting-Events als Online-Veranstaltung an.

Ausgereifte Genusspakete und höchste Expertise

1979 eröffnete in Solingen ein Spezialitätengeschäft. Vor rund vier Jahren übernahmen die zwei Powerfrauen Sandra und Christina Schmackey diese Lokalität. Seitdem hat sich das “Ausgereift” auf Käse-Spezialitäten und Weine fokussiert. Daneben bieten sie Expertise rund um Lebensmittel, die handwerklich perfekt gefertigt wurden und höchsten Genuss versprechen. Und auf genau solche Partner legt die Kölner Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse höchsten Wert. “Wir möchten für unsere Kunden nur das Beste, deshalb suchen wir für all unsere Veranstaltungen stets die Besten ihres Faches. Und mit den Powerfrauen von Ausgereift haben wir sie für unsere Käse-Tastings definitiv gefunden.”, sagt Ellen Kamrad als Inhaberin der Eventagentur.

Unterschiedliche Käse Tastings nach Anlass und Gruppengröße

Je nach Gruppengröße, Anlass und Budget haben die beiden Kooperationspartner gemeinsam unterschiedliche Käse-Tasting-Pakete erstellt. So lässt sich das Deluxe-Paket auch perfekt als Ersatz für eine Weihnachtsfeier oder eine Mitarbeiterveranstaltung planen. Denn es beinhaltet neben sechs Käsesorten auch Wein, unterschiedliche Senfsorten, Grissini, Olivenöl und Trüffel und gesalzene Süßrahmbutter. Hinzu kommen ein hochwertiges Schneidbrett sowie ein Elixier für den krönenden Abschluss des Online-Events. Für kleinere Gruppen oder auch als einfache, kleine Überraschung stehen den Interessierten kleinere Käse-Genusspakete zur Auswahl. Je nach Anlass können die Genusspakete individuell erweitert werden.

Ablauf und Organisation Ihrer Online-Stream Veranstaltung

Die Organisation und den Ablauf des Online-Events übernimmt exklusiv die Kölner Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse. Nach individueller Gestaltung werden die Käse-Genusspakete rechtzeitig vor dem Event verschickt. Die Teilnehmer erhalten per E-Mail kurz vor Start des Online-Events eine Einladung. Dann fehlt nur noch ein Klick – und schon startet der kontaktlose Event mit den beiden Powerfrauen von Ausgereift. Mit Witz und viel Expertise führen die beiden durch die Veranstaltung. Je nach Genusspaket dauert diese mindestens eine Stunde.

Die Käse-Online-Events können ab sofort über die Kölner Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse angefragt und gebucht werden.

Mit ihrer Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse bietet die Kölnerin Ellen Kamrad individuelle Veranstaltungskonzepte für jeden Anlass. Als Full-Service-Agentur erstreckt sich das Portfolio von der Ideenfindung über die Konzeption bis hin zur Planung und Durchführung von Veranstaltungen europaweit.

Ganz im Sinne des Kunden und seinem Corporate Design versteht sich die Diplom-Eventmanagerin Ellen Kamrad als Partnerin an Ihrer Seite. Professionell und kreativ organisiert Ellen Kamrad sowohl Seminare, Tagungen und Konferenzen als auch Großveranstaltungen wie Galaabende, Jubiläen und Mitarbeiterevents. Dabei zählt auch die Vermittlung von Eventdienstleistern und Künstlern zu ihrem Portfolio.

Mit über zehn Jahren Erfahrung in der Veranstaltungs- und Eventbranche gestaltet Ellen Kamrad Veranstaltungen zu nachhaltig wirkenden Events. Zahlreiche nationale und internationale Unternehmen aller Branchen setzten dabei bereits auf die Umsetzung und Inszenierungen der Kölner Eventmanagerin.

Kontakt

Menschen Emotionen Erlebnisse Eventmanagement

Ellen Kamrad

Maler-Bock-Gässchen 2

50678 Köln

01777751188

ellen@ellenkamrad.de

http://www.ellenkamrad.de

