Kinderlieder mit Bobby verschenkt Weihnachtsalbum Vol. 1

10 Kinder Weihnachtslieder kostenlos zum Download

Wir von “Kinderlieder mit Bobby” möchten euch den Lockdown zuhause in der vorweihnachtlichen Zeit mit unseren Weihnachtsliedern musikalisch etwas versüßen! Wir schenken euch unser komplettes Weihnachtsalbum. Ihr könnt es völlig kostenfrei auf unserer Website downloaden (anstatt 9,99EUR).

Die schönsten Weihnachtslieder Vol. 1

– O Tannenbaum

– Jingle Bells

– Lasst uns froh und munter sein

– Schneeflöckchen, Weißröckchen

– Alle Jahre wieder

– Kling Glöckchen, klingelingeling

– Morgen, Kinder, wird’s was geben

– Leise rieselt der Schnee

– Stille Nacht, heilige Nacht

– Oh du Fröhliche

Wir hoffen, dass wir euch und eueren Kindern damit eine kleine Freude machen können. Die Lieder können im privaten Umfang genutzt werden, wie auch immer Ihr das möchtet. Egal ob Tonybox, Handy oder MP3 Player. Die Verbreitung ist gestattet, insofern die Quelle angegeben wird (Website + YouTube).

“Kinderlieder mit Bobby” wünscht euch eine wunderschöne und musikalische Weihnachtszeit.

Kinderlieder mit Bobby GbR

Artur Essig & Vitali Ehret

Haselweg 11

79211 Denzlingen

eMail: info@kinderlieder-mit-bobby.de

Web: https://kinderlieder-mit-bobby.de/

YouTube: https://www.youtube.com/c/KinderliedermitBobby/

Spotify: https://open.spotify.com/artist/2nQwqBhue8AP1fZqYq6C8U

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht die beliebtesten Kinderlieder klassisch oder auch auf moderne Weise neu zu interpretieren.

Mit freundlich animierten Musikvidoes, welche auch alle den kompletten deutschen Text enthalten (als Lauftext im Video), laden unsere Kinderlieder zum Mitsingen, tanzen und Mitmachen ein.

Wir produzieren unsere Videos und Kinderlieder alle kindergerecht, denn wir produzieren auch für unsere eigenen Kinder. Hinter dem Youtube Channel “Kinderlieder mit Bobby” stehen 3 Freunde und junge Väter.

Kontakt

Kinderlieder mit Bobby GbR

Artur Essig

Haselweg 11

79211 Denzlingen

015231052789

info@kinderlieder-mit-bobby.de

https://kinderlieder-mit-bobby.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.