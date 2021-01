Kinderchorland-Preis Rheinland-Pfalz: 1.500 Euro für die Chorkasse

Die Deutsche Chorjugend lobt den “Kinderchorland-Preis” für Kinderchöre in Rheinland-Pfalz aus.

Aktuell laufen die letzten Gespräche zur Termin- und Programmabsprache mit den Bewerbern für den Kinderchorland-Singbus, der vom 1. bis 14. Mai durch Rheinland-Pfalz tourt. “Wir haben den Tourplan neu konzipiert und, wo möglich, Stationen regional zusammengefasst”, erläutert RLP-Projektmanagerin Angelika Rübel. Im Rahmen der SingBus-Tour lobt die Deutsche Chorjugend, gemeinsam mit dem Chorverband Rheinland-Pfalz und dem Chorverband der Pfalz, den “Kinderchorland-Preis” für Kinderchöre in Rheinland-Pfalz aus. Die Teilnahme ist unabhängig von einer Bewerbung als Singbusstation und gilt für alle Kinderchöre im Land. Bewerbungsschluss ist der 18. Februar.

“Mündiges Musizieren – zukunftsgerichtete, zukunftssichernde Kinderchorarbeit”, lauten die Präferenzen, die durch die Deutsche Chorjugend und die beiden Chorverbände in Rheinland-Pfalz zur Vergabe des mit 1.500 Euro dotierten Kinderchorland-Preises in Rheinland Pfalz definiert wurden. Rheinland-Pfälzische Kinderchöre, die mit Ihren Projekten diese Präferenzen erfüllen, können sich online über https://rlp-singt.de/singbus zum Kinderchorland-Preis informieren und sich auch über diese Seite für den Preis in Rheinland-Pfalz bewerben.

“Hinter dem Begriff der “musikalischen Mündigkeit” steht eine musik-pädagogische Haltung: Kinder im Kinderchor in ihrer Musikalität und Kreativität zu fördern und sie darüber hinaus durch Musik in ihrer Entwicklung zum mündigen Menschen zu unterstützen”, erläutert Anna Wiebe, die Geschäftsführerin der Deutschen Chorjugend den Ansatz. Und Angelika Rübel definiert: “Eine zukunftsorientierte und nachhaltige Kinderchorarbeit gestaltet sich am erfolgreichsten mit einem aktiven Aufbau neuer und/oder der Nutzung bestehender Netzwerke und Kooperationen. So, zum Beispiel, die Zusammenarbeit mit örtlichen Kitas, Grundschulen oder Elternvereinen oder Kooperationen mit bestehenden Chorvereinen, Musikschulen, bzw. Neugründungen unter dem Dach dieser oder anderer Kultur-Institutionen.”

Der Teilnahme am und die Bewerbung zum Kinderchorland-Preis Rheinland-Pfalz steht allen Kinderchören in Rheinland-Pfalz offen. Bei der Bewerbung sollen die Chorverantwortlichen unter anderem erläutern, wie im eigenen Chor das Thema “Mündiges Musizieren – zukunftsgerichtete, zukunftssichernde Kinderchorarbeit” umgesetzt wird oder werden kann. Bewerbungsschluss ist der 18. Februar. Zum Bewerbungsformular und weiteren Informationen gelangt man über https://rlp-singt.de/singbus

Carole Martine, die Tourmanagerin der Deutschen Chorjugend, erläutert abschließend noch das geänderte Konzept zur eigentlichen SingBus-Tour, in deren Rahmen auch der Kinderchorland-Preis verliehen wird: “Wir werden zahlreiche Workshops im Rahmen der Tour auch online, als Webinare anbieten. Alle Chöre, die sich zur Tour angemeldet haben, erhalten eine Einladung und eine Themen- und Zeittafel. So bietet unser aktuelles Konzept die Möglichkeit zur Teilnahme an allen Workshops im Rahmen der Singbustour in Rheinland-Pfalz – dies ist ein sehr positiver Aspekt in der doch eingeschränkten Durchführung der Tour.”

Dieter Meyer

Referent für Öffentlichkeitsarbeit und Medien

im Chorverband Rheinland-Pfalz

Bendorfer Str. 72-74

56566 Neuwied-Engers

E-Mail dieter.meyer@cv-rlp.de

Tel.: +49 2631 8312696

https://rlp-singt.de/singbus

Der Chorverband Rheinland-Pfalz – so alt wie das Grundgesetz

Der Chorverband Rheinland-Pfalz wurde 1949 in Koblenz gegründet und feierte damit im Jahr 2019 seinen 70. Geburtstag. Mit etwa 1.400 Chören sowie rund 75.000 Mitgliedern, davon annähernd 40.000 Choraktiven, ist er der größte Laienmusikverband in Rheinland-Pfalz und gehört zu den fünf großen Landes-Chormusikverbänden in Deutschland.

Aufgaben und Serviceleistungen des Verbandes:

– Attraktivmachen des Chorsingens für die Menschen in Rheinland-Pfalz;

– Fördern des Singens in Schulen und Kindergärten im Land

– Bereitstellen von Angeboten zur Aus- und Fortbildung sowie zur Qualifizierung von Chorleitern und Lehrern an allgemeinbildenden Schulen;

– Anbieten vielfältiger Weiterbildungsmöglichkeiten für Choraktive;

– Durchführen von Leistungs- und Bewertungssingen für Chöre;

– Beraten von Choraktiven, Chorleitern sowie Chören und Chorvereinen in rechtlichen und musikfachlichen Fragen;

– Öffentlichkeitsarbeit zu und das Fördern von chorkulturellen Veranstaltungen sowie Fundraisingkampagnen zur Förderung und weiteren Unterstützung der Chorkultur im Land;

Unterstützen bei Medienproduktion wie CD oder Video sowie bei Promotion und Vertrieb als Teil der Öffentlichkeitsarbeit;

– Bewusstmachen und Verankern der Chorkultur / des Chorsingens als sozialisierendes, für Bildung und Gesellschaft wichtiges Kulturgut im Land.

Dem Chorverband Rheinland-Pfalz ist stets an einer engen Zusammenarbeit und intensiven Kommunikation mit öffentlichen und öffentlich-rechtlichen Institutionen sowie Chorverbänden und Chören gelegen. Gewählter Präsident des Chorverbandes Rheinland-Pfalz ist Karl Wolff.

