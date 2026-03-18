Kein Ende bei den freien Prüfungsterminen beim Strassenverkehrsamt Zürich

Warum eine gute Fahrschule in Zürich heute wichtiger ist denn je

Zürich, 18. März 2026 – Wer im Kanton Zürich die praktische Autoprüfung machen will, merkt schnell: Freie Prüfungstermine sind knapp. Das Strassenverkehrsamt Zürich weist selbst darauf hin, dass man sich frühzeitig anmelden soll, weil Termine oft schon einige Wochen im Voraus ausgebucht sind. Gleichzeitig sind die Anforderungen an die Ausbildung gestiegen, denn seit dem 1. Juli 2025 gehören auch Assistenzsysteme offiziell zur praktischen Fahrprüfung.

Für die Mikulic Fahrschule Zürich ist genau das der entscheidende Punkt. Als moderne Fahrschule Zürich mit gezielten Fahrstunden Zürich, persönlicher Betreuung und eigenem VKU Zürich begleitet sie Fahrschülerinnen und Fahrschüler nicht einfach möglichst schnell an die Prüfung, sondern dann, wenn sie wirklich prüfungsreif sind. Die Schule bietet in Zürich ein umfassendes Angebot rund um den Führerausweis an und positioniert sich klar als Ausbildungsbetrieb, der vom ersten Schritt bis zur praktischen Prüfung alles strukturiert begleitet.

„Das eigentliche Problem sind nicht nur die wenigen Termine“, erklärt die Mikulic Fahrschule Zürich. „Das grössere Problem ist, dass viele Fahrschüler die praktische Prüfung zu früh angehen. Manche wollen es einfach mal probieren, andere verlassen sich auf Erzählungen aus dem Kollegenkreis oder treten sogar mit dem Privatauto an, statt sich zuerst sauber ausbilden zu lassen. Das blockiert Kapazitäten, verlängert Wartezeiten und führt am Ende oft zu unnötigem Frust.“

Genau hier zeigt sich, wie wichtig eine seriöse Fahrschule Zürich geworden ist. Der Kanton Zürich macht klar, dass die Fahrschule bei der Vorbereitung eine zentrale Rolle spielt. So kann man sich erst dann zur praktischen Fahrprüfung anmelden, wenn die praktische Fahrausbildung abgeschlossen ist. Wer die zweite Prüfung nicht besteht, muss vor einer weiteren Prüfung wieder mindestens zehn Arbeitstage warten. Für die dritte praktische Prüfung braucht es zudem eine schriftliche Bestätigung der Fahrschule, dass die Ausbildung abgeschlossen ist. Das unterstreicht, dass Prüfungsreife nicht Bauchgefühl ist, sondern eine professionelle Einschätzung.

Auch die Bedeutung von Erfolgsquoten und Ausbildungsqualität ist im Zürcher System sichtbar. Auf einer offiziellen Seite des Kantons Zürich wird für spezielle Feedback-Fahrten ausdrücklich eine Erfolgsquote von mindestens 75 Prozent bei Erstprüfungen in der Kategorie B als Vorteil genannt. Das zeigt: Qualität in der Ausbildung wird beobachtet und ernst genommen. Für die Mikulic Fahrschule Zürich ist das nichts Neues, sondern seit Jahren gelebter Standard. Die Schule setzt auf ehrliche Einschätzungen, konsequente Ausbildung und saubere Vorbereitung statt auf leere Versprechen.

Die Realität in den Fahrstunden Zürich ist dabei oft eine andere, als viele junge Menschen annehmen. Immer wieder hört man Sätze wie: „Mein Kollege hatte nur 15 Fahrstunden.“ In der Praxis steckt dahinter aber häufig viel mehr: zusätzliche private Lernfahrten, frühere Vorkenntnisse, mehr Unterricht als erzählt oder eine deutlich längere Vorbereitungszeit. Wer sich an solchen Geschichten orientiert, unterschätzt die Anforderungen und meldet sich oft zu früh an. Genau deshalb braucht es Vertrauen in den Fahrlehrer Zürich oder in die Fahrlehrerin Zürich – also in jene Fachpersonen, die tagtäglich sehen, welche Fähigkeiten an der Prüfung tatsächlich verlangt werden.

Die Mikulic Fahrschule Zürich beobachtet seit Jahren, dass gute Resultate sehr wohl mit einem vernünftigen und vergleichsweise schlanken Ausbildungsaufwand möglich sind – aber eben nur dann, wenn die Ausbildung strukturiert, ehrlich und zielgerichtet erfolgt. Nicht jede Fahrschülerin und nicht jeder Fahrschüler braucht gleich viele Lektionen. Entscheidend sind Lernverhalten, Selbstreflexion, Regelmässigkeit und die Bereitschaft, Rückmeldungen konsequent umzusetzen. Wer sauber arbeitet, kann mit relativ wenig Aufwand weit kommen. Wer hingegen bei Blicktechnik, Vortritt, Tempowahl, Beobachtung oder Fahrzeugbedienung noch unsicher ist, braucht zusätzliche Übung. Das Ziel darf nie sein, mit möglichst wenigen Lektionen an die Prüfung zu kommen. Das Ziel muss sein, sie sicher zu bestehen.

Gerade weil die Termine beim Strassenverkehrsamt Zürich knapp sind, ist dieser Unterschied entscheidend. Wer unvorbereitet antritt, verliert nicht nur Geld und Nerven, sondern blockiert mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut einen späteren Termin. Nach einer nicht bestandenen Prüfung geht es eben nicht einfach nahtlos weiter. Der Kanton Zürich schreibt für Wiederholungsprüfungen Wartefristen vor, und bei mehreren Misserfolgen steigen auch die formellen Anforderungen. Wer dagegen erst dann antritt, wenn er wirklich bereit ist, geht viel effizienter mit den vorhandenen Kapazitäten um.

Ein weiterer Erfolgsfaktor ist der VKU Zürich. Bei der Mikulic Fahrschule Zürich ist der Verkehrskundeunterricht nicht einfach ein Pflichtprogramm, das man irgendwie abhakt. Der VKU wird vielmehr als wichtiger Teil der Gesamtvorbereitung verstanden. Offiziell ist der Verkehrskundeunterricht mit acht Stunden Voraussetzung dafür, sich überhaupt zur praktischen Prüfung anmelden zu können. Die Mikulic Fahrschule Zürich nutzt den VKU Zürich zusätzlich dazu, Verkehrssinn, Risikowahrnehmung und sicheres Verhalten im Alltag gezielt zu stärken. Damit wird der VKU zu einem echten Qualitätsbaustein, der die späteren Fahrstunden sinnvoll ergänzt.

Hinzu kommt, dass die praktische Prüfung heute mehr verlangt als früher. Seit Juli 2025 sind Assistenzsysteme Teil der Prüfung. Das bedeutet: Wer nur „irgendwie fährt“, aber moderne Fahrzeugfunktionen nicht versteht, ist klar im Nachteil. Gute Fahrstunden Zürich bestehen deshalb nicht nur aus Praxis im Verkehr, sondern auch aus Erklären, Verstehen und dem Aufbau sauberer Routinen. Genau hier sieht die Mikulic Fahrschule Zürich einen ihrer grossen Vorteile: Die Ausbildung soll nicht nur zur bestandenen Prüfung führen, sondern zu echter Sicherheit im Alltag.

Für die Mikulic Fahrschule Zürich ist die Lage deshalb eindeutig: Solange freie Prüfungstermine beim Strassenverkehrsamt Zürich knapp bleiben, wird die Bedeutung einer ehrlichen, professionellen und effizienten Ausbildung weiter steigen. Wer eine Fahrschule Zürich sucht, sollte nicht nur auf Preis oder schnelle Versprechen achten, sondern auf Qualität, Erfahrung, ehrliche Rückmeldungen und einen klaren Ausbildungsplan. Genau das bietet die Mikulic Fahrschule Zürich – mit starken Fahrstunden Zürich, einem praxisnahen VKU Zürich und dem Anspruch, Fahrschülerinnen und Fahrschüler erst dann an die Prüfung zu führen, wenn die Erfolgschancen wirklich stimmen.

Über die Mikulic Fahrschule Zürich

Die Mikulic Fahrschule Zürich bietet Fahrstunden, Verkehrskundekurse und weitere Ausbildungsangebote rund um den Führerausweis an. Die Schule ist in Zürich präsent und bewirbt ihre Angebote gezielt für Fahrschule Zürich, Fahrstunden Zürich, Fahrlehrer Zürich, Fahrlehrerin Zürich und VKU Zürich.

Mikulic Fahrschule Zürich ist seit 2002 eine der besten Adressen in Zürich für seriöse und sichere Fahrausbildung. Die erfahrenen und geduldigen Fahrlehrer und Fahrlehrerinnen bringen den jungen Leuten mit viel Geduld und völlig stressfrei das Auto fahren in Zürich bei. Darüber hinaus ist Ivan Mikulic Gründer des VKU Kompetenzzentrums für Verkehrskunde in Zürich ( VKU Zürich Enge ). Damit bieten wir jungen Erwachsenen alles aus einer Hand. Eine persönliche und liebevolle Betreuung von A bis Z zu einem äusserst günstigen Preis.

Kontakt

Mikulic Fahrschule Zürich

Ivan Mikulic

Seestrasse 41

8002 Zürich

0787782010



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