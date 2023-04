Keeper Security wird im KuppingerCole Secrets Management Report als einer der führenden Anbieter ausgezeichnet

Keeper Secrets Manager wird für die vollständige Verschlüsselung und die Verschmelzung von Passwortmanagement mit der Verwaltung privilegierter Zugriffe ausgezeichnet.

München, 26. April 2023 – Keeper Security, ein führende Anbieter von Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Cybersicherheitssoftware, wurde im Bericht „2023 Leadership Compass – Secrets Management“ des globalen Analystenunternehmens für Informationssicherheit KuppingerCole als „Overall Leader“ ausgezeichnet. „Overall Leader“ werden auf der Grundlage der Stärke der Produkte, der Marktpräsenz und der Innovationskraft ermittelt. Die KuppingerCole Analysts AG bewertete Keeper Secrets Manager (KSM) in den Kategorien Sicherheit, Funktionalität, Einsatz, Interoperabilität und Benutzerfreundlichkeit. Keeper als Anbieter wurde in den Bereichen Innovation, Marktposition, Finanzkraft und Ökosystem bewertet.

In dem Bericht würdigt KuppingerCole Keeper für:

– Verschmelzung von Passwortmanagement und Verwaltung von privilegiertem Zugang

– Hochsichere Lösung mit vollständiger Verschlüsselung der Kommunikation

– Starke DevOps-Unterstützung

– Umfassende Go-to-Market-Strategie

– Partnernetzwerk zur Marktabdeckung

Die Auszeichnung als „Overall Leader“ im Leadership Compass Report unterstreicht die Position von Keeper als Branchenführer und Innovator. Das Unternehmen verändert die Art und Weise, wie Unternehmen jeder Größe ihre Passwörter, Geheimnisse und vertraulichen Informationen sichern und ihre digitalen Assets schützen, um das Risiko von passwortbezogenen Datenverletzungen und Cyberbedrohungen zu mindern. Die benutzerfreundlichen Cybersicherheitslösungen von Keeper basieren auf der Grundlage von Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Sicherheit, um jeden Benutzer auf jedem Gerät zu schützen und gleichzeitig die strengsten Sicherheits- und Compliance-Anforderungen der Behörden zu erfüllen.

„Wir haben immer wieder festgestellt, dass sich verbreitende Geheimnisse und fest codierte Anmeldedaten eine ernsthafte Bedrohung für Organisationen jeder Größe darstellen, von kleinen Unternehmen bis hin zu großen Regierungsbehörden“, sagt Darren Guccione, CEO und Mitbegründer von Keeper Security. „Die Anerkennung von Keeper Security durch KuppingerCole ist ein klares Zeichen dafür, dass unsere Lösung die Risiken der Kompromittierung von Geheimnissen, die zu Sicherheitsverletzungen führen, drastisch reduziert.“

„Der Wettbewerbsvorteil von Keeper Security liegt in der einheitlichen Plattform, die einen Zero-Trust-Ansatz für die Cybersicherheit bietet, von der Passwortverwaltung bis zur Sicherheit von IoT-Geräten“, sagt Graham Williamson, Senior Analyst bei KupperingerCole.

KSM ist eine vollständig verwaltete, Cloud-basierte Zero-Knowledge-Plattform zur Sicherung von Infrastrukturgeheimnissen wie API-Schlüsseln, Datenbankpasswörtern, Zugangsschlüsseln, Zertifikaten und jeder Art von vertraulichen Daten. Eine ordnungsgemäße IT-Verwaltung von Geheimnissen ist für den Schutz des Unternehmens vor Cyberbedrohungen von entscheidender Bedeutung. Doch trotz der entscheidenden Bedeutung der Verwaltung von Geheimnissen hat der Cybersecurity Census Report 2022 von Keeper ergeben, dass nur 13 Prozent der befragten Unternehmen eine spezielle Lösung zum Schutz ihrer Geheimnisse hat. Darüber hinaus haben erstaunliche 84 Prozent Bedenken hinsichtlich der Risiken, die mit fest kodierten Anmeldedaten im Quellcode verbunden sind und 32 Prozent haben keine Software, um diese zu entfernen.

KSM konsolidiert Geheimnisse in einer einheitlichen Plattform und beseitigt den Wildwuchs, indem hart kodierte Anmeldeinformationen aus Quellcode, Konfigurationsdateien und CI/CD-Systemen entfernt werden. Die Lösung bietet Transparenz und Kontrolle über die Datenumgebung eines Unternehmens, Sicherheit und Auditing. Sie lässt sich sofort in alle gängigen CI/CD-Plattformen integrieren, und Entwickler-SDKs sind für alle gängigen Programmiersprachen verfügbar. KSM ist als Teil der KeeperPAM-Plattform verfügbar und in den Web Vault, die Admin Console und die Desktop App eingebettet. Darüber hinaus bietet es weitere Integrationen in Keeper’s Advanced Reporting and Alerts Modul, BreachWatch Dark Web Monitoring Tool, SIEM Integration, Webhooks und Compliance Lösungen.

Um mehr über Keeper Secrets Manager zu erfahren und den vollständigen Bericht zu lesen, besuchen Sie KeeperSecurity.com.

Über Keeper Security Inc.

Keeper Security verändert die Art und Weise, wie Menschen und Organisationen auf der ganzen Welt ihre Passwörter, Geheimnisse und vertraulichen Informationen schützen. Die benutzerfreundliche Cybersecurity-Plattform von Keeper basiert auf der Grundlage von Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Sicherheit, um jeden Benutzer und jedes Gerät zu schützen. Die Lösung ist in wenigen Minuten einsatzbereit und lässt sich nahtlos in die Systemumgebung integrieren, um Datenschutzverletzungen zu verhindern, Helpdesk-Kosten zu senken und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten. Keeper genießt das Vertrauen von Millionen von Einzelpersonen und Tausenden von Unternehmen auf der ganzen Welt und ist der führende Anbieter von erstklassigem Passwortmanagement, Geheimnismanagement, privilegiertem Zugriff, sicherem Fernzugriff und verschlüsseltem Messaging. Schützen Sie, was wichtig ist, auf KeeperSecurity.com.

