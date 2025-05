KAYAK- Report zeigt die Top-Destinationen für einen günstigen Sommerurlaub 2025

Der Frühherbst ist der ideale Zeitpunkt für eine günstige und entspannte Reise – Günstige Städtetrips: Eine Woche inkl. Hotel und Flug für rund 1.000 Euro – Trendreiseziele: Osaka und Rio de Janeiro

Berlin, 14. Mai 2025_ Alles wird teurer. Wirklich alles? Nicht wirklich, denn für deutsche Sommerurlauber hat die weltweit führende Reisesuchmaschine KAYAK gute Nachrichten: Der neue Travel Check-In Sommer 2025 zeigt, dass der Flug in die wohlverdienten Sommerferien nicht teurer ist als im vergangenen Jahr. Im Allgemeinen liegen in Deutschland die Preise für Flüge diese Sommersaison auf dem gleichen Niveau wie im vergangenen Jahr – Und es wird noch besser: Für über 40 Prozent der 150 beliebtesten deutschen Sommerreiseziele gingen die Flugpreise sogar zurück. Wenn es in diesem Jahr also nicht Mallorca sein muss, kann gleichzeitig gesonnt und gespart werden.

Ganz vorne auf der Liste der Strandurlaube mit der größten Ersparnis bei Flugpreisen im Vergleich zum Vorjahr liegt das bulgarische Burgas. Die Stadt am Schwarzen Meer bietet neben antiken Sehenswürdigkeiten auch mehrere weitläufige Sandstrände und lässt sich in diesem Sommer durchschnittlich 17 Prozent günstiger erreichen als noch 2024. Mit im Schnitt 16 Prozent günstigeren Ticketpreisen als im Vorjahr sind Reisen in die albanische Hauptstadt Tirana ebenfalls interessant für preisbewusste Urlauber. Diese liegt unweit der Hafenstadt Durres, die Sonnenanbeter an einem der schönsten Strände Albaniens zum Baden im Adriatischen Meer einlädt. In Bulgarien am Schwarzen Meer liegt die Stadt Varna und nördlich davon der berühmte bulgarische Kurort Goldstrand. Flüge nach Varna kosten in diesem Jahr durchschnittlich elf Prozent weniger als noch 2024.

Wer statt Badeurlaub Lust auf neue Eindrücke hat, der kann mit einer Reise nach Bukarest richtig sparen – bis zu 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch Flüge nach Japan sind günstiger: Wer nach Tokio reist, kann im Schnitt 14 Prozent sparen, nach Osaka sogar 16 Prozent – das entspricht einer Ersparnis von bis zu 176 Euro, perfekt für einen Besuch der Expo.

Günstige Städtetrips: Eine Woche inklusive Hotel und Flug für rund 1.000 Euro pro Person

Auch Städtereisen müssen 2025 kein Luxus sein: Laut aktueller KAYAK-Auswertung sind einwöchige Trips in viele Metropolen bereits für um die 1.000 Euro pro Person möglich. Besonders preiswert bleibt 2025 eine Woche in Istanbul – für Flug und eine Woche Hotel zahlen Reisende im Schnitt 1.003 Euro. Kaum teurer sind Wien mit durchschnittlich 1.005 Euro, das spanische Valencia mit 1.048 Euro sowie Budapest und die schwedische Hauptstadt Stockholm mit 1.073 bzw. 1.089 Euro.

Günstigere Preise und entspannteres Reisen im September

Wer Geldbeutel und Nerven schonen möchte, der sollte dieses Jahr am besten Anfang Frühherbst verreisen. Internationale Hin- und Rückflüge kosten Mitte September (Woche 37) durchschnittlich 237 Euro, also 567 Euro weniger als zu den Spitzenpreisen im Juli. Der günstigste Tag für einen Flug aus Deutschland zu einer internationalen Destination ist der 12. September. Im Durchschnitt kosten Hin- und Rückflug dann nur 203 Euro. Auch hinsichtlich des von der Anzahl an Suchanfragen abgeleiteten Aufgebots an Menschenmengen an den Flughäfen ist der September eine gute Wahl: Der ruhigste Tag mit den wenigsten deutschen Reisenden wird voraussichtlich der 13. September sein, gefolgt vom 9. und 10. September. „Wer flexibel beim Reisedatum ist, kann im September richtig sparen“, sagt Yvonne Bonanati von KAYAK. „Unsere Daten zeigen, dass Flüge dann nicht nur deutlich günstiger sind – auch die Flughäfen sind spürbar leerer als in der Hochsaison.“

Starke Nerven am Flughafen brauchen Reisende hingegen im Hochsommer, insbesondere am 6. und 7. Juni sowie dem 1. August: Sie werden voraussichtlich die beliebtesten Tage für Abflüge aus Deutschland sein.

Trendreiseziele: Osaka und Rio de Janeiro

Die japanische Millionenmetropole Osaka ist deutlich stärker nachgefragt als noch im vergangenen Jahr (Suchanfragen: +96 Prozent). Sie lockt Reisende unter anderem mit der Weltausstellung Expo 2025, die noch bis Oktober Innovationen aus über 160 Ländern präsentiert. „Der Anstieg bei den Suchanfragen für Osaka zeigt, wie globale Events wie die Expo Reiseentscheidungen beeinflussen können“, so Bonanati. „In diesem Fall gehen erhöhte Nachfrage und gesunkene Flugpreise glücklicherweise Hand in Hand: Flüge nach Osaka kosten diesen Sommer im Schnitt 931Euro – 16Prozent weniger als 2024.“

Auf dem zweiten Platz der diesjährigen Trendziele landet Birmingham (+91 Prozent). Die zweitgrößte Stadt Großbritanniens wartet mit einem abwechslungsreichen Angebot an Festivals, kulturellen Sehenswürdigkeiten sowie kulinarischen Spezialitäten auf. Hin- und Rückflug nach Birmingham gibt es für deutsche Reisende bereits für durchschnittlich 211 Euro (5 Prozent günstiger als 2024).

Halifax in Kanada erlebt mit 69 Prozent mehr Suchanfragen einen Boom im Sommer 2025. Die Küstenstadt in Nova Scotia lockt mit Natur, maritimem Charme – und günstigeren Preisen: Der Hin- und Rückflug kostet im Schnitt 677Euro, rund 15Prozent weniger als im Vorjahr.

Rio de Janeiro auf Platz vier lockt trotz südlichen Winters mit Badewetter an Copacabana und Ipanema. Der Flug kostet 2025 im Schnitt 1.067Euro – nur ein Prozent mehr als im Vorjahr.

Noch mehr Spartipps für den Sommerurlaub gibt es im neuen KAYAK Travel Check-in Sommer 2025.

*Methodik:

Die Daten basieren auf einer Analyse der Flugsuchen für die 150 meistgesuchten Reiseziele, die zwischen dem 01.11.2024 und dem 09.04.2025 auf KAYAK.de und den zugehörigen Marken für Reisezeiträume zwischen dem 01.06.2025 und dem 15.09.2025 durchgeführt wurden, sofern nicht anders angegeben. Die Daten im Jahresvergleich basieren auf dem Vergleich mit den gleichen Such- und Reisezeiträumen des Vorjahres. Alle genannten Flugpreise sind gewichtete Durchschnittspreise für Hin- und Rückflüge in der Economy Class für den definierten Reisezeitraum und ab allen Flughäfen in Deutschland. Die angegebenen Hotelpreise sind gewichtete Durchschnittspreise pro Nacht für ein Doppelzimmer in einem 3-4 Sternehotel. Die Berechnung der Reiseziele unter 1.300 Euro ergibt sich aus der Summe der durchschnittlichen Flug- und Hotelpreise für sieben Nächte. Alle Preise können variieren und Einsparungen können nicht garantiert werden. Die Prozentsätze für Änderungen in der Suche sind ungefähre Angaben.

„Trendziele“ sind Reiseziele mit dem größten Anstieg des Suchvolumens im Vergleich zum Vorjahr. Diese Daten basieren auf einer Analyse aller Flugsuchen, die zwischen dem 01.11.2024 und dem 09.04.2025 auf KAYAK.de und und den zugehörigen Marken für Reisedaten zwischen dem 01.06.2025 und dem 15.09.2025 durchgeführt wurden.

Um die Preisentwicklung während der Sommerwochen darzustellen, werden die durchschnittlichen Flugpreise pro Woche im Sommer von allen Abflugorten in Deutschland und international berechnet. Die potenziellen Einsparungen werden durch den Vergleich der günstigsten Preise für Hin- und Rückflüge in der Economy Class mit den Gesamtdurchschnittswerten ermittelt. Es werden dieselben Zeiträume analysiert, um anhand unserer Suchvolumina die wahrscheinlich verkehrsreichsten und ruhigsten Tage für Abflug und Rückflug hervorzuheben.

