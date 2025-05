Keeper Security startet neue Werbekampagne mit Carlos Sainz

Cybersecurity steht im Mittelpunkt einer zweiteiligen Werbeserie und von Social-Media-Videos mit dem F1-Fahrer von Atlassian Williams Racing

MÜNCHEN,13. Mai 2025 – Keeper Security, ein führender Cybersecurity-Anbieter für Zero-Trust- und Zero-Knowledge Privileged Access Management (PAM)-Software zum Schutz von Passwörtern, Passkeys, privilegierten Konten, Geheimnissen und Remote-Verbindungen, hat heute eine dynamische neue Kampagne mit dem Formel-1-Fahrer Carlos Sainz angekündigt. Die Kampagne, die am 13. Mai startet, unterstreicht die Bedeutung der Cybersicherheit für den Schutz sensibler Informationen und digitaler Werte.

Als offizieller Cybersecurity-Partner von Atlassian Williams Racing hat Keeper diese Kampagne entwickelt, um das Bewusstsein für Cybersecurity auf eine ansprechende Art und Weise zu vermitteln. Die Kampagne umfasst zwei Fernsehspots und zwei Social-Media-Videos. Der erste Werbespot, Driving Cybersecurity, wird am 13. Mai auf YouTube ausgestrahlt, gefolgt von Deepfake Carlos am 27. Mai und Social-Media-Videos am 20. Mai und 3. Juni.

Die Video-Serie:

PAM Matters

In diesem Filmspot hebt Sainz die Bedeutung von Privileged Access Management (PAM) für die Cybersicherheit hervor und zieht Parallelen zwischen der Präzision eines Formel-1-Teams und dem nahtlosen Schutz durch moderne Sicherheitslösungen. Vor der Kulisse des Bahrain International Circuit zeigt das Video atemberaubende Aufnahmen von Sainz, der Boxencrew von Atlassian Williams und der sorgfältigen Koordination, die sowohl den Erfolg im Rennsport als auch in der Cybersicherheit ausmacht. Das Video betont die Notwendigkeit für Unternehmen, ihre wichtigsten Systeme, Daten und Konten zu schützen – so wie ein Rennteam seine Strategie und Ausrüstung schützt.

Deepfake Carlos

Der am 27. Mai erstmals ausgestrahlte Werbespot begleitet Sainz beim Training in einem Formel-1-Studio – und trifft dabei auf eine unheimlich genaue, von einer künstlichen Intelligenz generierte Version seiner selbst. Als der echte und der KI-Carlos bei den Trainingsübungen gegeneinander antreten, haben sogar seine Trainer Mühe, sie auseinanderzuhalten. Das Video unterstreicht auf spielerische Weise die wachsende Bedrohung durch KI-gesteuerte Cyberkriminalität und zeigt, wie sich Unternehmen durch proaktive Cybersicherheitspraktiken vor digitalen Täuschungen schützen können.

Carlos vs. Carlos

Ein spielerisches Social-Media-Video mit Sainz und Carlos Sein, einem IT-Experten. Während Sainz auf der Rennstrecke fährt, sorgt Sein für den reibungslosen Betrieb der IT-Infrastruktur seines Unternehmens. Beide verlassen sich auf Keeper, um das zu schützen, was ihnen am wichtigsten ist, und betonen, dass Cybersicherheit in jeder Branche wichtig ist. Das Video unterstreicht die wachsende Notwendigkeit für Privatpersonen und Unternehmen gleichermaßen, starke Cybersicherheitsgewohnheiten anzunehmen.

What’s In My Bag

Dieses spielerische Video hinter den Kulissen wurde für die sozialen Medien entwickelt und gibt den Fans einen Einblick in Sainz‘ alltägliche Utensilien – mit einigen Überraschungen in Sachen Cybersicherheit. Der Beitrag unterstreicht, dass, so wie sich Sainz auf jedes Rennen vorbereitet, auch Einzelpersonen und Unternehmen mit den richtigen Cybersecurity-Tools ausgestattet sein müssen, um in einer zunehmend digitalen Welt geschützt zu sein.

Atlassian Williams Racing und Keeper Security

„Cybersicherheit und Rennsport sind sich grundsätzlich ähnlich – beide erfordern Präzision, Teamwork und Vorbereitung, um erfolgreich zu sein“, sagte Darren Guccione, CEO und Mitbegründer von Keeper Security. „Mit dieser Kampagne nutzen wir die große Reichweite von Carlos Sainz, um mit den Fans in Kontakt zu treten und die Bedeutung eines proaktiven Schutzes zu betonen. Indem wir reale Bedrohungen wie Deepfakes und unbefugten Zugriff aufzeigen, wollen wir Menschen und Unternehmen helfen zu verstehen, dass Cybersicherheit für alle Branchen entscheidend ist.“

Die Videoreihe startet kurz vor dem Großen Preis der Emilia-Romagna am 16. Mai und steigert die Spannung auf das Rennen. Fans können bei der YouTube Premiere von Driving Cybersecurity am 13. Mai um 12 Uhr dabei sein. Die anderen Videos werden in den kommenden Wochen auf den Social-Media-Kanälen von Keeper Security

zu sehen sein.

Über Keeper Security:

Keeper Security verändert die Cybersicherheit für Millionen von Einzelpersonen und Tausende von Unternehmen weltweit. Die intuitive Cybersicherheitsplattform von Keeper ist mit einer End-to-End-Verschlüsselung ausgestattet und genießt das Vertrauen von Fortune-100-Unternehmen, um jeden Benutzer auf jedem Gerät und an jedem Standort zu schützen. Unsere patentierte Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Lösung für das Privileged Access Management vereint die Verwaltung von Unternehmenspasswörtern, Geheimnissen und Verbindungen mit Zero-Trust-Netzwerkzugriffen und Remote-Browser-Isolation. Durch die Kombination dieser wichtigen Identitäts- und Zugriffsverwaltungskomponenten in einer einzigen cloudbasierten Lösung bietet Keeper beispiellose Transparenz, Sicherheit und Kontrolle und gewährleistet gleichzeitig die Einhaltung von Compliance- und Audit-Anforderungen. Erfahren Sie unter KeeperSecurity.com, wie Keeper Ihr Unternehmen vor den heutigen Cyberbedrohungen schützen kann.

