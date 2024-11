Kerzen voll im Trend

Kerzen und Lichte mit Gütezeichen brennen gut – bis zum Schluss

Die Farbtrends im Herbst sind sowohl in der Mode als auch im Living-Bereich sehr vielseitig. Natürliche, erdige Töne wie Braun, Burgunderrot, Terrakotta, Beige oder Karamell sind absolut angesagt. Als Kontrast dazu werden kräftige Blautöne wie Königsblau oder Nachtblau sowie Tannengrün oder Olivgrün eingesetzt. Ganz anders, aber ebenso trendig ist die Palette zarter Pastelltöne, gerne kombiniert mit kräftigen Farben wie Rot oder Gelb.

Bei der stimmungsvollen vorweihnachtlichen Beleuchtung mit Wachskerzen lassen sich diese Farbtrends aufgreifen oder spannende, kontrastierende Akzente setzen. Die farbliche Bandbreite des Kerzenangebots sowie die Vielfalt an Größen undFormen ist beeindruckend. Mit Kerzen in schlichtem, feierlichem Weiß ist man allerdings nicht nur bei der Adventsdekoration immer auf der sicheren Seite. Ganz gleich, auf welchen Style die Wahl fällt, entscheidend ist die Qualität der Kerzen und Lichte. Kerzen mit dem als europäische Marke geschützten RALGütezeichen Kerzen erfüllen hohe Standards und garantieren geprüfte Qualität. Sie brennen ruhig und gleichmäßig bis zum Schluss, rauchen und rußen nicht und haben keine negativen gesundheitlichen Auswirkungen. Mehr dazu erfahren sie auf der Webseite ral-c.com.

Kerzen sind vor allem in der dunkleren Jahreszeit ein unverzichtbares Deko-Element. Sie schaffen eine romantische, gemütliche Atmosphäre und lassen sich auf jedes Ambiente abstimmen. LED-Kerzen mögen manchmal praktisch sein, aber gegen das lebendige Licht einer Kerze kommen die energieintensiv, meist in Fernost produzierten LED-Lichter niemals an.

Die Gütegemeinschaft ist ein Zusammenschluss von europäischen Herstellern. Gemeinsam produzieren sie jährlich rund 580.000 Tonnen Kerzen – das sind mehr als 50 Prozent der gesamten europäischen Produktion. Die Europäische Gütegemeinschaft Kerzen steht für Qualität und Fortschritt im Bereich der Kerzenherstellung.

Informationen zum RAL-Gütezeichen Kerzen.

Das „Gütezeichen Kerzen“ wird von der Europäischen Gütegemeinschaft Kerzen vergeben. Der Gütezeichenstandard ist in der Branche allgemein anerkannt und wurde teilweise in die Europäische Norm 15426 übernommen. Hersteller dürfen ein Produkt nur dann mit dem RAL-Gütezeichen auszeichnen, wenn es die strengen Anforderungen der Gütegemeinschaft Kerzen in Bezug auf Rohstoffe, Brenndauer und Leistung erfüllt. Die Einhaltung dieser Normen wird durch unabhängige Prüfungen von DEKRA Sachverständigen überwacht.

Das Gütezeichen für Kerzen wurde 1997 vom RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. anerkannt. Der RAL sorgt für die Akzeptanz des Gütezeichens in allen Wirtschaftsbereichen und seine regelkonforme Verwendung.

Unternehmenskontakt

Gütegemeinschaft Kerzen e. V.

Martin Rieg

Zum Burgstall 13

88677 Markdorf

+4971199529721

martin.rieg@komfour.de

https://ral-c.com

Presse-Kontakt

komFOUR GmbH & Co. KG

Martin Rieg

Hellmuth-Hirth-Straße 9

73760 Ostfildern

+4971199529721

martin.rieg@komfour.de

http://www.komfour.de

Firmenkontakt

Gütegemeinschaft Kerzen e. V.

Martin Rieg

Zum Burgstall 13

88677 Markdorf

+4971199529721



http://ral-c.com

Pressekontakt

komFOUR GmbH & Co. KG

Martin Rieg

Herzog-Carl-Straße 4

73760 Ostfildern

+4971199529721



http://www.komfour.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.