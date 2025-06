Karoline Frank begeistert bei Germany’s Next Speaker Star 2025 mit transformatorischer Herzensbotschaft

Bargteheide, Juni 2025 – Die Bargteheiderin Karoline Frank, bekannt als Seelenleserin, Top Master Coach und Keynote Speakerin, begeistert aktuell das Publikum von Germany’s Next Speaker Star 2025 im gesamten DACH-Raum mit einer kraftvollen und bewegenden Bühnenperformance. Dieser Speaker Wettbewerb verzeichnet mit 525 teilnehmenden Redner:innen eine Rekordzahl – und doch sticht Karoline Franks Auftritt ganz besonders hervor.

Im Zentrum ihrer Rede steht das Thema weiblicher Selbstausdruck sowie die Überwindung von Schuld und Scham. Karoline Frank bringt eine provokante und polarisierende Botschaft auf die Bühne, die Frauen dazu ermutigt, ihrer inneren Stimme zu folgen und ihr volles Potenzial zu entfalten. Auf der Bühne ist Ihre Präsenz so fesselnd, dass sie nicht nur das Publikum in ihren Bann zieht, sondern auch tiefe Transformationen in den Herzen der Zuhörer:innen auslöst.

Germany’s Next Speaker Star 2025 versteht sich nicht nur als Wettbewerb, sondern als Vision:

„Eine BEWEGUNG, die Türen sprengt. Eine DELLE IM UNIVERSUM, die nach Liebe klingt. Eine EXPLOSION aus Mut, Magie und Menschlichkeit,“ so beschreibt Karoline diese Reise. Karoline Frank trägt mit ihrer Rede maßgeblich zu dieser Bewegung bei.

Bereits vor ihrer Teilnahme am Wettbewerb feiert Karoline internationale Erfolge: Im Mai erhält sie den Excellence Award beim International Speaker Slam in Wiesbaden, wo ihre Rede vom Veranstalter als „die geilste Rede des Abends“ gefeiert wird. Es folgen Einladungen zu Speakings in New York und Chicago.

Ein zentrales Zitat von Karoline Frank lautet:

„Folge Deiner inneren Stimme – auch wenn sie Dich ins Unbekannte führt. Überwinde Deine Angst. Außerhalb der Komfortzone wirst Du immer vom Universum belohnt: mit Wachstum und Magie.“

Diese Botschaft prägt nicht nur ihren eigenen Weg, sondern steht auch im Mittelpunkt ihres aktuellen Auftritts bei Germany“s Next Speaker Star 2025

Die Votingphase läuft aktuell. Hier geht“s direkt zum Voting-Video: https://speakerstars.de/videos/karoline-frank-3/

Karoline Franks Teilnahme ist jetzt schon ein voller Erfolg: Ihre Rede berührt, inspiriert und regt zum Nachdenken an. Sie beweist einmal mehr, dass sie eine Meisterin der Redekunst und eine starke Stimme für Frauen ist, die mutig ihren eigenen Weg gehen.

