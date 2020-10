Keine Sternschnuppen für Sara? Liebesroman, der bis Avon in North Carolina führt

Roman

Keine Sternschnuppen für Sara?

Dieser Liebesroman geht zu Herzen – eine Geschichte von Verlust, Versäumnissen, Verrat und einem Neuanfang in wildromantischer Abgeschiedenheit:

Die 43-jährige Sara steht am Wendepunkt ihres Lebens. Nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes und dem Verlust ihres geliebten Vaters gerät ihr Leben aus den Fugen. Als sie sich auch noch in den verheirateten Kai verliebt, beginnt eine Zeit der Verzweiflung und der Selbstvorwürfe. Sara fasst einen Entschluss: Sie muss Abstand gewinnen und die Vergangenheit hinter sich lassen. Schon immer hatte sie von den einsamen und rauen Stränden North Carolinas geträumt, die bis zu den Bergen der Appalachen reichen. In einem alten Holzhaus in Avon gelingt es ihr, sich erstmals wieder frei zu fühlen. Als sie den 24-jährigen Tom kennenlernt, der unheilbar an ALS erkrankt ist, beschließt sie, ihn auf seinem letzten Weg zu begleiten. Diese gemeinsame Reise reißt alte Wunden wieder auf. Als Tom stirbt, führt Sara seinen großen Traum fort und kümmert sich um die Appaloosas, die seiner Familie gehörten, und schließt Freundschaft mit den wilden Pferden auf den Outer Banks. Dabei lernt sie den sympathischen Ranger Jack kennen. Wird Sara noch einmal einen Neuanfang in der Liebe wagen? […]

Die Autorin

Cassandra Negra ist das Pseudonym einer promovierten Politik- und Sozialwissenschaftlerin. Sie ist Geschäftsführerin eines Familienunternehmens und lebt in Zürich.

Cassandra Negra

Band 1 Alles auf Anfang

Jerry Media Verlag Zürich, 2020

336 Seiten, 19.90 Euro

ISBN: 978-3952390672

Das Buch erscheint am 20. Oktober 2020.

Der Jerry Media Verlag ist Mitglied im Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband sbvv. Wir haben uns auf Sachbücher, psychologische Fachliteratur, Ratgeber und unterhaltende Literatur spezialisiert.

Kontakt

S C H W I N D K O M M U N I K A T I O N

Sabine Schaub

Knesebeckstr. 96

10623 Berlin

+49 (0) 30 . 31 99 83 40

s.schaub@schwindkommunikation.de

http://www.schwindkommunikation.de

