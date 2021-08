Karrieretag Köln: Auf zum Stand von “FLIX die Fahrschule”

Eventdatum: 26.08.2021

Es ist wieder so weit, am Donnerstag, dem 26. August 2021, findet wieder der Karrieretag Köln statt. Über 70 Unternehmen aus dem Großraum Köln werden vor Ort in der XPOST sein. Auch die Bildungsakademie NRW mit der integrierten Fahrschule “FLIX die Fahrschule” wird mit einem eigenen Stand vertreten sein und Fragen rund um aktuelle Jobangebote und Einstiegsmöglichkeiten beantworten. Dabei können interessierte Bewerber, insbesondere (potenzielle) Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer, sich direkt bei den Personalverantwortlichen der Bildungsakademie NRW vorstellen und ihre Bewerbungsunterlagen einreichen.

Der Karrieretag Köln ist eine Jobmesse im Raum Nordrhein-Westfalen. Neben dem direkten Austausch mit Personalverantwortlichen verschiedener Unternehmen werden zahlreiche Aktionen rund um das Thema Karriereplanung angeboten, dazu zählen: Bewerbungsmappen-Check, Fachvorträge, Bewerbercoaching und Demo-Fotoshooting.

Die Jobmesse findet dieses Jahr zwischen 10 Uhr und 17 Uhr statt, die Teilnahme ist kostenfrei. Die Bildungsakademie NRW/”FLIX die Fahrschule” wird am Stand 30 präsent sein:

XPOST Köln

– Stand 30: Bildungsakademie NRW/”FLIX die Fahrschule” –

Gladbacher Wall 5

50670 Köln

Über die Bildungsakademie NRW und “FLIX die Fahrschule”

Die Bildungsakademie NRW mit der integrierten Fahrschule “FLIX die Fahrschule” agiert seit 2018 erfolgreich mit 4 Standorten in Köln und Bergisch Gladbach. Das Team von Fahrlehrern und Dozenten verfügt über jahrelange Erfahrung im Bereich Fahrschüler- und Berufskraftfahrer-Ausbildung. Die Standorte zeichnen sich durch helle, ansprechende und technisch hochwertige Räumlichkeiten aus. Der moderne und gut ausgestattete Fuhrpark rundet das Angebot ab und steht für Fahrspaß, Sicherheit und Umweltbewusstsein. Die Bildungsakademie NRW als Bildungsträger ist vom TÜV Rheinland nach AZAV zertifiziert und verfolgt das Ziel einer guten, fairen und schnellen Fahrausbildung frei nach dem Motto “FLIX und Easy zum Führerschein”.

Ansprechpartner:

A. Güneser

Tel.: +49 (0) 221 62008408

E-Mail: bewerbung@flix-fahrschule.de

Website: https://flix-fahrschule.de/

FLIX die Fahrschule Köln-Höhenhaus

Honschaftsstr. 300

51061 Köln

Anfahrt: https://flix-fahrschule.de/fahrschule-in-koeln-hoehenhaus/

Jobs für Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer: https://flix-fahrschule.de/jobs/

