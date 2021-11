Klangfreude zu Weihnachten verschenken: individuelle Ideen von Klipsch

Indianapolis, USA, 24. November 2021 – Passend zur Weihnachtszeit präsentiert Klipsch eine Auswahl an Geschenkideen für Klangliebhaber, die zu jedem Geschmack und jedem Geldbeutel passen. So wird das Weihnachtsfest musikalisch!

Für Musikliebhaber in der Stadt: T5 II ANC True Wireless

Sind Ihre Liebsten auf der Suche nach Kopfhörern, die starke Leistung mit optimalem Komfort verbinden und dabei auch noch dem lauten Stadt-Alltag gewachsen sind? Dann liegen Sie mit den T5 II ANC True Wireless goldrichtig! Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden ermöglichen die Ohrhörer einen ganzen Tag über sowohl Musikgenuss als auch Telefonate. Nötige Ruhe-Oasen schafft die aktive Geräuschunterdrückung (ANC), die durch zwei Mikrofone erreicht wird: eines ist nach außen gerichtet, das andere befindet sich vor dem Treiber, so dass Sie ganz in den Klang eintauchen können.

Für Sportfans: T5 II True Wireless Sport

Leidenschaftlichen Sportlern schenken Sie mit den T5 II True Wireless Sport die perfekten Begleiter für alle Trainingseinheiten. Diese In-Ear-Ohrhörer sind speziell konzipiert, um jederzeit den Halt zu bewahren, wenn es darauf ankommt. Durch die enganliegenden Ohrflügel sitzen sie auch bei besonders fordernden Trainings-Sessions sicher. Ein einzigartiges System zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Inneren des Gehäuses hält sie darüber hinaus angenehm trocken – ganz egal wie schweißtreibend das Programm auch ist. Mit einer starken Akkulaufzeit von 32 Stunden (8 Stunden + 24 Stunden mit Case) beweisen sie zudem mächtig Ausdauer. Die T5 II True Wireless Sport sind wasser- und staubdicht (IP67).

Für alle, die gerne unterwegs sind: Heritage Groove

Der Heritage Groove wird zu 100% von Klipsch hergestellt und ist besonders leicht zu transportieren. Dafür sorgt sein geringes Gewicht (weniger als 1 kg) und seine ultrakompakte Form. Durch Bluetooth®-Technologie ist der Heritage Groove zudem besonders anschlussfreudig und macht es zum Kinderspiel, Streaming-Dienste, Webradiosender oder Inhalte von Smartphone und Tablet zu genießen. Und das völlig ohne Kabel: Durch seine starke Akkulaufzeit von bis zu 8 Stunden sorgt er an jedem beliebigen Ort für gute Laune.

Für Liebhaber von Live-Sound: The Three II

Der Bluetooth®-Lautsprecher The Three II erfüllt zahlreiche Wünsche. Er verknüpft eine bemerkenswerte Leistung und den legendären Klipsch Sound mit hoher Vielseitigkeit in einem stimmungsvollen Retro-Design. Zusätzlich zeichnet er sich durch eine Vielzahl von Eingängen aus, an die nahezu jede beliebige Quelle angeschlossen werden kann – vom Computer über Plattenspieler und CD-Player bis zu Smartphones sowie Tablets. Der The Three II ist das perfekte Geschenk für vielfältig interessierte Klangliebhaber.

Für alle, die von einem Lautsprecher mehr erwarten: The Fives

Sind Sie auf der Suche nach einem originellen und einzigartigen Weihnachtsgeschenk? Die kabellosen Lautsprecher The Fives sind das fünfte Wunder von Klipsch! Sie sind sowohl für Filme als auch für Musik geeignet und erfüllen alle Unterhaltungsbedürfnisse in einem stilvollen Paket. The Fives sind die ersten Aktivlautsprecher mit einem HDMI-ARC-CEC-Anschluss und bieten High-Fidelity-Sound in ultrakompakter Form.

Für Filmliebhaber: Die Cinema 400 Soundbar

Haben Sie einen Serien- oder Filmfan in der Familie? Dann ist die Cinema 400 Soundbar für ihn oder sie genau die richtige Ergänzung im Heimkino. 400 Watt Leistung und ein kabelloser Subwoofer sorgen auch zu Hause bei packenden Filmen und Serien für eine Stimmung zum Mitfiebern.

Allgemeine Informationen, Preis und Verfügbarkeit

Die T5 II ANC True Wireless Kopfhörer sind für eine unverbindliche Preisempfehlung von 299,00 Euro in den Farben Gunmetal und Silber verfügbar. Die In-Ears T5 II TW Sport sind in den Farben Schwarz und Weiß für 229,00 Euro erhältlich. Den Drahtlos-Lautsprecher Heritage Groove im Vintage-Look gibt es für eine unverbindliche Preisempfehlung von 169,00 Euro den The Three II für 399,00 Euro und die Aktivlautsprecher The Fives für 899,00 Euro; jeweils in den Ausführungen Matt-Schwarz oder Walnuss. Die Soundbar Cinema 400 ist für 399,00 Euro im Fachhandel oder im Amazon Webshop von Klipsch erhältlich (alle Preise inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer).

Das Unternehmen Klipsch Audio

Im Jahr 1946 gründete der Erfinder, Akustikpionier und Querdenker Paul W. Klipsch die Firma Klipsch Audio mit dem Ziel, die Energie, den Detailreichtum und die Emotion von Live-Musik in sein Wohnzimmer zu holen. Aus der Verwendung von hocheffizienten Lautsprecher-Designs, handgefertigten Gehäusen und dem unstillbaren Durst nach technischem Fortschritt wurde der große amerikanische Lautsprecher-Hersteller Klipsch in Hope im US-Bundesstaat Arkansas geboren. Heute umfasst unser vielseitiges Angebot eine Reihe von hochwertigen Audioprodukten für heimische und professionelle Anwendungen – darunter Kino, Entertainment-Installation, Drahtlostechnik, Heimkino und Produkte für den mobilen Gebrauch. Ganz im Sinne unseres Gründers steht Klipsch auch heute noch für legendären Klang und ist die erste Wahl für Audiophile und Klangbegeisterte auf der ganzen Welt. Klipsch – Keepers of the Sound®.

Klipsch® is a trademark of Klipsch Group, Inc., registered in the U.S. and other countries. Klipsch Group, Inc. is a VOXX International Company (NASDAQ: VOXX).

Über Premium Audio Company

Premium Audio Company wurde 2020 gegründet und ist ein innovativer Anbieter von hochwertigen Audiolösungen mit einem breiten Produktportfolio im Bereich der Consumer-Technologie. Wir verbinden Menschen mit ihrer Leidenschaft für Unterhaltung. Premium Audio Company besteht aus drei Tochtergesellschaften und umfasst geschätzten Marken wie Klipsch, Jamo, Mirage, ProMedia, Magnat, Heco, Mac Audio, Onkyo, Pioneer, Pioneer Elite und Integra. Premium Audio Company, LLC ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der VOXX International Corporation (NASDAQ: VOXX).

Firmenkontakt

Klipsch Inc.

Amélie Cosqueric

3502 Woodview Trace #200

46268 Indianapolis

0911/310910-0

amelie.cosqueric@klipsch.com

https://de.klipsch.com

Pressekontakt

rtfm GmbH

Marco Albert

Flößaustraße 90

90763 Fürth

0911/310910-0

0911/310910-99

klipsch@rtfm-pr.de

https://www.rtfm-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.