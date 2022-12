Keeper Security veröffentlicht iOS-Updates für One-Time Share und Siri ShortcutsNeue iOS-Versionen ermöglichen eine schnellere und sicherere Passwortk

München, 19. Dezember 2022 – Keeper Security, ein führender Anbieter von Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Cybersicherheitssoftware zum Schutz von Passwörtern und vertraulichen Informationen, veröffentlicht heute seine neuesten iOS-Updates. Dazu gehört die Integration der One-Time-Share-Funktion, welche die sichere Freigabe von Datensätzen auf einer zeitlich begrenzten Basis ermöglicht, indem sie die Zero-Knowledge-Verschlüsselung und das Zero-Trust-Sicherheitsmodell von Keeper nutzt. Zudem verfügt Keeper jetzt auch über eine Siri-Shortcuts-Integration, was Anwender in die Lage versetzt, noch schneller auf ihren Keeper Password Manager zugreifen zu können.

Die Keeper One-Time-Share-Funktion ist die einfachste und sicherste Möglichkeit, vertrauliche Informationen an andere, etwa Freunde, Familienmitglieder oder Mitarbeiter, zu senden, ohne dass sensible Informationen per E-Mail, Textnachricht oder andere Formen des Messagings preisgegeben werden. Die One-Time-Share-Links sind auf das Gerät des Empfängers beschränkt und laufen automatisch zu einem vom Keeper-Benutzer gewählten Zeitpunkt ab. One-Time-Share-Datensätze können nur auf einem Gerät verwendet werden. Selbst wenn der Benutzer vergisst, die Freigabe des Datensatzes aufzuheben, läuft dieser automatisch ab und der Zugriff des Empfängers wird widerrufen. Mit der Integration von Siri Shortcuts können Benutzer schnell Dinge im Passwort-Manager von Keeper erledigen, ganz einfach, indem sie Siri fragen.

„Wir von Keeper sind begeistert, iOS-Nutzern dieses umfangreiche Funktionspaket, das die Sicherheitsfunktionen von iOS-Geräten maximiert, zur Verfügung stellen zu können“, sagt Craig Lurey, CTO und Mitbegründer von Keeper Security. „Mit One-Time-Share können iOS-Nutzer wichtige Informationen sicher weitergeben, sei es, dass eine Familie ihr WiFi-Passwort mit einem Freund teilt oder einen Code für das Sicherheitssystem mit einem Gast. Darüber hinaus ermöglicht die Siri-Integration den Nutzern eine unkomplizierte Steuerung von Keeper per Sprachbefehl.“

Weitere Informationen zu Keeper One-Time Share und seiner umfassenden Cybersecurity-Plattform finden Sie unter: https://keepersecurity.com

Um mehr über die Siri-Verknüpfungen von Keeper zu erfahren, einschließlich einer Liste von Sprachbefehlsvarianten, besuchen Sie bitte https://docs.keeper.io/user-guides/ios#siri-shortcuts

Über Keeper Security Inc.

Keeper Security verändert die Art und Weise, wie Menschen und Organisationen auf der ganzen Welt ihre Passwörter, Geheimnisse und vertraulichen Informationen schützen. Die benutzerfreundliche Cybersecurity-Plattform von Keeper basiert auf der Grundlage von Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Sicherheit, um jeden Benutzer und jedes Gerät zu schützen. Die Lösung ist in wenigen Minuten einsatzbereit und lässt sich nahtlos in die Systemumgebung integrieren, um Datenschutzverletzungen zu verhindern, Helpdesk-Kosten zu senken und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten. Keeper genießt das Vertrauen von Millionen von Einzelpersonen und Tausenden von Unternehmen auf der ganzen Welt und ist der führende Anbieter von erstklassigem Passwortmanagement, Geheimnismanagement, privilegiertem Zugriff, sicherem Fernzugriff und verschlüsseltem Messaging. Schützen Sie, was wichtig ist, auf KeeperSecurity.com.

