Kfz Bewertung Hamburg Eimsbüttel & Harburg, Sachverständiger Keskin ist der Spezialist in seinem Fachgebiet

Wenn man an einen Kfz Sachverständigen denkt, demjenigen fällt augenblicklich das Szenario eines Autounfalls ein. Und es ist richtig: Insbesondere in ebenjener Situation ist ein Experte überaus oft erforderlich sowie durchweg nützlich. Aber es gibt noch unzählige andere Bereiche, in welchen man von der fachmännischen Einschätzung eines Spezialisten profitieren und viel Geld einsparen kann. Das Kfz Sachverständigenbüro Keskin z. B. offeriert eine große Bandbreite an Tätigkeiten, vom üblichen Unfallgutachten über Beweisaufnahmen bis hin zur Bewertung eines Autos. Als Kfz Sachverständiger in Hamburg bieten die Fachmänner nützliche Hilfestellung in unzähligen Gebieten rund ums Kfz.

Insbesondere falls Sie auf der Suche nach “Kfz Bewertung Hamburg Eimsbüttel & Harburg” sind, haben Sie in dem Sachverständigen Keskin den perfekten Ansprechpartner gefunden.

Das Kfz Sachverständigenbüro Keskin liegt ein klein bisschen abseits der Hamburger Altstadt und offeriert bereits seit 2015 kompetente Unterstützung rund ums Automobil an. Die Hauptaufgabe stellt im Zuge dessen das übliche Unfallgutachten dar: Grob erklärt definiert es den entstandenen Schadensfall, die Minderung des Wertes der entsprechenden Fahrzeuge sowie unzählige andere Formalitäten, die vor allem für die Versicherungsgesellschaft benötigt werden. Als Geschädigter ist jener Service im Übrigen für Sie komplett kostenfrei, die Aufwendungen übernimmt nur der Schädiger bzw. dessen Versicherungsgesellschaft. Ein Motiv mehr, auf Nummer sicher zu gehen und bei jedwedem Crash einen Fachmann zu engagieren.

Die einzige Lage, in welcher sich ein umfassendes Kfz-Gutachten nicht rentiert, sind kleine Unfallschäden mit einem Wert von unter tausend Euro. Bei einem sogenannten Bagatellschaden bezahlt die Versicherungsgesellschaft bekanntlich nicht. Gleichwohl auch in einem solchen Fall bieten viele Kfz-Gutachter ihre Hilfe an. Der Kfz Sachverständiger Keskin in Hamburg zum Beispiel kann in diesem Fall ein günstiges Kurzgutachten samt detaillierter Auflistung der Kosten anfertigen.

Ein weiterer sehr wichtiger Dienstleistungsservice ist die sogenannte Soforthilfe oder eine Notfallhotline. Denn was nützt einem schon der tollste Kfz-Sachverständige, wenn dieser alles andere als greifbar ist?

Ein ausgezeichneter Sachverständiger ist permanent erreichbar und leitet Sie durch den ganzen Vorgang der Unfallabwicklung. Eine etwaige Beweissicherung und Dokumentierung durch einen Profi ist insbesondere dann unerlässlich, sofern die Unfallschuld nicht unmissverständlich nachgewiesen werden kann oder sich der Unfallgegner absolut nicht kooperativ verhält.

Übrigens können Sie die Auswahl des Gutachters auch der Versicherung übergeben. Genau dies ist jedoch nur in den seltensten Fällen zweckdienlich, da solche Kfz-Gutachter häufig nicht gerade unparteiisch agieren und sich teils sogar auf die Seite der Versicherung schlagen. Passender ist es, einen neutralen und zertifizierten Gutachter Ihrer Wahl einzubeziehen. Als Kfz Sachverständiger in Hamburg empfiehlt sich hier bspw. die Firma Keskin.

Der 2te Fachbereich, in dem es angebracht ist, einen Fachexperten zu konsultieren, ist der Kauf und der Verkauf eines gebrauchten Kfz. Ärgerlicherweise sind nicht alle Verkäufer komplett ehrlich und unterschlagen Defekte oder Gebrauchsspuren oftmals. Ein Lackschaden lässt sich noch mühelos mit dem bloßen Auge entdecken, gesetzt den Fall, dass es um motorische Probleme und Dergleichen geht, stellt sich der Fall aber ziemlich anders dar. Damit man hier keineswegs die sprichwörtliche Katze im Sack erwirbt, kann ein Gutachter hinzugezogen werden, der diese Mängel aufdeckt und die adäquate Wertminderung einschätzt. Dessen ungeachtet auch als Verkäufer ist es ohne weiteres vorteilhaft, ein technisches Gutachten einzuholen. Letztlich kann es auch bei den besten Absichten einmal vorkommen, dass ein versteckter Mangel erst nach dem Verkauf ans Tageslicht kommt. Ein fachgerechtes Gutachten verhindert dann einen kostspieligen und unnötigen Konflikt mit dem Käufer.

Vielmehr Infos, genauso zum Thema “Kfz Bewertung Hamburg Eimsbüttel & Harburg”, erlangen Sie unter https://www.sv-keskin.de/

Die Wachstumspartner Agentur Strohm und Brandt GbR ist eine innovative Online Marketing Agentur, die neue Wege geht, um ihren Kunden mehr Sichtbarkeit und mehr Online Reputation zu realisieren

Kontakt

Strohm und Brandt GbR

Oliver Brandt

Schöllinger Feld 44

58300 Wetter

02335-8859036

presse@wachstumspartner.com

http://www.wachstumspartner.cpm

Bildquelle: pixabay