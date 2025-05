KLA-Weinfest mit verkaufsoffenem Sonntag

Zahlreiche Anbieter regionaler Weine / verkaufsoffener Sonntag mit attraktiven Angeboten in der Innenstadt / Brunnenkonzerte starten / freier Museumseintritt am Sonntag

Bereits zum 31. Mal findet das Weinfest in Weilburg auf dem Schlossplatz unter den Linden statt. Auch in diesem Jahr tritt das amerikanische Unternehmen KLA als Förderer auf.

Am Freitag wird das Fest offiziell um 18.30 Uhr durch Bürgermeister Dr. Johannes Hanisch eröffnet. Musikalische Acts begleiten über das Wochenende die Veranstaltung, bei der Winzer als der Region ihre Sortimente vorstellen. Für das leibliche Wohl sorgen die Teams von Flammkuchen-Fass, Marius Wächter aus Hungen und der Imbiss Schliffer aus Weinbach.

Am Sonntag, dem 18. Mai laden die Geschäfte der Weilburger Innenstadt von 12-18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Außerdem ist für alle Besucher des Bergbau- und Stadtmuseums an diesem Tag der Eintritt frei und mit einem Konzert von Italo Toni + Toto von 12 bis 14 Uhr starten die Brunnenkonzerte des Kur- und Verkehrsvereins.

Über die WWW

Die Wirtschafts-Werbung-Weilburg (WWW) ist ein Zusammenschluss der Händler, Handwerker, Gastronomen, Dienstleister und Industrieunternehmen der Region. Die WWW will die Attraktivität der Stadt Weilburg an der Lahn als Einkaufsstadt erhöhen und damit die Zufriedenheit der Kunden steigern sowie neue Kunden gewinnen. Vorhandene Kaufkraft soll in der Region bleiben, um Arbeitsplätze zu sichern und unsere Region für die Menschen attraktiv zu machen. Sowohl die Kunden als auch die Unternehmen sollen von den Aktivitäten profitieren.

Mit fast 150 Mitgliedern gibt die WWW der Wirtschaft Weilburgs eine Stimme und organisiert im guten Einvernehmen mit der Stadt und anderen Initiativen viele Events und Aktionen. Die WWW ist Interessenvertreter der Region „Weilburg an der Lahn“ und ist für alle an der Region Interessierten offen.

Die Wirtschafts-Werbung-Weilburg (WWW) ist ein Zusammenschluss der Händler, Handwerker, Gastronomen, Dienstleister und Industrieunternehmen der Region. Die WWW will die Attraktivität der Stadt Weilburg an der Lahn als Einkaufsstadt erhöhen und damit die Zufriedenheit der Kunden steigern sowie neue Kunden gewinnen. Vorhandene Kaufkraft soll in der Region bleiben, um Arbeitsplätze zu sichern und unsere Region für die Menschen attraktiv zu machen. Sowohl die Kunden als auch die Unternehmen sollen von den Aktivitäten profitieren.

Mit rund 150 Mitgliedern gibt die WWW der Wirtschaft Weilburgs eine Stimme und organisiert im guten Einvernehmen mit der Stadt und anderen Initiativen viele Events und Aktionen. Die WWW ist Interessenvertreter der Region „Weilburg an der Lahn“ und ist für alle an der Region Interessierten offen.

Firmenkontakt

Wirtschafts-Werbung Weilburg e. V.

Wolfgang Eck

Bahnhofstraße 23

35781 Weilburg

06471-429585



http://www.wirtschafts-werbung-weilburg.de

Pressekontakt

Eckpunkte Kommunikation GmbH

Wolfgang Eck

Bahnhofstraße 23

35781 Weilburg

+4964715073440



http://www.eckpunkte.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.