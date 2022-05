Kemi Cee mit neuer Single “Anders Gleich”

Kemi Cee veröffentlicht am 27. Mai 2022 ihre Single “Anders Gleich”. Mit der Deutsch-Pop-Ballade kündigt sie auch ihr gleichnamiges Debütalbum an, das im Sommer erscheint.

Die Single-Auskopplung folgt dem Motto: Leben, leben lassen – uns einfach respektieren. Die Welt strahlt so viel schöner, würden wir mehr reflektieren. Selbstreflektion ist hier das Stichwort. “Die Pandemie hat uns gezeigt, dass einfache Tugenden, wie respektvoller Umgang, Empathie und Nächstenliebe aufgrund mangelnder Sozialkontakte teilweise auf der Strecke geblieben sind.”, so Kemi. “Würden wir uns alle ein wenig mehr selbst reflektieren, also auch darüber nachdenken, wie wir auf andere wirken und was wir allein mit Worten anrichten können, wäre die Welt ein bisschen besser. Jeder von uns ist einzigartig, das macht uns anders, jedoch sind wir alle gleich, anders gleich. Wir sind alle Menschen dieser Erde.”, resümiert Kemi nachdenklich.

Kemi Cee, die Sängerin mit afro-karibischen Wurzeln, erlangte ihre Bekanntheit vor allem durch die Teilnahme an der zweiten Staffel von DSDS (RTL). Dieter Bohlen bewertete ihr Talent als Weltklasse. Mit 14 Jahren war sie Drittplatzierte bei der Wahl zum BRAVO Girl. 2007 schafft sie es ins Halbfinale der 6. Staffel von POPSTARS, die auf Pro7 ausgestrahlt wurde. 2022 wurde Kemi Gewinnerin der Jubiläumsausgabe “10 Jahre Shopping Queen” (VOX). In ihrer Veranstaltungsreihe “Jam Session Deluxe”, die sie 2014 ins Leben rief, lädt sie regelmäßig mit ihrer Band und internationalen Gästen zu Live Musik-Abenden ein.

WNSocial ist eine Kreativagentur mit Fokus auf Artist Relations, Release Planung, Influencer Marketing, Kooperationen und Sponsoring.

Bildquelle: @Kemi Cee