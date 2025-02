Die Enterprise RAG Challenge 2025 sucht weltweit nach den besten Chatbots und virtuellen Assistenten für Unternehmen.

KI-Revolution im Unternehmen

Die Enterprise RAG Challenge 2025 sucht weltweit nach den besten Chatbots und virtuellen Assistenten für Unternehmen. Ziel ist es, die technologische Weiterentwicklung voranzutreiben und den internationalen Austausch innerhalb der Branche zu fördern.

Die TIMETOACT GROUP Österreich fokussiert mit der Enterprise RAG Challenge 2025 den praktischen Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Daily Business. Dieser globale Wettbewerb, der am 27. Februar 2025 startet, zielt darauf ab, die Grenzen der Retrieval-Augmented Generation (RAG) zu erweitern und bahnbrechende KI-Chatbots für Unternehmen zu entwickeln.

RAG: Der riesen Hype in der KI-Landschaft

RAG, kurz für Retrieval-Augmented Generation, revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Daten nutzen. Diese innovative Technologie ermöglicht präzise Antworten aus firmeneigenen Datenbeständen zu generieren – ein Quantensprung für zum Beispiel Kundenservice und Wissensmanagement.

In der Praxis zeigt sich, dass viele populäre Ansätze nicht die versprochene Qualität liefern. Die Enterprise RAG Challenge will dieses Problem lösen.

Jörg Egretzberger, CEO der TIMETOACT GROUP Österreich, betont: „Die Enterprise RAG Challenge ist mehr als ein Wettbewerb. Sie ist ein Beweis für unser Engagement, innovative KI-Lösungen zu entwickeln und die Qualität von RAG-Systemen auf ein neues Level zu bringen, um Unternehmen verlässliche Lösungen zu bieten.“

Globale Plattform für Innovation und Expertise

Die Challenge richtet sich an ein breites Spektrum von Teilnehmer:innen – von Professionals über Freelancer bis hin zu Studierenden. Sie bietet eine einzigartige Gelegenheit, praxisnahe RAG-Systeme zu entwickeln und zu präsentieren. Attraktive Preise für Spitzenleistungen warten auf die Sieger: Für den ersten Platz gibt es einen Gutschein im Wert von 500 EUR, für den zweiten Platz 350 EUR und für den dritten Platz 200 EUR.

Exklusive Einblicke von KI-Experten

Ein Highlight der Veranstaltung ist die Opening-Keynote des renommierten KI-Experten Stephan Gillich. Mit seiner jahrelangen Erfahrung und visionären Perspektive wird er Teilnehmer:innen Inspiration bieten und die transformative Kraft von RAG-Technologien beleuchten.

Gillich erklärt: „RAG-Technologien bieten einen entscheidenden Sprung nach vorne, indem sie die Leistungsfähigkeit von KI und Datenextraktion vereinen.“

Praxisnahes Design: KI-Systeme im direkten Vergleich

Die Enterprise RAG Challenge ist so konzipiert, dass sie einen praxisnahen Anwendungsfall simuliert. Alle Teilnehmer:innen erhalten dasselbe Set aus mehreren hundert Seiten öffentlich zugänglicher Jahresberichte in PDF-Form. Die Aufgabe besteht darin, ein RAG-System mit diesen Berichten zu speisen, um anschließend ein definiertes Set an Fragen zu beantworten.

Der qualitative Vergleich der generierten Antworten zeigt auf, welche Systeme State-of-the-Art sind und wie sie sich in ihrer Leistungsfähigkeit unterscheiden. Dadurch enthüllt die Challenge den aktuellen Status Quo der besten Chatbot-Systeme und bietet wertvolle Erkenntnisse für die Weiterentwicklung von KI-Technologien.

Wie sieht der technologische Hintergrund aus und was macht RAG so besonders?

RAG kombiniert die Stärken von Informationsabruf und Textgenerierung. Diese Synergie ermöglicht es KI-Systemen, auf riesige Datenmengen zuzugreifen und gleichzeitig kontextrelevante, präzise Antworten zu generieren. Für Unternehmen bedeutet das:Effizientere Arbeitsabläufe, personalisierte Kundenservices und signifikante Wettbewerbsvorteile.

Rinat Abdullin, der die Enterprise RAG Challenge konzipiert hat, unterstreicht: „Beim Einsatz von KI für Unternehmensaufgaben haben wir eine Lücke zwischen populären Ansätzen und praxistauglichen Methoden festgestellt. Die Enterprise RAG Challenge zielt darauf ab, effiziente Algorithmen für Unternehmensanwendungen zu identifizieren und weiterzuentwickeln. Unser Ziel ist es, die Nutzung von KI kontinuierlich zu verbessern, indem wir erfolgreiche Ansätze teilen und die Community zur Weiterentwicklung anregen.“

Teilnahme und weitere Informationen

Die kostenlose Anmeldung zur Enterprise RAG Challenge 2025 ist ab sofort möglich. KI-Enthusiasten und Entwickler:innen sind eingeladen, ihre innovativen RAG-Systeme zu präsentieren und Teil dieser globalen Innovationsbewegung zu werden.

Detaillierte Informationen zur Registrierung und zum Ablauf des Wettbewerbs finden Interessierte auf der offiziellen Event-Website: www.timetoact-group.at/details/enterprise-rag-challenge

Die Enterprise RAG Challenge 2025 verspricht, ein Meilenstein in der Entwicklung von KI-gestützten Unternehmenslösungen zu werden. Sie bietet nicht nur eine Plattform für technologische Innovation, sondern auch für den Austausch von Ideen und die Vernetzung führender Experten in diesem zukunftsweisenden Bereich.

Medienrelevanz und Berichterstattungsmöglichkeiten

Die Enterprise RAG Challenge 2025 bietet Journalist:innen und Medienvertreter:innen eine einzigartige Gelegenheit, tiefe Einblicke in die sich rasant entwickelnde Welt der KI zu gewinnen.

Der Wettbewerb wirft Licht auf die brennenden Fragen: Wie verändert RAG die Unternehmenslandschaft? Welche neuen Perspektiven eröffnen sich durch hochwertige KI-Lösungen? Wie gestaltet sich die Zukunft der Mensch-Maschine-Interaktion?

Gut zu wissen: Exklusive Interviewmöglichkeiten mit Schlüsselfiguren wie Jörg Egretzberger (CEO, TIMETOACT GROUP Österreich) und Rinat Abdullin (Head of Machine Learning & Innovation, TIMETOACT GROUP) stehen zur Verfügung. Die Experten können tiefgehende Einblicke in die Bedeutung von RAG-Systemen und die Rolle der TIMETOACT GROUP in der digitalen Transformation geben.

Über die TIMETOACT GROUP Österreich

Die TIMETOACT GROUP Österreich nutzt gezielt die Synergien aus Data und AI, digitaler Produktentwicklung und Consulting, um Unternehmen erfolgreich durch ihre digitale Transformation zu führen. Nicht zuletzt dank der regelmäßig erscheinenden „LLM Benchmarks“ hat sich die TIMETOACT GROUP Österreich als einer der führenden Experten im Bereich Sprachmodelle und KI-Assistenten etabliert und hilft Unternehmen, Künstliche Intelligenz erfolgreich zu integrieren.

Über die TIMETOACT GROUP

Die TIMETOACT GROUP Österreich gehört zur TIMETOACT GROUP, in der elf IT-Unternehmen eine starke Einheit bilden. Zusammen beschäftigen wir über 1.350 Mitarbeitende an 30 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie in Lettland, Malaysia, Singapur, Spanien, Ukraine, Ungarn und den USA. Die Kund:innen sind innovative Unternehmen aus dem gehobenen Mittelstand und internationale Konzerne.

Kontakt: Nina Demuth | nina.demuth@timetoact.at

Event-Website: https://www.timetoact-group.at/details/enterprise-rag-challenge

Die TIMETOACT GROUP Österreich gehört zur TIMETOACT GROUP, in der elf IT-Unternehmen eine starke Einheit bilden. Zusammen beschäftigen wir über 1.350 Mitarbeitende an 30 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie in Lettland, Malaysia, Singapur, Spanien, Ukraine, Ungarn und den USA. Die Kund:innen sind innovative Unternehmen aus dem gehobenen Mittelstand und internationale Konzerne.

Kontakt

TIMETOACT GROUP Österreich GmbH

Nina Demuth

Canettistrasse 5

1100 Wien

+436767394394



https://www.timetoact-group.at/details/enterprise-rag-challenge

Bildquelle: @TIMETOACT GROUP Österreich GmbH